Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/03/2026

Nesta sexta-feira, com o Ano Novo Astrológico, o tarot indica uma energia de inícios poderosos, conquistas e decisões conscientes. Muitas cartas apontam para crescimento, estabilidade e oportunidades, mas também há alertas sobre estratégia e paciência. O dia pedirá atitude, mas com inteligência emocional.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries Ás de Paus
Uma nova fase se iniciará com muita energia e entusiasmo. A carta Ás de Paus revela impulso criativo, motivação e coragem para dar o primeiro passo em algo importante. Aproveite para agir.
Touro Rainha de Espadas
Clareza mental e posicionamento firme serão essenciais, revela a carta Rainha de Espadas. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz mais sentido com maturidade.
Gêmeos Rei de Ouros
Estabilidade e segurança material ganharão destaque. A carta Rei de Ouros indica foco em finanças, trabalho e construção de algo sólido. Será um dia ideal para decisões práticas.
Câncer O Mundo
Haverá conclusão e realização. Um ciclo importante poderá se encerrar com sensação de dever cumprido. A carta O Mundo indica crescimento e expansão.
Leão Cavaleiro de Paus
Haverá movimento e impulso, mostra a carta Cavaleiro de Paus. O dia poderá trazer vontade de agir rapidamente ou mudar algo. Será importante canalizar essa energia com foco para evitar impulsividade.
Virgem 7 de Ouros
Haverá necessidade de paciência e avaliação. Nem tudo acontecerá no tempo que você deseja. A carta 7 de Ouros pede observação dos resultados antes de agir.
Libra 10 de Copas
Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta 10 de Copas. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude. A sexta-feira será ideal para fortalecer vínculos.
Escorpião 7 de Espadas
Será necessário ter atenção a situações pouco claras. A carta 7 de Espadas pede estratégia e observação. Nem tudo precisará ser exposto ou resolvido imediatamente.
Sagitário A Temperança
Haverá equilíbrio e paciência, mostra a carta A Temperança. O dia favorecerá ajustes e harmonia entre diferentes áreas da vida. Será importante evitar excessos.
Capricórnio Rainha de Ouros
Haverá estabilidade e cuidado com o bem-estar. A carta Rainha de Ouros indica segurança material e valorização da sua autonomia. Será um bom dia para investir em você.
Aquário Ás de Espadas
Haverá clareza e verdade, mostra a carta Ás de Espadas. O dia favorecerá decisões importantes e conversas que trarão entendimento. Será o momento de cortar ilusões.
Peixes Pajem de Paus
Haverá novidades e entusiasmo, revela a carta Pajem de Paus. Uma ideia ou convite poderá trazer energia nova para o seu dia. Será interessante explorar novas possibilidades.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.