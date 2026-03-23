Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/03/2026

Será um dia de ajustes nas relações e necessidade de equilíbrio emocional (Imagem: napaporn sawaspardit | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira trará uma energia de ajustes nas relações, novos impulsos e necessidade de equilíbrio emocional. Algumas cartas do tarot indicam conflitos e desafios, enquanto outras apontam conexões importantes e oportunidades de crescimento. O dia pedirá consciência nas atitudes e sensibilidade nas decisões.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 5 de Paus

O nativo de Áries enfrentará pequenos conflitos e deverá escolher onde direcionar a energia (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Pequenas disputas ou divergências poderão surgir. A carta 5 de Paus alerta para conflitos de ego ou competição desnecessária. Você deverá escolher com cuidado onde investir sua energia.

Touro Rei de Copas

O nativo de Touro talvez precise lidar com sentimentos profundos (Imagem: Beautyimage | Shutterstock

Conforme a carta Rei de Copas, a maturidade emocional será essencial. Você poderá precisar lidar com sentimentos profundos ou apoiar alguém. Equilibrar razão e emoção será o diferencial.

Gêmeos 6 de Espadas

O nativo de Gêmeos passará por uma transição e deixará uma fase difícil para trás (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

O dia terá uma energia de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil. A carta 6 de Espadas indica um avanço gradual em direção a um momento mais leve.

Câncer Ás de Paus

O nativo de Câncer viverá uma nova energia e iniciará projetos ou mudanças (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Uma nova energia surgirá em seu caminho, indica a carta Ás de Paus. O dia favorecerá iniciativas, criatividade e o início de projetos ou mudanças importantes.

Leão O Imperador

O nativo de Leão deverá manter uma postura firme e assumir o controle com segurança (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Será necessário manter uma postura firme e de liderança. A carta O Imperador pede organização e decisões conscientes. Assuma o controle da sua vida com segurança.

Virgem Cavaleiro de Copas

O nativo de Virgem viverá um dia de sensibilidade e deverá se permitir sentir com equilíbrio (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá romantismo e sensibilidade, conforme a carta Cavaleiro de Copas. Um convite, mensagem ou aproximação poderá mexer com suas emoções. Permita-se sentir, mas com equilíbrio.

Libra A Sacerdotisa

O nativo de Libra estará com a intuição aguçada e deverá observar antes de agir (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

A intuição estará aguçada e a percepção profunda. Segundo a carta A Sacerdotisa, o dia será favorável para o silêncio, a observação e a conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Escorpião 2 de Copas

O nativo de Escorpião viverá conexões importantes e trocas sinceras (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Conexões importantes ganharão destaque. A carta 2 de Copas indica parceria, harmonia e trocas sinceras. Poderá ser um dia especial no amor.

Sagitário Rainha de Ouros

O nativo de Sagitário buscará estabilidade e cuidará do bem-estar e da vida financeira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá estabilidade e segurança, segundo a carta Rainha de Ouros. O dia será favorável para o cuidado com o bem-estar, a organização financeira e a valorização da sua autonomia.

Capricórnio A Lua

O nativo de Capricórnio enfrentará emoções intensas e buscará clareza nas situações (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta A Lua pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Você deverá confiar na sua intuição, mas buscar clareza.

Aquário O Mago

O nativo de Aquário terá poder de realização e dará início a novos projetos (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Haverá poder de realização. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer, segundo a carta O Mago. O dia será favorável para iniciativas e novos projetos.

Peixes 5 de Ouros

O nativo de Peixes deverá ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Uma sensação de insegurança ou carência poderá surgir. A carta 5 de Ouros lembra que você não está sozinha(o) busque apoio se necessário.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.