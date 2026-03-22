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Astrologia

Conheça o lado sombrio de cada signo do zodíaco

A forma como cada nativo reage à pressão revela muito sobre seu funcionamento emocional

O lado sombrio na astrologia pode ser usado como um caminho de crescimento (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O lado sombrio na astrologia pode ser usado como um caminho de crescimento (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Todo mundo tem luz e sombra. Na astrologia, o chamado lado sombrio não é algo ruim ele revela comportamentos que aparecem quando estamos inseguros, pressionados ou emocionalmente desequilibrados. Olhar para essas partes com consciência é um dos caminhos mais poderosos de crescimento. Afinal, aquilo que você reconhece, você transforma.

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Abaixo, conheça o lado sombrio de cada signo do zodíaco!

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Áries

Ilustração do signo de Áries cinza em um fundo bege
O nativo de Áries age por impulso e precisa controlar reações intensas para evitar conflitos (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Impulsivo e reativo, o nativo de Áries pode agir sem pensar e acabar magoando quem está por perto. Quando frustrado, tende a explodir, perdendo a paciência com facilidade e criando conflitos desnecessários.

Touro

Ilustração do signo de Touro cinza em um fundo bege
O nativo de Touro se apega ao conforto e tem rigidez diante de mudanças (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Apegado ao conforto e à segurança, o nativo de Touro pode resistir a mudanças mesmo quando elas são necessárias. A teimosia pode virar rigidez, e o apego, possessividade.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos cinza em um fundo bege
O nativo de Gêmeos se dispersa com facilidade (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

A mente acelerada pode levar à dispersão. Em desequilíbrio, o nativo de Gêmeos pode ser inconsistente, falar sem filtro ou até demonstrar superficialidade em situações mais profundas.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer cinza em um fundo bege
O nativo de Câncer guarda mágoas e usa o silêncio emocional como defesa (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Extremamente sensível, o nativo de Câncer pode se fechar emocionalmente quando se sente ferido. Guardar mágoas e agir de forma indireta ou passivo-agressiva é um dos seus desafios.

Leão

Ilustração do signo de Leão cinza em um fundo bege
O nativo de Leão busca validação, querendo atenção constante (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Quando o brilho vira necessidade de validação, o nativo de Leão pode cair no ego inflado. Em momentos de insegurança, pode dramatizar situações ou querer atenção constante.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem cinza em um fundo bege
Perfeccionista por natureza, o nativo de Virgem se cobra demais (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Perfeccionista por natureza, o nativo de Virgem pode se tornar crítico demais tanto consigo quanto com os outros. Isso pode gerar ansiedade, cobrança excessiva e dificuldade de relaxar.

Libra

Ilustração do signo de Libra cinza em um fundo bege
O nativo de Libra evita conflitos a qualquer custo (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

A busca por harmonia pode fazer o nativo de Libra evitar conflitos a qualquer custo. Isso pode resultar em indecisão, dificuldade de se posicionar e até em agradar demais os outros.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião cinza em um fundo bege
Intenso e profundo, o nativo de Escorpião intensifica o controle (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Intenso e profundo, o nativo de Escorpião pode desenvolver comportamentos controladores quando se sente ameaçado. Ciúmes, desconfiança e tendência à vingança fazem parte da sua sombra.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário cinza em um fundo bege
O nativo de Sagitário fala sem filtro e pode fugir de responsabilidades ou compromissos (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Direto e sincero, o nativo de Sagitário pode ultrapassar limites com palavras duras. Além disso, pode fugir de responsabilidades ou compromissos quando se sente limitado.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio cinza em um fundo cinza
O nativo de Capricórnio esconde emoções e se torna frio ou distante (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Focado em resultados, o nativo de Capricórnio pode reprimir emoções e se tornar frio ou distante. A rigidez e o excesso de controle podem afastar conexões emocionais importantes.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário cinza em um fundo bege
O nativo de Aquário pode parecer distante demais (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Independente, o nativo de Aquário pode parecer distante demais. Em desequilíbrio, tende a se desconectar emocionalmente, evitando vínculos mais profundos.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes em um fundo cinza
O nativo de Peixes se perde em idealizações, gerando confusão emocional e dificuldade de encarar fatos (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Sensível e intuitivo, o nativo de Peixes pode se perder em ilusões. A tendência à fuga da realidade e à idealização pode gerar confusão emocional e dificuldade de encarar fatos.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 22/03/2026 11:08
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