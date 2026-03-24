Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/03/2026

Nesta terça-feira, o tarot traz uma energia de movimento, decisões importantes e ajustes internos. Algumas cartas indicam expansão e conquistas, enquanto outras pedem pausa, reflexão e libertação de pensamentos limitantes. Será um dia de escolhas: entre agir ou esperar, falar ou silenciar.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries 3 de Paus
O dia favorecerá o planejamento e a expansão, segundo a carta 3 de Paus. Você poderá começar a visualizar novos caminhos e oportunidades. Será hora de olhar além do presente.
Touro 7 de Espadas
Será preciso ter atenção a situações pouco claras. A carta 7 de Espadas pede estratégia e discrição. Nem tudo precisa ser compartilhado você deverá observar mais antes de agir.
Gêmeos A Temperança
Equilíbrio e paciência serão essenciais. Conforme a carta A Temperança, o dia favorecerá ajustes, reconciliações e harmonia. Será importante evitar excessos.
Câncer 8 de Paus
Haverá movimento e novidades. Segundo a carta 8 de Paus, o dia poderá trazer respostas rápidas, mensagens ou mudanças de planos. Aproveite o fluxo.
Leão 3 de Copas
O clima será de celebração e leveza. A carta 3 de Copas indica um dia favorável para encontros, amizades e momentos felizes. Se permita aproveitar.
Virgem 8 de Espadas
Será necessário cuidado com pensamentos limitantes. A carta 8 de espadas indica que você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade. Tente enxergar novas possibilidades.
Libra 4 de Espadas
Será um dia de pausa e descanso. A carta 4 de Espadas pede recuperação emocional e mental antes de agir. Respeite seu tempo.
Escorpião Pajem de Ouros
Novas oportunidades surgirão, conforme a carta Pajem de Ouros, especialmente no campo financeiro ou profissional. Algo pequeno poderá crescer se for bem cuidado.
Sagitário O Enforcado
Haverá necessidade de mudança de perspectiva, pois nem tudo se resolve na pressa. A carta O Enforcado pede pausa para que você entenda melhor a situação.
Capricórnio O Mundo
Haverá conclusão e realização. Segundo a carta O Mundo, um ciclo se encerrará com sucesso, trazendo sensação de dever cumprido e expansão.
Aquário Os Enamorados
Será um dia de decisões importantes no campo afetivo. A carta Os Enamorados pede escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.
Peixes 2 de Espadas
Haverá dificuldade em decidir. A carta 2 de Espadas indica a necessidade de encarar uma situação que você está evitando. Não ignore o que precisa ser resolvido.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.