Do clássico ao inesperado: outono abre espaço para cores ousadas nas unhas

Na moda e na beleza, as tendências costumam se mover em ciclos. Quando uma determinada estética atinge o auge de sua popularidade, surge um movimento em direção oposta, impulsionado pela busca por diferenciação. Nesse processo, elementos que haviam sido deixados de lado voltam à cena e referências do passado são resgatadas e reinterpretadas sob um novo olhar.

Nos últimos meses, com o declínio da estética clean girl, o movimento em direção a visuais mais expressivos e elaborados começou a se tornar evidente. A estética gótica, por exemplo, dominou as passarelas de importantes capitais da moda e marcou presença nos tapetes vermelhos de grandes premiações, colocando em destaque a combinação de melancolia, elegância e intensidade.

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Com as unhas não foi diferente. Tons terrosos, que durante muito tempo dominaram as produções de outono, já não são os únicos protagonistas e passam a dividir espaço com cores mais vibrantes e propostas mais expressivas. Essa mudança também ganha força com a influência de celebridades nas redes sociais, como Hailey Bieber e Sabrina Carpenter, que frequentemente transformam suas escolhas de beleza em novas referências de estilo.

Para Karla Cavalcanti, nail designer do Jacques Janine Center Norte, o movimento reflete uma mudança mais profunda na forma como as pessoas se relacionam com a beleza. Existe um desejo coletivo de deixar as unhas mais divertidas e expressivas. Depois de um período em que os tons neutros dominaram, as pessoas querem explorar novamente cores, texturas e personalidade, afirma.

Abaixo, confira as tendências que vão dominar as unhas neste outono!

1. Icy blue

O icy blue traz um frescor que cria um visual impactante (Imagem: malven | Shutterstock)

Esse azul mais gélido aparece como um dos grandes destaques para 2026. Nas unhas, o icy blue aparece mais translúcido, às vezes metálico ou cremoso, mas sempre com uma aura futurista e congelante. A tonalidade traz um frescor que cria um visual impactante, principalmente nas produções de outono. Esse tom foge do óbvio, trazendo quase que um reflexo gelado que chama atenção de forma elegante, complementa a nail designer.

Sugestões de produto: Atrás do Arco-Íris Nuvem de Algodão da Dailus.

2. Ametista

O ametista foge do clássico vermelho e abre espaço para uma interpretação mais contemporânea da cor (Imagem: SmirMaxStock | Shutterstock)

Esse tom quase etéreo vem ganhando destaque principalmente entre aqueles que buscam sofisticação, mas com um toque de ousadia. A proposta foge do clássico vermelho e abre espaço para uma interpretação mais contemporânea da cor, trazendo leveza, personalidade e um ar de modernidade. Essa cor mantém uma elegância inesperada e com mais presença, o que conversa diretamente com a estética maximalista, explica Karla Cavalcanti.

3. Tons de vinho

Os tons de vinho ganham um novo fôlego por conta do retorno da estética gótica (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock)

Profundos e marcantes, os tons de vinho ganham um novo fôlego por conta do retorno da estética gótica. A tonalidade surge em unhas dramáticas e sensuais e geralmente acompanham produções mais sombrias. Nesse contexto, o vinho aparece como uma alternativa elegante ao preto, carregando uma aura misteriosa e com um glamour na medida certa. O vinho tem essa capacidade de trazer profundidade e drama para as unhas. É uma cor forte, porém muito versátil, conta a especialista.

Sugestões de produto: TIMELESS Mini Color Bombay 452, da Mavala.

4. Amarelo manteiga

O amarelo manteiga combina delicadeza e elegância (Imagem: SmirMaxStock | Shutterstock)

Com força desde 2025, o amarelo manteiga continua entre as principais apostas de esmaltes. A tonalidade suave e cremosa combina delicadeza e elegância, trazendo um ar sofisticado para as unhas. No outono, o tom ganha ainda mais destaque por contrastar com a paleta mais sóbria da estação, funcionando como um ponto de luz em meio aos dias mais frescos. É um amarelo delicado, que foge do efeito vibrante e traz uma sensação mais elegante e, ao mesmo tempo, moderna para as unhas, diz a manicure.

5. Azul oceano

O azul puro é ideal para quem deseja uma unha monocromática (Imagem: Art of Body | Shutterstock)

Clássico e intenso, o azul puro carrega sensações de confiança, clareza e modernidade, ideal para quem deseja uma unha monocromática. A cor é uma alternativa elegante aos tons tradicionais da estação, trazendo profundidade e contemporaneidade para as mãos O azul puro tem uma presença muito forte e sofisticada. Mesmo em uma proposta minimalista, ele consegue transformar a unha em um ponto de destaque no visual, finaliza Karla Cavalcanti.

Sugestões de produto: imPress unhas autocolantes Bailarina Sapphire, da Kiss New York.

Por Sarah Saliba