Quando o assunto é amor, autoestima e prazer, existe um ponto essencial no Mapa Astral que revela muito mais do que o signo solar: Vênus. Esse planeta fala sobre como você se relaciona, o que te atrai, como demonstra afeto e até como lida com dinheiro e prazer.
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Abaixo, confira 4 motivos para você conhecer Vênus no seu Mapa Astral!
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1. Entender como você ama (e quer ser amado)
A posição de Vênus mostra a sua linguagem do amor. Ela revela se você demonstra afeto com intensidade, cuidado, liberdade, romantismo ou até de forma mais prática. Além disso, indica o que você espera receber em troca e isso pode evitar muitas frustrações nos relacionamentos. Quando você entende sua Vênus, para de aceitar menos do que merece.
2. Descobrir o que te atrai de verdade
Sabe aquele padrão que se repete nos seus relacionamentos? A resposta pode estar em Vênus. A posição do astro mostra o tipo de pessoa que te atrai, o estilo de relacionamento que te encanta e até o tipo de conexão que te faz perder o interesse. É como um mapa dos seus desejos consciente e inconsciente.
3. Melhorar sua relação com dinheiro e prazer
Vênus também fala sobre prazer, conforto e valores. Ou seja: ele influencia diretamente sua forma de lidar com dinheiro, consumo e merecimento. Dependendo do signo e da casa, você pode ter tendência a gastar mais, economizar demais ou até bloquear sua prosperidade por questões emocionais. Conhecer sua Vênus ajuda a equilibrar prazer e responsabilidade.
4. Fortalecer sua autoestima e magnetismo
Vênus é o planeta do encanto. Ele mostra como você se valoriza e como as outras pessoas te percebem energeticamente. Quando você ativa o lado positivo do astro, naturalmente se torna mais atraente, confiante e seguro nas relações. É o seu poder de sedução mas de dentro para fora.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos