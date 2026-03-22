Dia Mundial da Água: 7 dicas para economizar no consumo em casa

Pequenas ações podem fazer grande diferença no dia a dia, como instalar aeradores nas torneiras (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Celebrado em 22 de março, o Dia Mundial da Água reforça a importância do consumo consciente dentro de casa. Mais do que fechar a torneira, a economia passa por ajustes simples, manutenção preventiva e atenção a detalhes que muitas vezes passam despercebidos.

A seguir, engenheiros explicam como pequenas ações podem fazer grande diferença na economia de água no dia a dia. Confira!

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1. Fique atento aos desperdícios invisíveis

Nem sempre o problema está no que se vê. Vazamentos internos e falhas estruturais podem gerar perdas contínuas de água sem qualquer sinal evidente. “O desperdício invisível ocorre principalmente em vasos sanitários com vedações desgastadas e na pressão excessiva da rede, que força uma vazão desnecessária e desgasta as tubulações”, explica o engenheiro civil Otávio Henrique.

Além disso, segundo ele, outro aspecto relevante é a água desperdiçada durante o tempo de espera em sistemas de aquecimento, que é descartada até alcançar a temperatura adequada, bem como os pequenos vazamentos estruturais presentes nas alvenarias. “Identificar esses pontos por meio de testes de estanqueidade e regulagem de válvulas é fundamental para a eficiência hídrica e a integridade da edificação”, afirma.

2. Instale aeradores nas torneiras

Uma solução simples e acessível pode reduzir significativamente o consumo de água. “Embora seja importante a troca da hidráulica antiga, nós conseguimos executar algumas estratégias, como o controle de vazão hídrica utilizando aeradores em torneiras para reduzir o consumo em até 50% por meio da mistura de ar”, destaca o especialista.

3. Invista em descarga com duplo acionamento

O uso correto da água no banheiro também faz diferença no consumo total da casa. “A instalação de mecanismos de duplo acionamento em bacias sanitárias e de válvulas de pressão em engates flexíveis evita o desperdício por excesso de força hidráulica”, afirma Otávio Henrique.

Vazamentos silenciosos no vaso sanitário estão entre os maiores vilões do desperdício de água em casa (Imagem: Magic Lens | Shutterstock)

4. Identifique vazamentos silenciosos

Pequenos sinais podem indicar grandes perdas ao longo do tempo. “Um filete de água quase imperceptível escorrendo pela louça do vaso sanitário pode ser um problema comum em residências. Uma dica para identificar esse tipo de problema é jogar um pouco de pó de café ou corante no fundo do vaso. Se a água ficar colorida sem que você tenha dado descarga, você tem um vazamento”, orienta Otávio Henrique.

5. Aposte em tecnologias que reduzem o consumo

Equipamentos modernos já ajudam a controlar o uso de água de forma eficiente. “Elas reduzem o consumo em até 35%”, diz o engenheiro ao comentar sobre torneiras inteligentes, sistemas de reaproveitamento e medidores individuais.

6. Reduza o tempo no banho

Entre todos os hábitos domésticos, o banho ainda é um dos maiores responsáveis pelo consumo de água elevado. “A mudança com maior impacto é reduzir o tempo de chuveiro, fechando o registro ao se ensaboar, o que economiza milhares de litros por mês”, reforça Otávio Henrique.

7. Faça manutenção preventiva regularmente

Mais importante do que corrigir problemas é evitá-los. “Muita gente acredita que precisa de grandes reformas para economizar água, mas a verdade é que ajustes simples já trazem resultado imediato. Trocar hábitos e fazer manutenções preventivas é o primeiro passo. A água é um recurso finito, e cada escolha dentro de casa impacta diretamente no consumo e no futuro”, afirma o engenheiro civil Victor Henrique, CEO da Help Reformas e Construção.

Ele ainda alerta que a falta de revisão periódica pode gerar prejuízos silenciosos. “O brasileiro costuma agir só quando o problema aparece, mas, no caso da água, isso pode significar meses de desperdício silencioso. Revisar encanamentos, válvulas e sistemas hidráulicos periodicamente evita perdas e garante eficiência”, conclui Victor Henrique.

Em um cenário de preocupação crescente com os recursos naturais, o Dia Mundial da Água reforça que economizar começa dentro de casa, com informação, atenção e mudanças simples na rotina.

Por Sarah Carvalho