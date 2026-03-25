Pimentão: 5 receitas surpreendentes para o almoço

Barato, colorido e fácil de encontrar, o pimentão é um vegetal que não pode faltar na cozinha. Muito mais do que um simples tempero, ele pode se tornar o destaque de pratos deliciosos com poucos ingredientes. Se o almoço da semana anda na mesmice, que tal inovar e incluir o pimentão de maneira criativa? Das opções assadas às refogadas, há combinações para todos os gostos e ocasiões. Confira as receitas e escolha a sua favorita!

1. Pimentões recheados com quinoa e milho-verde

Ingredientes

3 pimentões grandes (2 vermelhos e 1 amarelo)

1 xícara de chá de quinoa crua

crua 2 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1/4 de xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados finamente

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Lave bem a quinoa em água corrente para retirar o sabor amargo. Em uma panela média, adicione a quinoa, a água e 1/2 colher de chá de sal. Leve ao fogo médio até levantar fervura, reduza o fogo e cozinhe por cerca de 15 minutos, até a água secar e os grãos ficarem macios. Desligue o fogo e solte os grãos com um garfo.

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Enquanto isso, corte a parte superior dos pimentões e retire as sementes e as membranas internas com cuidado para não perfurar a base. Reserve. Em seguida, em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 2 minutos até ficar levemente transparente. Acrescente o alho picado e refogue por mais 1 minuto.

Adicione a quinoa cozida, o milho-verde, o restante do sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture bem e cozinhe por mais 2 minutos para incorporar os sabores. Desligue o fogo e preaqueça o forno a 180 ºC. Depois, recheie os pimentões com a mistura de quinoa, pressionando levemente para acomodar bem o recheio.

Disponha os pimentões em uma assadeira ou travessa de vidro. Polvilhe o queijo parmesão por cima de cada um. Leve ao forno por aproximadamente 25 minutos, até os pimentões ficarem macios e levemente dourados na superfície. Retire do forno e sirva ainda quente.

2. Pimentão com carne estilo oriental

Ingredientes

400 g de carne bovina em tiras finas

em tiras finas 1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

1 cebola cortada em tiras

2 dentes de alho picados finamente

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de óleo de gergelim

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 colher de chá de amido de milho

1/4 de xícara de chá de água

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de açúcar

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a carne com 1 colher de sopa de molho de soja, a pimenta-do-reino e o gengibre ralado. Misture bem e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em um recipiente pequeno, dissolva o amido de milho na água e reserve.

Aqueça uma frigideira grande em fogo alto. Adicione 1 colher de sopa de óleo vegetal e doure rapidamente a carne, mexendo sempre, por cerca de 4 minutos, até ficar bem selada. Retire a carne da panela e reserve.

Na mesma panela, adicione o restante do óleo vegetal e refogue a cebola por 2 minutos em fogo alto. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione os pimentões e salteie por cerca de 4 minutos, mantendo-os levemente crocantes.

Volte a carne para a panela, adicione o restante do molho de soja, o açúcar e misture bem. Despeje a mistura de amido de milho dissolvido e mexa até o molho engrossar levemente e envolver todos os ingredientes. Finalize com o óleo de gergelim e a cebolinha picada. Misture e desligue o fogo.

Pimentões assados com ervas e azeite (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock)

3. Pimentões assados com ervas e azeite

Ingredientes

6 pimentões vermelhos e amarelos

6 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados bem finamente

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de tomilho fresco picado

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

1 colher de chá de suco de limão

Pimenta-calabresa a gosto

Modo de preparo

Lave bem os pimentões, corte ao meio no sentido do comprimento e retire as sementes e as partes brancas internas. Corte cada metade em tiras largas. Depois, preaqueça o forno a 200 ºC. Disponha os pimentões em uma assadeira grande, deixando espaço entre eles. Regue com o azeite de oliva e misture bem com as mãos para envolver todos os pedaços.

Tempere com o sal, a pimenta-do-reino, a pimenta-calabresa e o alho picado. Misture novamente para distribuir os temperos de maneira uniforme. Leve ao forno em temperatura média por cerca de 30 minutos, mexendo na metade do tempo, até que os pimentões estejam bem macios e com a superfície levemente dourada e brilhante. Retire do forno e transfira ainda quente para uma travessa. Finalize com a salsinha e tomilho e regue com o suco de limão para realçar os sabores. Sirva morno ou em temperatura ambiente.

4. Macarrão com molho de pimentão assado e cogumelo

Ingredientes

250 g de macarrão

Água para cozinhar

3 pimentões vermelhos cortados em tiras largas

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

150 g de cogumelo fatiado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados finamente

1/2 xícara de chá de cebola picada

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de água do cozimento do macarrão

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manjericão fresco picado

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 200 ºC. Depois, distribua os pimentões em uma assadeira, regue com 1 colher de sopa de azeite de oliva e leve ao forno por cerca de 25 minutos, até ficarem bem macios e levemente dourados. Enquanto isso, cozinhe o macarrão em uma panela com água fervente e sal, seguindo o tempo indicado na embalagem. Antes de escorrer, reserve 1/4 de xícara de chá da água do cozimento.

Em uma frigideira grande, aqueça 1/2 colher de sopa de azeite em fogo alto e adicione os cogumelos fatiados. Deixe dourar sem mexer por cerca de 2 minutos para ganhar cor. Em seguida, mexa e refogue por mais 2 minutos até ficarem levemente dourados. Retire e reserve. Na mesma panela, aqueça o restante do azeite em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto.

Adicione os pimentões assados e misture bem. Com o auxílio de um amassador ou garfo, pressione os pimentões para formar um molho rústico, mantendo pedaços visíveis. Acrescente o creme de leite, a água do cozimento do macarrão, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture e cozinhe por cerca de 3 minutos em fogo médio até o molho ficar levemente encorpado. Volte os cogumelos para a panela e misture delicadamente. Adicione o macarrão cozido e envolva bem no molho. Finalize com o queijo parmesão e o manjericão fresco picado e sirva em seguida.

5. Pimentão salteado com lentilha e especiarias

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha crua

3 xícaras de chá de água

3 pimentões coloridos cortados em tiras

1/2 pimentão verde cortado em tiras

1/2 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados finamente

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de coentro em pó

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Em uma panela, adicione a lentilha e a água. Leve ao fogo médio até começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe por cerca de 20 minutos, até ficar macia, porém ainda firme. Escorra o excesso de água e reserve. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o azeite de oliva e refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar levemente transparente.

Acrescente o alho picado e refogue por mais 1 minuto, mexendo para não queimar. Após, adicione os pimentões e salteie em fogo médio-alto por cerca de 5 minutos, mexendo sempre, até ficarem levemente macios, mas ainda com leve crocância. Reduza o fogo para médio e adicione a lentilha cozida. Misture bem.

Tempere com o sal, a pimenta-do-reino, a páprica doce, o cominho, a cúrcuma e o coentro em pó. Misture bem para envolver todos os ingredientes e cozinhe por mais 3 minutos para incorporar os sabores. Desligue o fogo e finalize com o cheiro-verde picado e o suco de limão. Misture delicadamente e sirva ainda quente.