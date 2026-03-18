Baratas em casa: os riscos reais à saúde que vão além do nojo

A presença de baratas dentro de casa vai muito além do desconforto e da repulsa. Esses insetos, frequentemente associados à sujeira, representam um risco real para a saúde dos moradores, pois são capazes de transportar e transmitir diversos agentes causadores de doenças. Ignorar o problema pode levar a complicações sérias, especialmente para crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido.

As baratas circulam por ambientes contaminados, como redes de esgoto, lixeiras e ralos, carregando em seus corpos e patas uma variedade de bactérias, vírus e fungos. Ao se movimentarem pela cozinha, por exemplo, podem contaminar alimentos, utensílios e superfícies, tornando-se vetores de problemas de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Principais riscos à saúde

A contaminação de alimentos e água por fezes ou secreções de baratas pode levar a quadros de infecção gastrointestinal. Entre as doenças mais comuns associadas a esses insetos estão a salmonelose, que causa febre e diarreia, e infecções por E. coli, que podem provocar fortes dores abdominais e vômitos.

Outro ponto de atenção é o agravamento de quadros alérgicos e respiratórios. As fezes, a saliva e os fragmentos do corpo das baratas se decompõem e se misturam à poeira doméstica. Quando inaladas, essas partículas podem desencadear reações alérgicas, como rinite e dermatite, e crises de asma em pessoas sensíveis.

Como prevenir a infestação

A prevenção é a forma mais eficaz de evitar os riscos associados às baratas. Adotar medidas simples de higiene e organização no dia a dia pode impedir que esses insetos encontrem abrigo e alimento em sua casa. Manter o ambiente limpo e livre de atrativos é fundamental para proteger a saúde da sua família.

Mantenha a limpeza: evite o acúmulo de restos de comida e gordura em pias, fogões e pisos. Limpe imediatamente qualquer alimento derramado.

Guarde os alimentos: armazene a comida em recipientes bem fechados. Não deixe alimentos expostos durante a noite, incluindo a ração de animais de estimação.

Gerencie o lixo: utilize lixeiras com tampa e esvazie-as com frequência, principalmente o lixo orgânico.

Elimine fontes de água: conserte vazamentos em torneiras e canos. As baratas precisam de água para sobreviver e são atraídas por locais úmidos.

Sele as entradas: vede frestas, rachaduras em paredes, buracos ao redor de canos e vãos em portas e janelas para bloquear o acesso dos insetos.

Quando procurar ajuda

Se as medidas de prevenção não forem suficientes ou se a infestação for grande, é recomendável procurar uma empresa especializada em controle de pragas. Além disso, caso surjam sintomas como febre, diarreia ou reações alérgicas graves após o contato com ambientes potencialmente contaminados, busque orientação médica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.