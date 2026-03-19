Além do jamelão: 5 frutas do cerrado com poder contra doenças

Enquanto frutas como o jamelão ganham destaque por seus benefícios no controle do açúcar no sangue, a flora brasileira guarda muitos outros segredos. O Cerrado, em particular, é um verdadeiro tesouro de superfrutas com alto potencial medicinal e nutritivo, várias delas ainda pouco conhecidas pela maioria da população.

Esses alimentos são fontes concentradas de vitaminas, antioxidantes e compostos bioativos que podem auxiliar na prevenção de doenças e na manutenção da saúde geral. Explorar a diversidade desse bioma revela opções saborosas e potentes para enriquecer a alimentação e fortalecer o organismo.

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A seguir, conheça cinco frutas do Cerrado que se destacam por suas propriedades e que já são alvo de estudos por seus impactos positivos no corpo.

Araticum

Parente da graviola e da pinha, o araticum possui uma polpa doce e cremosa que esconde um grande poder nutricional. Sua principal riqueza está na alta concentração de compostos antioxidantes, como quercetina, vitamina C, betacaroteno e compostos fenólicos, que combatem os radicais livres e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce das células.

Seu consumo também está associado a propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. Por isso, é considerado um importante aliado para fortalecer o sistema imunológico e proteger o corpo contra infecções.

Pequi

Famoso pelo cheiro e sabor inconfundíveis, o pequi é muito mais do que um ingrediente exótico da culinária. O óleo extraído de sua polpa amarela é rico em vitaminas A e C, nutrientes essenciais para a saúde da pele, da visão e para o bom funcionamento do sistema de defesa do corpo.

Além das vitaminas, suas gorduras monoinsaturadas, semelhantes às do abacate, contribuem para a saúde do coração. Elas auxiliam na regulação dos níveis de colesterol, favorecendo o aumento do bom colesterol (HDL).

Cagaita

Com um nome curioso, a cagaita é uma fruta pequena, arredondada e de sabor levemente ácido e refrescante. É tradicionalmente conhecida por seu efeito digestivo, atuando como um regulador natural do trânsito intestinal devido ao seu leve efeito laxativo quando consumida em maior quantidade.

É também uma excelente fonte de vitamina C e de compostos fenólicos, que agem como antioxidantes. Esses nutrientes fortalecem a imunidade e ajudam a proteger o organismo de gripes e resfriados.

Baru

A castanha de baru é um dos superalimentos mais celebrados do Cerrado. Com um sabor que lembra uma mistura de amendoim com castanha-de-caju, ela se destaca pelo alto teor de proteínas, fibras e minerais essenciais como zinco, ferro e magnésio.

Seu perfil nutricional favorece a saúde cardiovascular, auxiliando no controle do colesterol ruim (LDL). As fibras presentes na castanha também promovem uma maior sensação de saciedade, o que pode ser útil em estratégias de controle de peso.

Buriti

O buriti é o fruto de uma palmeira imponente, e sua polpa de cor alaranjada vibrante denuncia sua maior virtude: a enorme concentração de carotenoides, especialmente o betacaroteno, um precursor da vitamina A. O fruto chega a ter mais desse nutriente do que a própria cenoura.

Essa característica faz de seu óleo um poderoso antioxidante natural, muito utilizado para proteger a pele dos danos solares e do envelhecimento. Além disso, a vitamina A é fundamental para a saúde dos olhos e para a imunidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



