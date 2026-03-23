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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 23 a 29 de março de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

Será uma semana propícia para alinhar intenções, agir com maturidade e abrir espaço para novas oportunidades (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será uma semana propícia para alinhar intenções, agir com maturidade e abrir espaço para novas oportunidades (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta semana se encerrará um ciclo de amadurecimento iniciado no começo do mês. O Baralho Cigano mostra que colheitas começarão a aparecer conforme as escolhas feitas anteriormente. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a consciência gera destino.

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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Ilustração do signo de Áries, contendo símbolo estilizado em forma de chifres curvos com estrela ao lado, em fundo roxo
O nativo de Áries viverá uma semana de vitória e clareza, com decisões corretas e reconhecimento no trabalho (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “O Sol” traz vitória e clareza. A semana favorecerá decisões corretas. No amor, a energia vibrante aproximará pessoas. No trabalho, haverá reconhecimento.

Touro

Ilustração do signo de Touro, contendo símbolo de círculo com chifres superiores e estrela ao lado, em fundo roxo
O nativo de Touro viverá uma semana de firmeza nas relações e possível crescimento no trabalho (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “A Âncora” reforça estabilidade. A segurança será prioridade. No amor, a firmeza fortalecerá laços. No trabalho, a constância trará crescimento.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, contendo símbolo de duas linhas paralelas com curvas e estrela ao lado, em fundo roxo
O nativo de Gêmeos receberá possíveis notícias transformadoras (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “A Carta” indica notícias transformadoras. Algo aguardado poderá se confirmar. No amor, haverá comunicação sincera. No trabalho, propostas surgirão.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, contendo símbolo com duas espirais opostas formando um ciclo e duas estrelas, em fundo roxo
O nativo de Câncer se envolverá com mais afeto e fortalecerá vínculos por meio da empatia (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “O Coração” amplia sensibilidade e afeto. A semana favorecerá reconciliações. No amor, haverá entrega verdadeira. No trabalho, prevalecerá empatia.

Leão

Ilustração do signo de Leão, contendo símbolo curvo estilizado com estrela ao lado, em fundo roxo
O nativo de Leão assumirá compromissos sólidos e verá relações se definirem (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “O Anel” fala de compromissos sólidos. As relações se definirão. No amor, alianças se fortalecerão. No trabalho, haverá contratos importantes.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, contendo símbolo semelhante à letra M com curva final e estrela ao lado, em fundo roxo
O nativo de Virgem encontrará sorte em oportunidades rápidas e inesperadas (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “O Trevo” aponta para sorte rápida. Será importante aproveitar oportunidades imediatas. No amor, a leveza favorecerá encontros. No trabalho, surgirão chances inesperadas.

Libra

Ilustração do signo de Libra, contendo símbolo de linha horizontal com arco superior e estrela, em fundo roxo
O nativo de Libra precisará se posicionar (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “A Justiça” exige posicionamento. Decidir será inevitável. No amor, haverá equilíbrio nas palavras. No trabalho, ocorrerão decisões estratégicas.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, contendo símbolo semelhante a letra M com cauda em seta e estrela ao lado, em fundo roxo
O nativo de Escorpião encerrará um ciclo definitivo e passará por transformação (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “O Caixão” confirma encerramentos definitivos. Um ciclo chegará ao fim. No amor, haverá desapego libertador. No trabalho, ocorrerá transformação.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, contendo símbolo de seta diagonal apontando para cima com estrela, em fundo roxo
O nativo de Sagitário avançará com notícias positivas e movimento favorável (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” traz avanço e notícias. Um movimento positivo se aproximará. No amor, haverá encontros animadores. No trabalho, ocorrerá progresso.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, contendo símbolo com traços curvos e espiral inferior formando estrutura estilizada com estrela, em fundo roxo
O nativo de Capricórnio poderá ser recompensado pela paciência (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “A Montanha” aponta para desafios superáveis. A persistência será recompensada. No amor, a paciência fortalecerá. No trabalho, haverá superação.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, contendo símbolo com duas linhas onduladas paralelas e estrelas, em fundo roxo
O nativo de Aquário encontrará soluções e verá caminhos se abrirem (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela solução e desbloqueio. Algo se resolverá finalmente. No amor, haverá clareza emocional. No trabalho, portas se abrirão.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, contendo símbolo com duas curvas opostas conectadas por traço central e estrela ao lado, em fundo roxo
O nativo de Peixes poderá ter aprendizados e assumir responsabilidade (Imagem: Olha Yermishyna | Shutterstock)

A carta “A Cruz” fala de aprendizado e responsabilidade. Aceitar desafios trará crescimento. No amor, haverá maturidade emocional; no trabalho, compromisso espiritual e prático.

Por Ravi Vidya 

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 23/03/2026 07:09
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