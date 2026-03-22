InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

O domingo pedirá equilíbrio entre ação e reflexão aos nativos (Imagem: Noody | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O domingo pedirá equilíbrio entre ação e reflexão aos nativos (Imagem: Noody | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O domingo trará uma energia de inícios intensos, ajustes emocionais e revelações importantes. Algumas cartas do tarot indicam novas oportunidades e conexões, enquanto outras apontam mudanças inesperadas e a necessidade de pausa. O dia pedirá equilíbrio entre ação e reflexão.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Abaixo, veja o que as cartas do tarot revelam para o seu signo!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries Ás de Paus

Ilustração do signo de Áries em amarelo em um fundo preto
O ariano sentirá entusiasmo, iniciativa e impulso para começar algo importante (Imagem: cggold | Shutterstock)

Uma nova energia surgirá na sua vida. A carta “Ás de Paus” indica entusiasmo, iniciativa e impulso para começar algo importante. Aproveite a motivação para dar o primeiro passo.

Touro Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de Touro em amarelo em um fundo preto
Um convite, mensagem ou aproximação poderá mexer com as emoções do taurino (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade no ar. Um convite, mensagem ou aproximação poderá mexer com suas emoções. Apenas tenha cuidado com idealizações.

Gêmeos Rei de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos em amarelo em um fundo preto
O geminiano poderá ser apoio para alguém ou lidar com sentimentos mais profundos (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “Rei de Copa” mostra que haverá equilíbrio emocional e maturidade. O dia pedirá sensibilidade com controle. Você poderá ser apoio para alguém ou lidar com sentimentos mais profundos.

Câncer Pajem de Espadas

Ilustração do signo de Câncer em amarelo em um fundo preto
O canceriano poderá ter algo revelado ou descoberto (Imagem: cggold | Shutterstock)

Curiosidade e novas informações surgirão, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado ou descoberto. Observe antes de agir.

Leão A Torre

Ilustração do signo de Leão em amarelo um fundo preto
Mudanças inesperadas poderão acontecer e alterar os planos do leonino (Imagem: cggold | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão acontecer e alterar seus planos. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.

Virgem A Temperança

Ilustração do signo de Virgem em amarelo em um fundo preto
O dia pedirá calma ao virginiano para lidar com situações que exigirão ajuste (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “A Temperança” indica que haverá equilíbrio e paciência. O dia pedirá calma para lidar com situações que exigirão ajuste. Evite extremos.

Libra 4 de Espadas

Ilustração do signo de Libra em amarelo em um fundo preto
O libriano precisará recuperar a energia antes de tomar decisões importantes (Imagem: cggold | Shutterstock)

Será um dia de pausa e descanso. A carta “4 de Espadas” indica a necessidade de recuperar energia antes de tomar decisões importantes.

Escorpião O Enforcado

Ilustração do signo de Escorpião em amarelo em um fundo preto
O dia pedirá reflexão e um novo olhar do escorpiano para a situação (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” mostra que haverá mudança de perspectiva. O dia pedirá reflexão e um novo olhar para a situação. Nem tudo se resolverá na pressa.

Sagitário Rainha de Espadas

Ilustração do signo de Sagitário em amarelo em um fundo preto
O sagitariano deverá cortar o que não faz sentido (Imagem: cggold | Shutterstock)

Haverá clareza e posicionamento firme. A carta “Rainha de Espadas” indica decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz sentido.

Capricórnio 6 de Copas

Ilustração do signo de Capricórnio em amarelo em um fundo preto
Reencontros ou lembranças poderão trazer conforto emocional ao capricorniano (Imagem: cggold | Shutterstock)

Segundo a carta “6 de Copas”, o passado poderá voltar à tona de forma positiva. Reencontros ou lembranças poderão trazer conforto emocional.

Aquário Rei de Ouros

Ilustração do signo de Aquário em amarelo em um fundo preto
O dia favorecerá decisões financeiras e o planejamento a longo prazo do aquariano (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” indica que haverá estabilidade e segurança material. O dia favorecerá decisões financeiras e o planejamento a longo prazo.

Peixes 3 de Espadas

Ilustração do signo de Peixes em amarelo em um fundo preto
O pisciano deverá se permitir sentir os próprios sentimentos, mas sem se prender ao passado (Imagem: cggold | Shutterstock)

Alguma decepção ou sensibilidade emocional poderá surgir, conforme a carta “3 de Espadas”. Permita-se sentir, mas não se prenda ao que já passou.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 22/03/2026 07:04
    SIGA
    x