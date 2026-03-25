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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá atenção, coragem e clareza para abraçar mudanças e novas oportunidades (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá atenção, coragem e clareza para abraçar mudanças e novas oportunidades (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quarta-feira, o tarot traz uma energia de novos começos, revelações e decisões importantes. Algumas cartas indicam mudanças inesperadas e cortes necessários, enquanto outras apontam esperança, oportunidades e direcionamento. O dia trará uma mistura de impulso com consciência agir será importante, mas com clareza.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Pajem de Espadas

Ilustração do signo de Áries apresentando a cabeça de um carneiro azul de frente. O animal exibe grandes chifres espiralados em tons de amarelo e laranja. Atrás da cabeça, há um círculo pontilhado branco decorado com pequenas estrelas roxas de quatro pontas. Na parte inferior, lê-se a palavra
O nativo de Áries precisará observar atentamente antes de agir ou falar, aproveitando informações valiosas (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

O dia pedirá atenção e curiosidade. Segundo a carta “Pajem de Espadas”, informações importantes poderão surgir, e você precisará observar antes de agir. Evite impulsividade nas palavras.

Touro Pajem de Ouros

Ilustração do signo de Touro focada na cabeça de um touro azul com expressão brava e olhos semicerrados. O animal possui chifres robustos e pontiagudos na cor laranja com detalhes amarelos. Dois elementos gráficos amarelos que lembram faíscas ou raios aparecem nas laterais da cabeça. Abaixo, a palavra
Para o nativo de Touro, surgirão oportunidades práticas que poderão começar pequenas e evoluir com cuidado (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Novas oportunidades surgirão, principalmente no campo financeiro ou profissional. A carta “Pajem de Ouros” mostra que algo poderá começar de forma simples, mas com potencial de crescimento.

Gêmeos O Louco

Ilustração do signo de Gêmeos mostrando duas figuras femininas idênticas lado a lado. Ambas possuem longos cabelos laranjas e vestem blusas roxas com bolinhas. Elas estão com os olhos fechados e uma das mãos tocando suavemente o queixo, em uma pose reflexiva. Balões de fala azuis e pequenos corações amarelos flutuam ao redor delas. Na base, a inscrição
O nativo de Gêmeos terá coragem para explorar o novo, confiando na própria intuição (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Novo ciclo e liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar no desconhecido. Confie no seu instinto, mas evite agir sem pensar.

Câncer A Torre

Ilustração do signo de Câncer. Um caranguejo de traços lúdicos é representado em tons de lilás e rosa. O animal possui garras grandes levantadas e patas articuladas nas laterais. Pequenos elementos gráficos que lembram respingos de água azuis e amarelos flutuam ao redor da figura. Abaixo, está escrito
Para o nativo de Câncer, mudanças inesperadas abalarão estruturas, abrindo espaço para recomeços necessários (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão abalar estruturas. Apesar do impacto, a carta “A Torre” fala de libertação e necessidade de recomeçar com mais verdade.

Leão Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Leão focada no rosto de um leão estilizado. A face do animal é azul com traços minimalistas, cercada por uma juba volumosa em tons de laranja e amarelo que lembram chamas. Duas pequenas labaredas amarelas flutuam nas laterais da cabeça. Na base da imagem, a palavra
O nativo de Leão deverá ter cuidado antes de falar ou tomar atitudes impulsivas (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Ação rápida e decisões impulsivas estarão presentes. De acordo com a carta “Cavaleiro de Espadas”, o dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas ou palavras ditas sem pensar.

Virgem Rei de Espadas

Ilustração do signo de Virgem apresentando o busto de uma mulher jovem de pele clara e longos cabelos ondulados na cor laranja. Ela veste uma blusa roxa com estampa de bolinhas amarelas e usa brincos de argola azuis. Ao redor de sua cabeça, brilham pequenas estrelas brancas de quatro pontas. Na parte inferior, lê-se a palavra
Para o nativo de Virgem, surgirá a chance de analisar com clareza e usar a maturidade para cortar o que não serve mais (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Haverá clareza mental e decisões racionais. A carta “Rei de Espadas” mostra que o dia favorecerá análise, estratégia e cortes necessários com maturidade.

Libra Ás de Ouros

Ilustração do signo de Libra representando uma balança de pratos na cor azul claro. Em cada prato roxo da balança, há uma figura verde que remete a um cérebro, mantendo o equilíbrio perfeito entre os dois lados. Pequenas estrelas brancas decoram as laterais do objeto. Abaixo, a palavra
O nativo de Libra encontrará uma oportunidade sólida e promissora para iniciar algo duradouro (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Uma nova oportunidade surgirá, especialmente na área financeira ou profissional. Segundo a carta “Ás de Ouros”, será um excelente dia para começar algo sólido.

Escorpião A Temperança

Ilustração estilizada do signo de Escorpião. O animal é representado com o corpo em tom lilás vibrante e patas, garras e cauda em azul claro. O ferrão na ponta da cauda curvada também é lilás. Ao redor do escorpião, há pequenas estrelas brancas e amarelas, além de pontos coloridos que remetem ao espaço. Abaixo, lê-se
Para o nativo de Escorpião, será essencial equilibrar emoções e agir com paciência diante das situações (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Equilíbrio e paciência serão importantes. A carta “A Temperança” indica necessidade de ajustar emoções e situações com calma. Evite extremos.

Sagitário Rei de Paus

Ilustração do signo de Sagitário mostrando um arqueiro da cintura para cima. O personagem possui pele rosada, cabelos laranjas e segura um arco azul esticado, apontando uma flecha para a esquerda. Atrás dele, há o contorno de um coração feito com linhas pontilhadas brancas, além de pequenas estrelas e faíscas ao redor. Abaixo, a inscrição
O nativo de Sagitário deverá assumir a liderança e conduzir decisões importantes com mais confiança e iniciativa (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Liderança e confiança estarão presentes. De acordo com a carta “Rei de Paus”, o dia favorecerá iniciativa e posicionamento firme. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Capricórnio O Hierofante

Ilustração do signo de Capricórnio apresentando o perfil da cabeça de uma cabra azul clara sobre um fundo orgânico amarelo com bolinhas laranjas. A cabra possui dois chifres grandes e curvados para trás em tons de lilás e rosa. Abaixo da figura, está escrita a palavra
Para o nativo de Capricórnio, seguir orientações e tradições poderá garantir mais estabilidade e sensação de segurança (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Busca por segurança e orientação se farão presentes. A carta “O Hierofante” indica necessidade de seguir regras, tradições ou conselhos mais experientes.

Aquário A Estrela

Ilustração do signo de Aquário. Um vaso ou jarro bojudo na cor verde-claro, decorado com uma faixa ondulada azul e círculos coloridos, está posicionado sobre uma superfície amarela que lembra areia. Do topo do jarro, transborda água azul de forma vibrante. Abaixo da imagem, a palavra
O nativo de Aquário deverá ter fé e confiar no processo (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Haverá esperança e renovação. Conforme a carta “A Estrela”, o dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Acredite no processo.

Peixes O Julgamento

Ilustração estilizada do signo de Peixes sobre fundo escuro. Dois peixes coloridos nadam em sentidos opostos, formando um círculo. O peixe superior é lilás com detalhes em rosa e nadadeiras azuis e amarelas; o inferior é azul claro com cabeça lilás e nadadeiras amarelas e rosas. Pequenas bolhas e respingos de água azuis e amarelos circundam os animais. Abaixo, a palavra
Para o nativo de Peixes, o despertar de consciência indicará mudanças importantes que poderão transformar a vida de forma significativa (Imagem: Afadhly_work | Shutterstock)

Haverá despertar e tomada de consciência. A carta “O Julgamento” indica um chamado para mudanças importantes e decisões que poderão transformar sua vida.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 25/03/2026 07:03
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