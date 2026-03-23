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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Será um dia de ajustes nas relações e necessidade de equilíbrio emocional (Imagem: napaporn sawaspardit | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será um dia de ajustes nas relações e necessidade de equilíbrio emocional (Imagem: napaporn sawaspardit | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira trará uma energia de ajustes nas relações, novos impulsos e necessidade de equilíbrio emocional. Algumas cartas do tarot indicam conflitos e desafios, enquanto outras apontam conexões importantes e oportunidades de crescimento. O dia pedirá consciência nas atitudes e sensibilidade nas decisões.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 5 de Paus

Símbolo branco do signo de Áries, com formato de chifres de carneiro curvados para os lados, sobre fundo em aquarela
O nativo de Áries enfrentará pequenos conflitos e deverá escolher onde direcionar a energia (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Pequenas disputas ou divergências poderão surgir. A carta 5 de Paus alerta para conflitos de ego ou competição desnecessária. Você deverá escolher com cuidado onde investir sua energia.

Touro Rei de Copas

Símbolo branco do signo de Touro, com formato de círculo encimado por dois chifres arqueados, sobre fundo em aquarela colorido
O nativo de Touro talvez precise lidar com sentimentos profundos (Imagem: Beautyimage | Shutterstock

Conforme a carta Rei de Copas, a maturidade emocional será essencial. Você poderá precisar lidar com sentimentos profundos ou apoiar alguém. Equilibrar razão e emoção será o diferencial.

Gêmeos 6 de Espadas

Símbolo do signo de Gêmeos com duas linhas verticais ligadas por traços horizontais, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Gêmeos passará por uma transição e deixará uma fase difícil para trás (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

O dia terá uma energia de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil. A carta 6 de Espadas indica um avanço gradual em direção a um momento mais leve.

Câncer Ás de Paus

Símbolo do signo de Câncer com um 6 e um 9 voltados para lados opostos, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Câncer viverá uma nova energia e iniciará projetos ou mudanças (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Uma nova energia surgirá em seu caminho, indica a carta Ás de Paus. O dia favorecerá iniciativas, criatividade e o início de projetos ou mudanças importantes.

Leão O Imperador

Símbolo do signo de Leão com curva e espiral, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Leão deverá manter uma postura firme e assumir o controle com segurança (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Será necessário manter uma postura firme e de liderança. A carta O Imperador pede organização e decisões conscientes. Assuma o controle da sua vida com segurança.

Virgem Cavaleiro de Copas

Símbolo do signo de Virgem em M estilizado, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Virgem viverá um dia de sensibilidade e deverá se permitir sentir com equilíbrio (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá romantismo e sensibilidade, conforme a carta Cavaleiro de Copas. Um convite, mensagem ou aproximação poderá mexer com suas emoções. Permita-se sentir, mas com equilíbrio.

Libra A Sacerdotisa

Símbolo do signo de Libra com linha horizontal e arco acima, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Libra estará com a intuição aguçada e deverá observar antes de agir (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

A intuição estará aguçada e a percepção profunda. Segundo a carta A Sacerdotisa, o dia será favorável para o silêncio, a observação e a conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Escorpião 2 de Copas

Símbolo do signo de Escorpião em forma de M com cauda voltada para cima, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Escorpião viverá conexões importantes e trocas sinceras (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Conexões importantes ganharão destaque. A carta 2 de Copas indica parceria, harmonia e trocas sinceras. Poderá ser um dia especial no amor.

Sagitário Rainha de Ouros

Símbolo do signo de Sagitário com uma flecha inclinada para cima e à direita, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Sagitário buscará estabilidade e cuidará do bem-estar e da vida financeira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá estabilidade e segurança, segundo a carta Rainha de Ouros. O dia será favorável para o cuidado com o bem-estar, a organização financeira e a valorização da sua autonomia.

Capricórnio A Lua

Símbolo do signo de Capricórnio com traço curvado e espiral na ponta, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Capricórnio enfrentará emoções intensas e buscará clareza nas situações (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta A Lua pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Você deverá confiar na sua intuição, mas buscar clareza.

Aquário O Mago

Símbolo do signo de Aquário com duas linhas onduladas paralelas, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Aquário terá poder de realização e dará início a novos projetos (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá poder de realização. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer, segundo a carta O Mago. O dia será favorável para iniciativas e novos projetos.

Peixes 5 de Ouros

Símbolo do signo de Peixes com dois arcos voltados para fora unidos por uma linha, sobre fundo colorido em estilo aquarela
O nativo de Peixes deverá ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Uma sensação de insegurança ou carência poderá surgir. A carta 5 de Ouros lembra que você não está sozinha(o) busque apoio se necessário.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 23/03/2026 08:02
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