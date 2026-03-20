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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá atitude, mas com inteligência emocional (Imagem: Mihai Sebastian | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá atitude, mas com inteligência emocional (Imagem: Mihai Sebastian | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta sexta-feira, com o Ano Novo Astrológico, o tarot indica uma energia de inícios poderosos, conquistas e decisões conscientes. Muitas cartas apontam para crescimento, estabilidade e oportunidades, mas também há alertas sobre estratégia e paciência. O dia pedirá atitude, mas com inteligência emocional.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Ás de Paus

Ilustração do signo de Áries em um estilo medieval, mostrando um carneiro branco em fundo verde
Para o ariano, uma nova fase se iniciará com muita energia e entusiasmo (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará com muita energia e entusiasmo. A carta Ás de Paus revela impulso criativo, motivação e coragem para dar o primeiro passo em algo importante. Aproveite para agir.

Touro Rainha de Espadas

Ilustração medieval estilizada do signo de Touro, mostrando um touro, emoldurado por elementos decorativos
O dia do taurino pedirá decisões racionais e comunicação direta (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Clareza mental e posicionamento firme serão essenciais, revela a carta Rainha de Espadas. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz mais sentido com maturidade.

Gêmeos Rei de Ouros

Ilustração medieval do signo de Gêmeos, representada por um ser híbrido com características de animal e humano e por símbolo de Gêmeos presente na parte superior da imagem
Para o geminiano, estabilidade e segurança material ganharão destaque (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Estabilidade e segurança material ganharão destaque. A carta Rei de Ouros indica foco em finanças, trabalho e construção de algo sólido. Será um dia ideal para decisões práticas.

Câncer O Mundo

Ilustração do signo de Câncer em um estilo medieval, destacando um caranguejo azul em um fundo vermelho, com moldura decorativa azul
Para o canceriano, um ciclo importante poderá se encerrar com sensação de dever cumprido (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá conclusão e realização. Um ciclo importante poderá se encerrar com sensação de dever cumprido. A carta O Mundo indica crescimento e expansão.

Leão Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de Leão em um estilo medieval, mostrando um leão dourado sobre um fundo vermelho
O dia poderá trazer ao leonino vontade de agir rapidamente ou mudar algo (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá movimento e impulso, mostra a carta Cavaleiro de Paus. O dia poderá trazer vontade de agir rapidamente ou mudar algo. Será importante canalizar essa energia com foco para evitar impulsividade.

Virgem 7 de Ouros

Ilustração medieval estilizada do signo de Virgem, retratando uma mulher segurando uma espiga de trigo, rodeada por uma moldura decorativa
Para o virginiano, haverá necessidade de paciência e avaliação (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá necessidade de paciência e avaliação. Nem tudo acontecerá no tempo que você deseja. A carta 7 de Ouros pede observação dos resultados antes de agir.

Libra 10 de Copas

Ilustração do signo de Libra em um estilo medieval, apresentando uma balança vermelha sobre fundo azul
O dia do libriano favorecerá relações, família e momentos de plenitude (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta 10 de Copas. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude. A sexta-feira será ideal para fortalecer vínculos.

Escorpião 7 de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião em um estilo medieval, representando um escorpião azul sobre um fundo dourado, com detalhes decorativos azuis
O escorpiano deverá ter atenção a situações pouco claras (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Será necessário ter atenção a situações pouco claras. A carta 7 de Espadas pede estratégia e observação. Nem tudo precisará ser exposto ou resolvido imediatamente.

Sagitário A Temperança

Ilustração do signo de Sagitário em um estilo medieval, retratando um arqueiro centauro vermelho sobre um fundo azul
O dia do sagitariano favorecerá ajustes e harmonia entre diferentes áreas da vida (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá equilíbrio e paciência, mostra a carta A Temperança. O dia favorecerá ajustes e harmonia entre diferentes áreas da vida. Será importante evitar excessos.

Capricórnio Rainha de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio em um estilo medieval, retratando uma cabra dourada em um fundo verde, cercada por elementos vermelhos
Será um bom dia para o capricorniano investir em si (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá estabilidade e cuidado com o bem-estar. A carta Rainha de Ouros indica segurança material e valorização da sua autonomia. Será um bom dia para investir em você.

Aquário Ás de Espadas

lustração do signo de Aquário em um estilo medieval, representando um homem segurando um jarro de água, com detalhes em azul e dourado
O dia do aquariano favorecerá decisões importantes e conversas que trarão entendimento (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá clareza e verdade, mostra a carta Ás de Espadas. O dia favorecerá decisões importantes e conversas que trarão entendimento. Será o momento de cortar ilusões.

Peixes Pajem de Paus

Ilustração do signo de Peixes em um estilo medieval, mostrando dois peixes azuis entrelaçados sobre um fundo dourado
Uma ideia ou convite poderá trazer energia nova para o dia do pisciano (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Haverá novidades e entusiasmo, revela a carta Pajem de Paus. Uma ideia ou convite poderá trazer energia nova para o seu dia. Será interessante explorar novas possibilidades.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 20/03/2026 08:04
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