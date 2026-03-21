Beleza única: 5 signos mais bonitos do zodíaco

Beleza vai muito além da aparência ela está na forma de olhar, no jeito de falar, na energia que a pessoa transmite. Nesse sentido, a astrologia pode revelar quais signos carregam um magnetismo natural, daqueles que chamam atenção sem esforço. Alguns se destacam pela elegância, outros pelo charme ou pela intensidade.
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A seguir, descubra se o seu signo está entre os mais bonitos do zodíaco!
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1. Libra
Regido por Vênus, o planeta da beleza, Libra lidera esse ranking com facilidade. Pessoas desse signo costumam ter traços harmoniosos e um senso estético apurado. Além da beleza física, carregam uma elegância natural e um charme delicado que encanta qualquer ambiente.
2. Leão
Leão chama atenção por onde passa. Com presença marcante e autoconfiança de sobra, esse signo tem uma beleza que vem de dentro e se reflete no exterior. O brilho leonino é quase impossível de ignorar é aquele tipo de pessoa que ilumina o ambiente.
3. Escorpião
A beleza de Escorpião é intensa e magnética. O olhar profundo e misterioso costuma ser sua maior marca registrada. Não é uma beleza óbvia, mas é impossível não sentir é aquele tipo de atração que hipnotiza.
4. Touro
Outro signo regido por Vênus, Touro traz uma beleza sensorial e natural. Pessoas taurinas costumam ter traços suaves, uma aparência agradável e um magnetismo tranquilo. É aquela beleza que transmite conforto, prazer e acolhimento.
5. Peixes
Peixes encanta pela delicadeza. O olhar sonhador e a expressão sensível criam uma beleza quase etérea. É um charme sutil, emocional, que toca mais o coração do que os olhos e, justamente por isso, conquista.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.