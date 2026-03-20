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Culinária

Torta de liquidificador: 3 receitas salgadas e ricas em proteínas para o lanche da tarde

Com combinações equilibradas e saborosas, essas opções ajudam a manter a saciedade e ainda garantem refeições irresistíveis no dia a dia

Torta de atum com ovo (Imagem: Stock_photografer | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Torta de atum com ovo (Imagem: Stock_photografer | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Práticas, versáteis e cheias de sabor, as tortas de liquidificador são perfeitas para quem busca um lanche da tarde nutritivo sem complicação. Com combinações equilibradas e ingredientes ricos em proteínas, elas ajudam a manter a saciedade e ainda garantem refeições deliciosas no dia a dia. E mais: são uma ótima opção para aproveitar itens que já estão na geladeira.

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A seguir, confira 3 receitas de tortas de liquidificador salgadas ideais para incluir no seu cardápio!

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1. Torta de atum com ovo

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 170 g de atum escorrido
  • 2 ovos cozidos e picados
  • 1/4 de cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite de oliva e as farinhas até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o fermento e mexa para misturar. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Em um recipiente, misture os ovos com o atum, o iogurte, a cebola e o cheiro-verde. Distribua sobre a massa e cubra com o restante dela. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar e ficar firme. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

2. Torta de batata-doce e frango

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada
  • 2 ovos
  • 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 1/2 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a batata-doce, os ovos, o azeite e o leite até formar um creme liso e homogêneo. Em seguida, adicione a farinha de arroz e o sal, batendo novamente até a massa ficar bem incorporada. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher ou pulse rapidamente no liquidificador. Transfira a massa para um recipiente e misture o frango desfiado, a cenoura, o milho-verde e a cebola, mexendo bem para incorporar.

Acrescente o cheiro-verde e, por último, adicione o fermento químico, misturando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e ficar firme. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

Seis pedaços de torta de ricota com espinafre e aveia em cima de um papel-manteiga em uma tábua de madeira
Torta de ricota com espinafre e aveia (Imagem: Oleksandra Naumenko | Shutterstock)

3. Torta de ricota com espinafre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 3 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 1/2 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 xícara de chá de espinafre cortado e refogado
  • 1/2 cebola descascada e picada

Modo de preparo

No liquidificador, bata o grão-de-bico cozido, os ovos, o azeite e o leite até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em seguida, acrescente o sal e bata rapidamente para incorporar. Adicione o fermento por último e misture com uma colher ou bata levemente apenas para integrar. Transfira a massa para um recipiente e adicione a ricota amassada, o espinafre e a cebola. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar por cima e ficar firme ao toque. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 20/03/2026 16:04
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