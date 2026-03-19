Animal não quer comer: entenda as causas e quando procurar ajuda veterinária

Quando o pet para de comer de forma repentina é fundamental procurar atendimento veterinário (Imagem: Lazy_Bear | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A recusa alimentar em cães e gatos é uma queixa frequente nos consultórios veterinários. O comportamento, muitas vezes interpretado pelos tutores como “enjoo”, pode ter diferentes origens, desde alterações no ambiente até sinais iniciais de que algo não vai bem com a saúde, o que exige atenção imediata.

De acordo com a médica-veterinária Mayara Andrade, da GranPlus (MBRF Pet), a primeira orientação é observar o contexto e a duração desse comportamento. “Quando o pet para de comer de forma repentina, diminui o consumo ou até mesmo quando apresenta alterações no comportamento habitual, e apresenta outros sinais clínicos, como apatia, vômito, diarreia ou mudança no consumo de água, é fundamental procurar atendimento veterinário. A perda de apetite pode ser um dos primeiros indícios de que algo não vai bem”, afirma.

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Segundo a profissional, quadros infecciosos, problemas dentais ou gastrointestinais, doenças renais e alterações metabólicas, como o hipotireoidismo, estão entre as causas médicas de hiporexia (redução do apetite) ou anorexia (ausência de apetite).

Nem sempre a recusa de comida é doença

Por outro lado, há situações em que a recusa alimentar está relacionada a fatores ambientais ou de manejo. Mayara Andrade explica que mudanças na rotina, introdução brusca de um novo alimento, estresse, excesso de petiscos e até condições inadequadas de armazenamento da ração podem interferir na aceitação.

“O alimento deve ser armazenado na própria embalagem, bem vedada, protegida da luz, do calor e da umidade. Alterações nessas condições podem comprometer aroma e sabor, além da qualidade nutricional”, pontua. A orientação é manter o pacote fechado dentro de um recipiente hermético e higienizado, evitando misturar ração nova com antiga.

Outro ponto frequentemente negligenciado é o comedouro. “O ideal é que o comedouro seja proporcional ao tamanho do animal respeitando a posição ergonômica de cada espécie e porte (no caso dos cães, por exemplo), de material fácil de higienizar e esteja sempre limpo. No caso dos gatos, recipientes muito fundos ou estreitos podem encostar nos bigodes e causar desconforto, o que pode levar à recusa”, destaca a veterinária.

A profissional explica que o local onde o alimento é oferecido também influencia. Ambientes barulhentos, com grande circulação de pessoas ou próximos à caixa de areia (no caso dos gatos) podem gerar estresse e impactar o apetite do animal.

A alimentação é um dos pilares mais importantes para garantir a saúde e o bem-estar dos animais de estimação (Imagem: oatawa | Shutterstock)

Como estimular a aceitação com segurança?

Ao perceber diminuição no consumo, o tutor deve evitar estratégias que comprometam o equilíbrio nutricional, como substituir a refeição por alimentos caseiros sem orientação profissional. “Adicionar petiscos ou comida humana para ‘incentivar’ pode reforçar a seletividade alimentar e desequilibrar a dieta. Qualquer ajuste deve ser feito com acompanhamento veterinário”, indica Mayara Andrade.

Além disso, a veterinária reforça alguns cuidados essenciais:

Estabelecer horários regulares para oferta do alimento;

Retirar o pote após cerca de 20 a 30 minutos, caso o animal não coma;

Garantir acesso constante à água fresca;

Avaliar a saúde bucal do pet periodicamente.

A profissional alerta que filhotes, animais idosos e gatos exigem atenção redobrada. Além disso, explica que, diante de um pet que parou de comer, em muitos casos, ajustes simples resolvem o problema, mas, em outros, a rapidez na identificação de uma condição clínica pode fazer toda a diferença para a saúde e o bem-estar do animal.

Por Roberta Muller