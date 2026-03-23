Pão integral: 3 receitas caseiras para o lanche da tarde 

Nada como um pão integral caseiro para deixar o lanche da tarde mais nutritivo e saboroso. Além de ser uma alternativa mais equilibrada, rica em fibras e com ingredientes selecionados, também permite variações que agradam diferentes paladares dos mais simples aos mais incrementados. Preparar em casa é uma forma prática de garantir qualidade, frescor e aquele aroma irresistível que transforma qualquer pausa do dia em um momento especial.

A seguir, veja 3 receitas de pão integral caseiro para o lanche da tarde!

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1. Pão integral com mel e sementes

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo branca

1 xícara de chá de água morna

3 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento biológico seco

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de aveia em flocos

em flocos 1 colher de sopa de linhaça

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a água morna com o mel e o fermento biológico seco. Deixe descansar até formar uma espuma leve, indicando que o fermento está ativo. Adicione o azeite e misture. Acrescente a farinha de trigo integral aos poucos, mexendo bem. Em seguida, adicione a farinha de trigo branca e o sal, misturando até formar uma massa. Incorpore as sementes de abóbora e de linhaça e a aveia, misturando bem.

Transfira a massa para uma superfície limpa e enfarinhada com farinha de trigo e sove até ficar lisa, macia e levemente elástica. Coloque a massa em uma tigela levemente untada com azeite, cubra com um pano e deixe descansar em local morno até dobrar de volume. Após o crescimento, modele o pão no formato desejado e coloque em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra novamente e deixe descansar até crescer mais um pouco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o pão ficar dourado por fora e bem assado por dentro. Retire do forno, deixe esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Pão integral com centeio e semente de girassol (Imagem: Lokana | Shutterstock)

2. Pão integral com centeio e semente de girassol

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo branca

1/2 xícara de chá de farinha de centeio

3/4 de xícara de chá de água morna

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de gergelim

1 colher de sopa de sementes de girassol

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a água morna com o fermento biológico seco. Deixe descansar até formar uma espuma leve. Adicione o azeite e misture. Acrescente a farinha de trigo integral e a farinha de centeio, mexendo bem. Em seguida, adicione a farinha de trigo branca e o sal, misturando até formar uma massa macia e levemente úmida. Transfira para uma superfície limpa enfarinhada com farinha de trigo integral e sove até a massa ficar lisa e elástica.

Coloque a massa em uma tigela untada com azeite, cubra e deixe descansar até dobrar de volume. Modele o pão no formato alongado. Umedeça levemente a superfície e finalize com o gergelim e as sementes de girassol, pressionando delicadamente. Coloque em uma forma com papel-manteiga, cubra e deixe descansar novamente até crescer. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até formar uma casca dourada e firme. Retire do forno e deixe esfriar. Desenforme e sirva em seguida.

3. Pão integral com nozes e uva-passa

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de trigo branca

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 xícara de chá de água morna

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de nozes picadas

picadas 1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de azeite

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a água morna com o açúcar mascavo e o fermento biológico seco. Deixe descansar até formar uma espuma leve. Adicione o azeite e misture. Acrescente a aveia em flocos e a farinha de trigo branca, mexendo bem. Em seguida, adicione a farinha de trigo integral e o sal, misturando até formar uma massa mais rústica. Transfira para uma superfície limpa enfarinhada com farinha de trigo integral e sove até a massa ficar uniforme e levemente elástica. Incorpore a uva-passa e as nozes, misturando bem para distribuir.

Coloque a massa em uma tigela untada com azeite, cubra e deixe descansar até dobrar de volume. Modele o pão no formato desejado e coloque em uma forma com papel-manteiga. Cubra e deixe descansar novamente até crescer. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até ficar dourado e firme. Retire do forno e deixe esfriar antes de cortar.