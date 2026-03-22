Todo mundo tem luz e sombra. Na astrologia, o chamado lado sombrio não é algo ruim ele revela comportamentos que aparecem quando estamos inseguros, pressionados ou emocionalmente desequilibrados. Olhar para essas partes com consciência é um dos caminhos mais poderosos de crescimento. Afinal, aquilo que você reconhece, você transforma.
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Abaixo, conheça o lado sombrio de cada signo do zodíaco!
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Áries
Impulsivo e reativo, o nativo de Áries pode agir sem pensar e acabar magoando quem está por perto. Quando frustrado, tende a explodir, perdendo a paciência com facilidade e criando conflitos desnecessários.
Touro
Apegado ao conforto e à segurança, o nativo de Touro pode resistir a mudanças mesmo quando elas são necessárias. A teimosia pode virar rigidez, e o apego, possessividade.
Gêmeos
A mente acelerada pode levar à dispersão. Em desequilíbrio, o nativo de Gêmeos pode ser inconsistente, falar sem filtro ou até demonstrar superficialidade em situações mais profundas.
Câncer
Extremamente sensível, o nativo de Câncer pode se fechar emocionalmente quando se sente ferido. Guardar mágoas e agir de forma indireta ou passivo-agressiva é um dos seus desafios.
Leão
Quando o brilho vira necessidade de validação, o nativo de Leão pode cair no ego inflado. Em momentos de insegurança, pode dramatizar situações ou querer atenção constante.
Virgem
Perfeccionista por natureza, o nativo de Virgem pode se tornar crítico demais tanto consigo quanto com os outros. Isso pode gerar ansiedade, cobrança excessiva e dificuldade de relaxar.
Libra
A busca por harmonia pode fazer o nativo de Libra evitar conflitos a qualquer custo. Isso pode resultar em indecisão, dificuldade de se posicionar e até em agradar demais os outros.
Escorpião
Intenso e profundo, o nativo de Escorpião pode desenvolver comportamentos controladores quando se sente ameaçado. Ciúmes, desconfiança e tendência à vingança fazem parte da sua sombra.
Sagitário
Direto e sincero, o nativo de Sagitário pode ultrapassar limites com palavras duras. Além disso, pode fugir de responsabilidades ou compromissos quando se sente limitado.
Capricórnio
Focado em resultados, o nativo de Capricórnio pode reprimir emoções e se tornar frio ou distante. A rigidez e o excesso de controle podem afastar conexões emocionais importantes.
Aquário
Independente, o nativo de Aquário pode parecer distante demais. Em desequilíbrio, tende a se desconectar emocionalmente, evitando vínculos mais profundos.
Peixes
Sensível e intuitivo, o nativo de Peixes pode se perder em ilusões. A tendência à fuga da realidade e à idealização pode gerar confusão emocional e dificuldade de encarar fatos.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.