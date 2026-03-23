Netflix: lançamentos da semana entre 23 e 29 de março de 2026

A semana promete movimentar o catálogo da Netflix, trazendo opções para diferentes gostos. Entre 23 e 29 de março, os lançamentos do streaming incluem séries e filmes que exploram drama adolescente, suspense psicológico, mistérios policiais e clássicos da literatura adaptados para a tela. Tem desde o retorno de “Heartbreak High: Onde Tudo Acontece”, com sua terceira temporada cheia de conflitos e escolhas da juventude, até histórias misteriosas como “Algo Horrível Vai Acontecer” e “Não se Preocupe, Querida”.

Para quem ama investigação e tensão, “Os Casos de Harry Hole” mergulha em crimes e dilemas éticos. Já os fãs de clássicos literários podem se emocionar com “Adoráveis Mulheres”, mostrando a jornada das irmãs March em busca de autonomia e identidade.

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A seguir, confira mais detalhes sobre cada estreia!

1. Heartbreak High: Onde Tudo Acontece – 3ª temporada (25/03)

A terceira temporada de “Heartbreak High: Onde Tudo Acontece” mergulha nos dramas de Hartley High, entre amor, conflitos e escolhas da juventude (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série teen australiana “Heartbreak High: Onde Tudo Acontece”, remake do clássico dos anos 1990, conquistou públicos ao redor do mundo com seu olhar franco sobre a vida no ensino médio. A trama acompanha os estudantes de Hartley High lidando com amor, conflitos sociais, amadurecimento e identidade em um ambiente cheio de diversidade e tensões. Na terceira temporada, os alunos encaram o caos do último bimestre, lidando com as consequências de um trote vingativo, as pressões dos exames finais e os preparativos para a formatura.

2. Algo Horrível Vai Acontecer (26/03)

Em “Algo Horrível Vai Acontecer”, a semana antes do casamento de Rachel e Nicky se transforma em terror psicológico, com eventos que desafiam amor e sanidade (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Algo Horrível Vai Acontecer” oferece um olhar perturbador sobre o terror psicológico em um contexto inusitado: a semana que antecede um casamento. Criada por Haley Z. Boston e produzida com o apoio dos irmãos Duffer, a série acompanha os noivos Rachel e Nicky enquanto estranhos e assustadores eventos começam a se manifestar, transformando expectativas românticas em algo sombrio e imprevisível. O elenco conta com Camila Morrone e Adam DiMarco, que exploram a tensão emocional e o medo crescente à medida que a data do casamento se aproxima.

3. Os Casos de Harry Hole (26/03)

Na série “Os Casos de Harry Hole”, o detetive norueguês enfrenta serial killers, intrigas policiais e dilemas éticos, enquanto lida com traumas e tenta proteger quem ama (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseada nos romances de crime do autor norueguês Jo Nesbø, “Os Casos de Harry Hole” é uma série que acompanha o detetive Harry Hole, um policial inteligente, introspectivo e muito atormentado por traumas pessoais. Ao longo da trama, o protagonista enfrenta um serial killer cuja conexão com seu passado coloca sua vida e sanidade em risco, enquanto lida com a corrupção e intrigas dentro da própria polícia de Oslo. Cada caso desafia sua habilidade de investigar com precisão, equilibrando tensão psicológica, dilemas éticos e jogos de poder, ao mesmo tempo em que precisa proteger aqueles que ama e manter sua própria moral intacta.

4. Adoráveis Mulheres (26/03)

Em “Adoráveis Mulheres”, as irmãs March vivem desafios e descobertas enquanto buscam autonomia e identidade(Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

Em “Adoráveis Mulheres”, adaptação do clássico romance de Louisa May Alcott e dirigido por Greta Gerwig, a história se concentra nas irmãs March Jo, Meg, Amy e Beth enquanto elas crescem e enfrentam desafios pessoais, sonhos e conflitos familiares durante e após a Guerra Civil Americana. Cada irmã possui ambições próprias que refletem diferentes caminhos possíveis para a realização feminina em uma sociedade que ainda tentava definir o papel da mulher, o que confere profundidade emocional à narrativa.

5. Não se Preocupe, Querida (27/03)

“Não se Preocupe, Querida” mostra uma comunidade perfeita dos anos 1950, onde segredos sombrios transformam a rotina idealizada em suspense psicológico (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros)

Dirigido por Olivia Wilde e estrelado por Florence Pugh e Harry Styles, “Não Se Preocupe, Querida” é um filme ambientado nos anos 1950 que apresenta uma comunidade aparentemente utópica onde as mulheres vivem em um ambiente idealizado, sustentadas por seus maridos em uma rotina perfeita até que uma delas começa a desconfiar de que há algo profundamente errado por trás dessa fachada. À medida que a protagonista investiga a verdade, o filme mergulha em elementos de suspense psicológico, estética retrô e críticas sociais sutis sobre papéis de gênero, realidade e controle.