Escondidinho de mandioca: 3 receitas práticas e deliciosas para o jantar

Veja como deixar a última refeição do dia mais saborosa com pratos simples de fazer

Escondidinho de mandioca com carne moída (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)
Poucos pratos são tão democráticos quanto o escondidinho de mandioca. Com um recheio bem temperado, ele permite inúmeras combinações deliciosas e se adapta facilmente ao que você já tem em casa. Para quem busca praticidade sem abrir mão de um prato caprichado, essa é, sem dúvidas, uma excelente escolha.

Abaixo, veja três receitas de escondidinho de mandioca!

1. Escondidinho de mandioca com carne moída

Ingredientes

Purê de mandioca

  • 800 g de mandioca descascada e cortada em pedaços médios
  • Água suficiente para o cozimento
  • 1 colher de chá de sal
  • 200 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada ralada
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 80 g de queijo muçarela ralado para finalizar

Recheio

  • 500 g de carne moída
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 100 ml de água
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Purê de mandioca

Coloque a mandioca em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar bem macia, cerca de 25 a 30 minutos. Escorra a água e amasse ainda quente até formar um purê liso. Adicione o leite, a manteiga, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Misture bem em fogo baixo até obter um purê cremoso e homogêneo. Reserve.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Depois, adicione a carne moída e cozinhe, mexendo até perder toda a cor crua e começar a dourar. Junte o tomate, o pimentão, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture bem.

Acrescente o extrato de tomate e a água. Em seguida, cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até o recheio ficar encorpado e levemente úmido, sem excesso de líquido. Finalize com o cheiro-verde e desligue o fogo.

Montagem

Em uma travessa média, distribua todo o recheio de carne, formando uma camada uniforme. Cubra com o restante do purê, alisando a superfície com uma colher. Finalize com o queijo muçarela ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até o topo ficar dourado e levemente gratinado. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos antes de servir para manter a estrutura cremosa e firme.

Escondidinho de mandioca com frango e cogumelos em travessa oval, com superfície dourada marcada e interior cremoso exposto
Escondidinho de mandioca com frango e cogumelo (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

2. Escondidinho de mandioca com frango e cogumelo

Ingredientes

Purê de mandioca

  • 900 g de mandioca descascada e cortada em pedaços médios
  • Água suficiente para o cozimento
  • 1 colher de chá de sal
  • 200 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 gema de ovo

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e cortado em pedaços pequenos
  • 200 g de cogumelo paris fatiado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 150 ml de caldo do cozimento do frango
  • 100 g de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Purê de mandioca

Coloque a mandioca em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Cozinhe em fogo médio por cerca de 25 a 30 minutos até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente até formar um purê liso. Leve o purê ao fogo baixo e adicione o leite e a manteiga. Misture bem até obter uma textura cremosa e homogênea. Desligue o fogo e incorpore a gema, mexendo rapidamente para garantir um acabamento dourado no forno. Reserve.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Depois, adicione o cogumelo e cozinhe por cerca de 5 minutos até reduzir de volume e ficar levemente dourado. Acrescente o frango, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture bem.

Em seguida, adicione o caldo do frango e cozinhe por cerca de 5 minutos até o recheio ficar úmido, porém sem excesso de líquido. Desligue o fogo e misture o creme de leite e a salsinha.

Montagem

Em uma travessa média, espalhe metade do purê de mandioca no fundo. Distribua o recheio de frango com cogumelo de forma uniforme. Cubra com o restante do purê, modelando a superfície com uma colher para formar leves ondulações. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até formar pontos dourados na superfície. Retire do forno e sirva ainda quente.

3. Escondidinho de mandioca com atum

Ingredientes

Purê de mandioca

  • 500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços médios
  • Água suficiente para o cozimento
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Sal a gosto

Recheio

  • 340 g de atum em água escorrido
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 100 ml de água
  • 80 g de creme de leite
  • Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Purê de mandioca

Coloque a mandioca em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Cozinhe em fogo médio por cerca de 25 a 30 minutos até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente até formar um purê liso. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue o alho. Acrescente a mandioca amassada e misture bem. Adicione o leite aos poucos, mexendo até atingir uma textura cremosa. Tempere com sal e reserve.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Depois, adicione o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Junte o extrato de tomate, a água, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture bem. Acrescente o atum, a ervilha e o milho-verde. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente para manter a textura dos ingredientes. Desligue o fogo e misture o creme de leite e o cheiro-verde, deixando o recheio cremoso e bem incorporado.

Montagem

Em uma travessa média, espalhe metade do purê de mandioca no fundo. Distribua o recheio de atum de forma uniforme. Cubra com o restante do purê, alisando a superfície ou formando leves ondulações com a colher. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até o topo ficar levemente dourado. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva ainda quente.

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 20/03/2026 19:00
