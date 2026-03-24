Jantar saudável para a Quaresma: 3 receitas surpreendentes com peixe

A Quaresma é um período de reflexão e renovação espiritual celebrado por cristãos ao redor do mundo. Entre suas tradições mais marcantes, está a abstinência de carnes vermelhas um hábito que, além do significado religioso, abre espaço na vida de muitas pessoas para escolhas alimentares diferentes. Nessa época, preparar um jantar saudável vai muito além do sacrifício: é uma oportunidade de descobrir sabores incríveis à base de peixe. Confira receitas!
1. Peixe ao molho de tomate com azeitona
Ingredientes
Peixe
- 500 g de filé alto de peixe branco cortado em pedaços grandes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de sal
Molho
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 400 g de tomate pelado
- 100 ml de água
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de sal
- 80 g de azeitona preta
- 1 folha de louro
- 2 colheres de sopa de salsinha fresca picada
Modo de preparo
Peixe
Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione o azeite e sele os pedaços de peixe por cerca de 2 minutos de cada lado, apenas para formar leve dourado. Reserve.
Molho
Em uma panela larga, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 a 4 minutos até ficar macia. Adicione o alho e mexa por mais 1 minuto. Acrescente o tomate, a água, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo médio até o molho encorpar. Adicione a azeitona e misture. Coloque os pedaços de peixe dentro do molho. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 8 a 10 minutos, até o peixe ficar macio. Finalize com salsinha por cima. Sirva em seguida.
2. Espaguete com salmão e espinafre
Ingredientes
Massa
- 200 g de espaguete
- 2 l de água
- 1 colher de chá de sal
Salmão
- 300 g de filé de salmão cortado em cubos grandes
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de azeite de oliva
Molho
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 150 g de creme de ricota
- 150 ml de leite
- 50 ml da água do cozimento do espaguete
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 80 g de espinafre
Modo de preparo
Massa
Em fogo médio, cozinhe o espaguete em uma panela com água fervente e sal até ficar al dente. Reserve 50 ml da água do cozimento antes de escorrer.
Salmão
Em um recipiente, tempere os cubos com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio com o azeite e sele o salmão por cerca de 2 a 3 minutos, mexendo pouco para manter os cubos inteiros e levemente dourados por fora. Retire e reserve.
Molho
Na mesma panela do salmão, adicione o azeite e refogue o alho por cerca de 1 minuto. Acrescente o leite, o creme de ricota e a água do cozimento da massa. Misture até formar um molho liso e cremoso e ajuste o sal e a pimenta-do-reino.
Finalização
Adicione o espaguete ao molho e misture bem para envolver todos os fios. Acrescente o espinafre e mexa até murchar levemente. Incorpore os cubos de salmão com cuidado, sem desmanchar. Sirva em seguida.
3. Peixe assado com crosta de ervas e quinoa de limão
Ingredientes
Peixe
- 400 g de filé de peixe branco
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Crosta
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de manjericão picado
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Quinoa
- 1/2 xícara de chá de quinoa
- 1 xícara de chá de água
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo
Peixe
Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e azeite.
Crosta
Em um recipiente, misture os ingredientes da crosta até formar uma pasta úmida. Cubra os filés com essa mistura e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos.
Quinoa
Em uma panela com água, cozinhe a quinoa em fogo médio até secar e ficar macia. Finalize com limão e azeite. Sirva o peixe com a crosta dourada sobre a quinoa soltinha.