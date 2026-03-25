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Astrologia

5 signos mais inteligentes do zodíaco

Do raciocínio rápido à intuição afiada, cada nativo manifesta a inteligência de um jeito diferente

Cada signo manifesta a inteligência de um jeito diferente (Imagem: Stock Holm | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Cada signo manifesta a inteligência de um jeito diferente (Imagem: Stock Holm | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando a gente fala de inteligência, é importante lembrar: não existe uma única forma de ser inteligente. Tem quem seja rápido no raciocínio, quem tenha uma intuição afiada, quem brilhe na comunicação e até quem seja estrategista nato. Na astrologia, cada signo manifesta a inteligência de um jeito diferente mas alguns se destacam por terem uma mente especialmente ativa, curiosa ou analítica.

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A seguir, descubra quais são os signos mais inteligentes do zodíaco!

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1. Gêmeos

Ilustração do signo Gêmeos, com símbolo branco em forma de dois traços paralelos curvados em hexágono lilás em fundo bege
Os geminianos são curiosos por natureza e aprendem com facilidade praticamente qualquer assunto (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Os geminianos têm uma mente inquieta e extremamente rápida. São curiosos por natureza e aprendem com facilidade praticamente qualquer assunto. Eles têm inteligência verbal e social muito forte sabem conversar, argumentar e se adaptar a diferentes ambientes com facilidade.

Tipo de inteligência: comunicação e raciocínio rápido.

2. Aquário

Ilustração do signo Aquário, com símbolo formado por duas linhas onduladas brancas sobre um hexágono verde em fundo bege
Os aquarianos são conhecidos por ideias inovadoras, soluções criativas e uma inteligência voltada para o coletivo (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Aquário pensa fora da caixa como ninguém. É o signo das ideias inovadoras, das soluções criativas e da inteligência voltada para o coletivo. Os aquarianos enxergam o que ainda nem existe e muitas vezes estão anos à frente do seu tempo.

Tipo de inteligência: criativa e inovadora.

3. Virgem

Ilustração do signo Virgem, com símbolo branco em forma de letra
Os virginianos são ótimos em organização, estratégia e resolução de problemas práticos (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Os virginianos são extremamente observadores e lógicos. Eles enxergam detalhes que passam despercebidos para a maioria das pessoas. São ótimos em organização, estratégia e resolução de problemas práticos.

Tipo de inteligência: observadora e lógica.

4. Escorpião

Ilustração do signo Escorpião, com símbolo branco em forma de
Os escorpianos têm uma inteligência profunda, emocional e investigativa (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Escorpião tem uma inteligência profunda, emocional e investigativa. Os escorpianos percebem o que não é dito, captam intenções e leem as entrelinhas com facilidade. Além disso, são estrategistas natos sabem agir no momento certo.

Tipo de inteligência: emocional e estratégica.

5. Capricórnio

Ilustração do signo Capricórnio, com símbolo branco em forma de
Os capricornianos são disciplinados, estratégicos e sabem construir caminhos sólidos para alcançar seus objetivos (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Os capricornianos têm uma inteligência voltada para resultados. São disciplinados, estratégicos e sabem construir caminhos sólidos para alcançar seus objetivos. Pensam a longo prazo e dificilmente agem por impulso.

Tipo de inteligência: estratégica e disciplinada.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 25/03/2026 14:04
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