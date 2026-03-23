Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/03/2026

A segunda-feira trará uma energia de ajustes nas relações, novos impulsos e necessidade de equilíbrio emocional. Algumas cartas do tarot indicam conflitos e desafios, enquanto outras apontam conexões importantes e oportunidades de crescimento. O dia pedirá consciência nas atitudes e sensibilidade nas decisões.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries 5 de Paus
Pequenas disputas ou divergências poderão surgir. A carta 5 de Paus alerta para conflitos de ego ou competição desnecessária. Você deverá escolher com cuidado onde investir sua energia.
Touro Rei de Copas
Conforme a carta Rei de Copas, a maturidade emocional será essencial. Você poderá precisar lidar com sentimentos profundos ou apoiar alguém. Equilibrar razão e emoção será o diferencial.
Gêmeos 6 de Espadas
O dia terá uma energia de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil. A carta 6 de Espadas indica um avanço gradual em direção a um momento mais leve.
Câncer Ás de Paus
Uma nova energia surgirá em seu caminho, indica a carta Ás de Paus. O dia favorecerá iniciativas, criatividade e o início de projetos ou mudanças importantes.
Leão O Imperador
Será necessário manter uma postura firme e de liderança. A carta O Imperador pede organização e decisões conscientes. Assuma o controle da sua vida com segurança.
Virgem Cavaleiro de Copas
Haverá romantismo e sensibilidade, conforme a carta Cavaleiro de Copas. Um convite, mensagem ou aproximação poderá mexer com suas emoções. Permita-se sentir, mas com equilíbrio.
Libra A Sacerdotisa
A intuição estará aguçada e a percepção profunda. Segundo a carta A Sacerdotisa, o dia será favorável para o silêncio, a observação e a conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.
Escorpião 2 de Copas
Conexões importantes ganharão destaque. A carta 2 de Copas indica parceria, harmonia e trocas sinceras. Poderá ser um dia especial no amor.
Sagitário Rainha de Ouros
Haverá estabilidade e segurança, segundo a carta Rainha de Ouros. O dia será favorável para o cuidado com o bem-estar, a organização financeira e a valorização da sua autonomia.
Capricórnio A Lua
Haverá emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta A Lua pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Você deverá confiar na sua intuição, mas buscar clareza.
Aquário O Mago
Haverá poder de realização. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer, segundo a carta O Mago. O dia será favorável para iniciativas e novos projetos.
Peixes 5 de Ouros
Uma sensação de insegurança ou carência poderá surgir. A carta 5 de Ouros lembra que você não está sozinha(o) busque apoio se necessário.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.