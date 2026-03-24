Descubra qual é o planeta regente de cada signo e seus significados

Cada signo carrega influências específicas que ajudam a compreender padrões de comportamento e desafios ao longo da vida (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Você já percebeu como cada signo tem uma personalidade base bem marcante? Isso não acontece por acaso. Por trás existe um planeta regente e ele funciona como uma espécie de guia energético, mostrando como você age, sente, deseja e se posiciona no mundo. Entender isso é um passo importante para o autoconhecimento. É como descobrir qual é a força que move suas atitudes, suas escolhas e até os seus desafios.

Abaixo, confira qual é o planeta regente de cada signo!

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Áries Marte

Sob a influência de Marte, o nativo de Áries tende a agir com coragem, impulso e muita iniciativa (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Áries é regido por Marte, o planeta da ação, da coragem e da iniciativa. Por isso, quem tem forte energia ariana costuma ser direto, impulsivo e cheio de atitude. O astro traz aquela energia de ir lá e fazer, sem pensar muito. O lado positivo é a coragem e a liderança. O desafio está na impulsividade e na dificuldade de esperar o tempo das coisas.

Touro Vênus

Marcado pela regência de Vênus, o nativo de Touro valoriza conforto, prazer e segurança emocional (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Touro é regido por Vênus, o planeta do amor, do prazer e dos valores. Essa regência traz uma conexão forte com o conforto, a beleza e a estabilidade. Os taurinos valorizam segurança emocional e material. Gostam de tudo que é sensorial: comida boa, toque, aconchego.

Gêmeos Mercúrio

Guiados por Mercúrio, o nativo de Gêmeos se destaca pela comunicação, curiosidade e agilidade mental (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Gêmeos tem como regente Mercúrio, o planeta da comunicação e da mente. Isso explica a curiosidade, a agilidade e a necessidade de movimento. Os geminianos são versáteis, comunicativos e estão sempre buscando aprender algo novo.

Câncer Lua

Regido pela Lua, o nativo de Câncer vive as emoções com intensidade e forte apego aos vínculos afetivos (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Câncer é regido pela Lua, que fala sobre emoções, memórias e acolhimento. Aqui, tudo é sentido com profundidade. Esse signo tem uma sensibilidade forte, é intuitivo e muito conectado à família e às raízes.

Leão Sol

Com o Sol como regente, o nativo de Leão expressa naturalmente carisma, autoconfiança e necessidade de reconhecimento (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Leão é regido pelo Sol, o centro do nosso sistema e isso diz muito. Esse signo carrega brilho, identidade e vontade de se expressar. Os leoninos têm presença, carisma e um desejo natural de reconhecimento. O desafio é equilibrar o ego com o coração.

Virgem Mercúrio

A influência de Mercúrio faz com que o nativo de Virgem tenha um perfil analítico, organizado e atento aos detalhes (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Assim como Gêmeos, Virgem também é regido por Mercúrio mas aqui a energia é mais prática. Os virginianos são analíticos, organizados e atentos aos detalhes. Gostam de entender como tudo funciona. O aprendizado é não cair na autocrítica excessiva e confiar mais no fluxo.

Libra Vênus

Sob a energia de Vênus, o nativo de Libra busca equilíbrio, harmonia e boas relações em todas as áreas da vida (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Libra também tem Vênus como regente, mas com foco nos relacionamentos e na harmonia. Os librianos buscam equilíbrio, beleza e conexões saudáveis. São diplomáticos e sabem ver os dois lados. Possuem o desafio de não se anularem para agradar os outros.

Escorpião Plutão (e Marte)

Entre Plutão e Marte, o nativo de Escorpião revela intensidade emocional e uma grande capacidade de transformação (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Escorpião é regido por Plutão, o planeta da transformação profunda e tradicionalmente também por Marte. Aqui, falamos de intensidade, renascimento e poder emocional. Os escorpianos vivem tudo de forma intensa e têm uma capacidade enorme de se reinventar. O aprendizado é soltar o controle e confiar nos processos da vida.

Sagitário Júpiter

Com Júpiter como guia, o nativo de Sagitário é movido por otimismo, expansão e busca por propósito (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Sagitário é regido por Júpiter, o planeta da expansão, da fé e do crescimento. Os sagitarianos são otimistas, aventureiros e estão sempre em busca de sentido e propósito. O desafio é não exagerar e aprender a sustentar o que começa.

Capricórnio Saturno

A regência de Saturno torna o nativo de Capricórnio disciplinado, responsável e focado em objetivos de longo prazo (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Capricórnio é regido por Saturno, o planeta da responsabilidade, do tempo e da construção. Os capricornianos são focados, disciplinados e têm uma visão de longo prazo. O aprendizado é não carregar o mundo nas costas e permitir mais leveza.

Aquário Urano (e Saturno)

Influenciado por Urano e Saturno, o nativo de Aquário se destaca pela originalidade, independência e pensamento inovador (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Aquário é regido por Urano, o planeta das mudanças, da inovação e da liberdade (e tradicionalmente por Saturno). Os aquarianos são visionários, independentes e gostam de quebrar padrões. O desafio é equilibrar liberdade com conexão emocional.

Peixes Netuno (e Júpiter)

Sob a regência de Netuno e Júpiter, o nativo de Peixes manifesta sensibilidade, intuição e forte conexão com o mundo emocional (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Peixes é regido por Netuno, o planeta da espiritualidade, dos sonhos e da sensibilidade (e também por Júpiter, na astrologia tradicional). Os piscianos são intuitivos, empáticos e muito conectados ao invisível. O aprendizado é não se perder em ilusões e manter os pés no chão.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.