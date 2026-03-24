5 dicas de decoração para uma casa mais aconchegante no outono

O outono é um período de transição para o inverno, marcado por temperaturas mais amenas e dias que pedem mais aconchego dentro de casa. Com a queda gradual dos termômetros, surge também a vontade de criar ambientes mais confortáveis, acolhedores e convidativos para momentos de descanso.

Essa época do ano é o convite perfeito para deixar a casa mais aconchegante. Com algumas mudanças simples na decoração, é possível transformar o lar em um verdadeiro refúgio, ideal para relaxar, receber visitas ou aproveitar o tempo livre com mais conforto e bem-estar.

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Abaixo, confira dicas de decoração para uma casa mais aconchegante no outono!

1. Invista em tecidos mais quentes

As mantas ajudam a trazer a sensação de conforto para o ambiente (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

Uma das formas mais simples de adaptar a casa para o outono é apostar em tecidos mais encorpados e quentes. Mantas de tricô e lã podem ser distribuídas sobre sofás, poltronas e até camas, criando uma sensação imediata de conforto. Além disso, trocar capas de almofadas por versões com texturas mais macias ajuda a deixar o ambiente visualmente mais acolhedor.

2. Aposte em iluminação mais suave

A luz com temperatura quente promove mais aconchego (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

A iluminação faz toda a diferença na sensação de aconchego. Durante o outono, vale substituir luzes muito brancas por lâmpadas de tonalidade amarela, que criam um clima mais intimista. Abajures, luminárias de piso e luzes indiretas ajudam a suavizar o ambiente e tornam os espaços mais agradáveis para relaxar. Velas decorativas também são uma ótima opção, pois além de iluminar, trazem charme e um toque sensorial ao espaço.

3. Use cores mais quentes na decoração

No outono, tons terrosos ganham destaque na decoração (Imagem: FOLLOW THE FLOW | ShutterStock)

As cores têm grande influência na percepção de conforto. No outono, tons terrosos como marrom, bege, caramelo, mostarda e laranja queimado ganham destaque. Eles remetem à natureza e às folhas secas típicas da estação, criando uma atmosfera acolhedora. Essas cores podem ser incorporadas em objetos decorativos, tapetes, cortinas ou até detalhes, sem a necessidade de grandes mudanças no ambiente.

4. Inclua tapetes para aquecer os ambientes

Os tapetes ajudam a manter a casa aquecida durante o outono (Imagem: Archi_Viz | Shutterstock)

Os tapetes são aliados importantes para deixar a casa mais confortável durante os dias mais frios. Além de ajudarem a manter o ambiente aquecido, eles proporcionam uma sensação agradável ao toque, especialmente em pisos frios. Modelos felpudos ou de fibras mais densas são ideais para essa época do ano. Posicionar tapetes em áreas como sala de estar, quartos e até corredores contribui para criar uma atmosfera mais acolhedora e harmoniosa.

5. Traga elementos naturais para dentro de casa

Os elementos naturais na decoração reforçam a sensação de tranquilidade e bem-estar (Imagem: lilasgh | Shutterstock)

Elementos naturais ajudam a conectar a decoração com a essência do outono. Arranjos com folhas secas, galhos, madeira e até plantas de interior criam um visual mais orgânico e acolhedor. Esses itens podem ser usados em centros de mesa, prateleiras ou cantinhos decorativos. Além de trazerem beleza, eles reforçam a sensação de tranquilidade e bem-estar, características muito valorizadas nessa estação.