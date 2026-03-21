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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/03/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

As energias deste sábado poderão trazer boas oportunidades, mas também tensões e confrontos (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As energias deste sábado poderão trazer boas oportunidades, mas também tensões e confrontos (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste sábado, o movimento astrológico poderá despertar diferentes reações nos nativos, trazendo à tona tanto o desejo por segurança quanto a necessidade de transformação. As energias do dia favorecerão a iniciativa, o fortalecimento da autoestima e a busca por estabilidade, mas também poderão provocar tensões, disputas de poder e confrontos internos que exigirão maturidade e autocontrole. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

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Áries

Ilustração do signo de Áries com a imagem de um carneiro dourado em um fundo cinza-escuro, emoldurado por ornamentos clássicos
A autoconfiança dos arianos tenderá a favorecer a busca por prazer e auxiliar na expressão dos sentimentos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você sentirá uma forte conexão com seus desejos pessoais, além de maior disposição para cuidar do bem-estar. A autoconfiança tenderá a favorecer a busca por prazer e a auxiliar na expressão dos sentimentos. Com essas energias, será possível atrair o que você valoriza e agir com iniciativa para conquistar conforto material e segurança emocional.

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Touro

Ilustração do signo de Touro com a representação de um touro dourado, cercado por uma moldura decorativa em fundo cinza-escuro
Os taurinos terão mais motivação para cuidar da autoestima e buscar harmonia nas ações (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Haverá mais motivação para cuidar da autoestima e buscar harmonia nas ações. Contudo, você precisará ter cautela com disputas de poder ou crises intensas, pois elas poderão afetar o equilíbrio emocional. Ao longo do dia, o ideal será transformar as suas inseguranças em força pessoal, além de agir com honestidade para evitar conflitos.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos com duas faces femininas douradas, voltadas para lados opostos, em uma moldura clássica, em um fundo cinza-escuro
Ao longo deste sábado, será importante que os geminianos ajam com honestidade e evitem se envolver em disputas de poder (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você vivenciará um momento de recolhimento. Nesse cenário, desejos intensos e sentimentos inconscientes poderão entrar em conflito com a necessidade de transformar padrões de comportamento enraizados. Além disso, tenderá a agir por impulso a fim de satisfazer carências, o que gerará desgastes. Diante dessas influências, procure agir com honestidade e evite se envolver em disputas de poder.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer com um caranguejo dourado estilizado no centro de uma moldura ornamentada sobre fundo cinza-escuro
A clareza e o desapego ajudarão os cancerianos a transformarem as tensões nos grupos em oportunidades de crescimento (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você tenderá a agir com mais iniciativa nos projetos coletivos e nos grupos dos quais faz parte. Todavia, deverá se atentar a reações impulsivas que possam gerar conflitos ou crises com amigos e parceiros. O melhor será investir na clareza e no desapego. Isso ajudará a transformar as tensões em oportunidades de crescimento e a garantir que as metas sejam alcançadas com o apoio necessário.

Leão

Ilustração do signo de Leão com a cabeça de um leão dourado, emoldurada por elementos decorativos, em um fundo cinza-escuro
Neste sábado, os leoninos tenderão a dedicar mais atenção à carreira e aos objetivos de longo prazo (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção à carreira e aos objetivos de longo prazo. Porém, também precisará se preparar para enfrentar disputas de poder ou mudanças profundas no ambiente profissional. Será necessário estratégia para evitar conflitos, transformar crises em oportunidades de crescimento e se desapegar de padrões de comportamento antigos.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem com a figura de uma mulher dourada, adornada com uma coroa e colar, cercada por uma moldura clássica, em um fundo cinza-escuro
Os virginianos precisarão agir com coragem e cautela ao defender as suas crenças e planejar novos movimentos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você precisará agir com coragem e cautela ao defender as suas crenças e planejar novos movimentos. Isso porque alguns conflitos ou crises tenderão a desafiar a sua visão de mundo. Ao longo deste sábado, procure evitar reações impulsivas diante de pressões externas, além de não permitir que o desejo de controle interfira em seus planos.

Libra

Ilustração do signo de Libra com uma balança dourada no centro de uma moldura decorativa, em um fundo cinza-escuro
Os librianos viverão um dia de profunda transformação interna, com situações que estavam escondidas podendo vir à tona (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Neste sábado, haverá uma pressão emocional nas relações próximas, o que poderá gerar conflitos ou a necessidade de lidar com questões financeiras compartilhadas. Também será um dia de profunda transformação interna, em que situações que estavam escondidas possivelmente virão à tona, exigindo que encare perdas ou mudanças inevitáveis com coragem.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião com a figura de um escorpião dourado, detalhado dentro de uma moldura clássica em fundo cinza-escuro
Será fundamental que os escorpianos ajam com maturidade e resiliência nos relacionamentos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você poderá se deparar com tensões nos relacionamentos, e a necessidade de controle tenderá a gerar desgastes emocionais. Diante desse cenário, será necessário agir com maturidade e resiliência, utilizando a intensidade do dia para transformar relações desgastadas em acordos mais transparentes. Além disso, procure investir no equilíbrio entre a sua vontade e as necessidades do outro.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário com um centauro arqueiro dourado, posicionado dentro de uma moldura ornamentada sobre fundo cinza-escuro
O sábado dos sagitarianos será voltado para a organização da rotina de trabalho e para os cuidados com a saúde (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O dia será voltado para a organização da rotina de trabalho e para os cuidados com a saúde. Nesse cenário, inclusive, haverá uma pressão interna para transformar hábitos antigos e eliminar tarefas que geram desgastes desnecessários. Ao longo do dia, procure agir com determinação e eficiência para resolver as pendências acumuladas. Além disso, evite disputas de poder.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio com a cabeça de uma cabra dourada estilizada, cercada por uma moldura detalhada em fundo cinza-escuro
Os capricornianos buscarão priorizar as atividades de lazer e encontrar prazer em coisas concretas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você buscará priorizar as atividades de lazer e encontrar prazer em coisas concretas. No processo, deverá ter cautela com disputas de poder ou tensões que poderão surgir nos projetos pessoais. Também será necessário se desapegar de antigos hábitos para renovar as energias, assim como agir com praticidade para aproveitar as oportunidades do dia.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário com a imagem de um homem dourado despejando água, cercado por uma moldura clássica em fundo cinza-escuro
Será essencial que os aquarianos busquem o equilíbrio entre o desejo de controle e a abertura para mudanças inevitáveis no ambiente familiar (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você desejará alcançar estabilidade no ambiente doméstico. No entanto, precisará lidar com transformações profundas, o que tenderá a afetar a família e a segurança emocional. Diante disso, procure se desapegar de antigos padrões de comportamento e enfrentar as crises internas com coragem. Outro ponto importante será buscar o equilíbrio entre o desejo de controle e a abertura para mudanças inevitáveis.

Peixes

lustração do signo de Peixes com dois peixes dourados nadando em círculo, cercados por uma moldura decorativa em fundo cinza-escuro
O ideal será que os piscianos busquem transformar a maneira de se expressar para resolver os impasses de maneira prática (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você tenderá a sentir necessidade de maior estabilidade na rotina. Ainda assim, conversas com pessoas próximas poderão trazer à tona tensões e disputas de poder. Nesse cenário, será necessário evitar reações defensivas, buscando transformar a forma de se expressar para resolver impasses de maneira prática. Para isso, procure organizar as ideias com clareza.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 21/03/2026 01:00
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