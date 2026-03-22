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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 23 a 29 de março de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A semana favorecerá quem conseguir manter a clareza e não alimentar inseguranças (Imagem: NEBULA_319 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana favorecerá quem conseguir manter a clareza e não alimentar inseguranças (Imagem: NEBULA_319 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por uma energia mais introspectiva, pedindo atenção aos pensamentos e à forma como cada signo lida com as próprias emoções. Segundo as cartas do tarot, haverá tendência a preocupações exageradas ou cenários criados pela mente, mas o momento favorecerá quem conseguir manter a clareza e não alimentar inseguranças. Será um período importante para desacelerar, observar antes de reagir e confiar mais na realidade do que nas suposições.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

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Áries A Imperatriz

Ilustração do signo de Áries, contendo um símbolo em forma de chifres de carneiro curvados para fora, em fundo azul-escuro
Algo que o ariano começou poderá começar a florescer ou mostrar sinais de desenvolvimento (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que a semana trará energia de crescimento. Algo que você começou poderá começar a florescer ou mostrar sinais de desenvolvimento. Poderá envolver criatividade, projetos pessoais ou até sua própria autoestima. A sorte aparecerá quando você cuidar daquilo que quiser ver crescer. Tudo que receber atenção e carinho tenderá a prosperar.

Touro Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo de Touro, contendo um círculo com dois chifres curvos voltados para cima, em fundo azul-escuro
A semana pedirá ao taurino paciência e dedicação (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que haverá movimento constante e pé no chão. Esta semana pedirá paciência e dedicação, principalmente em assuntos de trabalho ou dinheiro. Nada de pressa, mas também nada de preguiça. A sorte aparecerá quando você seguir firme no que começou. Pequenos passos bem dados construirão grandes resultados.

Gêmeos O Papa

Ilustração do signo de Gêmeos, contendo duas barras verticais paralelas unidas por linhas horizontais nas extremidades, em fundo azul-escuro
A sorte aparecerá quando o geminiano escutar antes de responder (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “O Papa” indica que será um momento de aprendizado ou orientação. Poderá surgir alguém que lhe dará um conselho importante ou uma situação que fará você refletir mais profundamente. A sorte aparecerá quando você escutar antes de responder. Às vezes, uma conversa mais séria traz exatamente a clareza de que você precisa.

Câncer O Louco

Ilustração do signo de Câncer, contendo dois círculos conectados por linhas curvas em formato de pinças de caranguejo, em fundo azul-escuro
Algo inesperado poderá surgir, convidando o canceriano a experimentar algo diferente (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “O Louco” mostra que haverá energia de novidade e liberdade. Algo inesperado poderá surgir, convidando você a experimentar algo diferente. Poderá ser uma ideia, um convite ou até uma mudança de planos. A sorte aparecerá quando você se permitir viver a experiência sem medo de parecer um pouco maluco.

Leão Dez de Paus

Ilustração do signo de Leão, contendo um círculo pequeno conectado a uma linha ondulada que forma uma cauda curvada, em fundo azul-escuro
A sorte aparecerá quando o leonino perceber que não precisa segurar tudo sozinho (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Dez de Paus” indica que será uma semana um pouco puxada, com responsabilidades acumuladas. Poderá parecer que você está carregando muitas coisas ao mesmo tempo. A sorte aparecerá quando perceber que não precisa segurar tudo sozinho(a). Delegar, organizar e simplificar poderá aliviar bastante o peso.

Virgem O Mundo

Ilustração do signo de Virgem, contendo três hastes verticais onduladas conectadas na base com um laço fechado na última, em fundo azul-escuro
Algo importante poderá chegar a uma conclusão ou trazer uma sensação de realização ao virginiano (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “O Mundo” indica que um ciclo está se completando. Algo importante poderá chegar a uma conclusão ou trazer uma sensação de realização. Poderá ser um projeto, uma fase da vida ou uma meta pessoal. A sorte aparecerá quando você reconhecer o quanto caminhou até aqui. Será hora de celebrar antes de começar o próximo capítulo.

Libra Dois de Espadas

Ilustração do signo de Libra, contendo um círculo sobre uma linha horizontal representando os pratos de uma balança, em fundo azul-escuro
A sorte aparecerá quando o libriano encarar a situação com honestidade (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Dois de Espadas” mostra que será um momento de decisão, mas com certa indecisão no ar. Você poderá evitar olhar para algo que precisa ser resolvido. A sorte aparecerá quando você encarar a situação com honestidade. Quando a escolha for feita, a energia voltará a fluir.

Escorpião Sete de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião, contendo três hastes verticais onduladas conectadas com uma seta apontando para a direita, em fundo azul-escuro
A sorte aparecerá quando o escorpiano observar mais e confiar no seu instinto (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Será necessário cuidado com mal-entendidos ou com pessoas que falam mais do que devem. A carta “Sete de Espadas” pede atenção com informações e estratégias. A sorte aparecerá quando você observar mais e confiar no seu instinto. Seu signo costuma perceber coisas que ninguém mais vê.

Sagitário Ás de Ouros

Ilustração do signo de Sagitário, contendo uma seta diagonal apontando para cima e direita cortada por uma linha horizontal, em fundo azul-escuro
Uma oportunidade concreta poderá surgir ao sagitariano (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica que uma oportunidade concreta poderá surgir. Poderá envolver dinheiro, trabalho, projeto ou algo que trará segurança para o futuro. A sorte aparecerá quando você reconhecer o potencial dessa chance e decidir cultivá-la. Pequenas sementes poderão se transformar em algo grande.

Capricórnio Rainha de Paus

Ilustração do signo de Capricórnio, contendo um V invertido conectado a uma espiral que se enrola para dentro, em fundo azul-escuro
Será uma semana boa para o capricorniano liderar, criar e mostrar suas ideias (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” mostra que haverá confiança e magnetismo. Você poderá perceber que sua presença chama atenção e inspira as pessoas ao redor. Será uma semana boa para liderar, criar e mostrar suas ideias. A sorte aparecerá quando você acreditar no seu próprio brilho, sem precisar provar nada para ninguém.

Aquário Nove de Espadas

Ilustração do signo de Aquário, contendo duas linhas horizontais paralelas em formato de ondas ou zigue-zague, em fundo azul-escuro
O aquariano passará por uma fase de pensamentos excessivos ou preocupações (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Nove de Espadas” indica que poderá surgir uma fase de pensamentos excessivos ou preocupações que parecerão maiores do que realmente serão. A sorte aparecerá quando você não alimentar esses medos. Muitas vezes, a mente cria tempestades que a realidade não confirma.

Peixes Seis de Ouros

Ilustração do signo de Peixes, contendo dois arcos voltados para fora conectados por uma linha horizontal no centro, em fundo azul-escuro
A sorte aparecerá quando o pisciano aceitar apoio e compartilhar o que tiver de bom (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Seis de Ouros” mostra que haverá energia de troca e generosidade. Poderá ser uma semana em que a ajuda aparecerá ou em que você ajudará alguém. Haverá equilíbrio entre dar e receber. A sorte aparecerá quando você aceitar apoio e compartilhar o que tiver de bom com o mundo.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 22/03/2026 08:08
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