O que significa sonhar com dentes moles ou caindo, segundo a psicologia?

Já acordou de um sonho em que os dentes ficam moles, quebram ou simplesmente desaparecem? Esse tipo de sonho aparece com frequência e costuma deixar uma sensação estranha ao acordar. Para psicólogos e terapeutas, os dentes nos sonhos podem falar sobre autoestima, medo da perda e até sobre fases de transformação na vida.

Para a psicologia, os sonhos não são aleatórios. Eles funcionam como uma espécie de narrativa construída pela mente a partir de experiências do dia a dia, memórias e conteúdos mais profundos. Mesmo quando não são lembrados, fazem parte de um processo contínuo de elaboração psíquica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A psicóloga clínica Marília Vav explica que sonhar com dentes não tem um significado único e fechado. A interpretação depende da história de vida, das experiências e do contexto emocional de quem sonha. Ainda assim, há elementos simbólicos que ajudam a entender por que esse tipo de imagem aparece com tanta frequência.

De forma geral, os dentes estão associados à identidade e à forma como a pessoa se apresenta ao mundo. Estão no rosto, no sorriso, na comunicação com o outro. Por isso, quando surgem em sonhos em situações de fragilidade, como queda ou quebra, podem indicar sentimentos ligados à exposição, insegurança ou medo de julgamento.

Em uma perspectiva mais ampla, esse tipo de sonho também pode estar relacionado a momentos de transição. Mudanças na vida pessoal, profissional ou afetiva costumam provocar instabilidade interna, e o inconsciente pode traduzir isso por meio de imagens que envolvem perda ou transformação.

Para a psicologia analítica, no entanto, é fundamental observar o contexto do sonho e a relação da pessoa com aquele elemento. Experiências passadas com a própria imagem, episódios de constrangimento ou até lembranças da infância podem influenciar diretamente o significado.

Situações aparentemente simples também ganham peso. Sonhar com dentes desalinhados após anos de uso de aparelho, por exemplo, refletem, muitas vezes, uma sensação de perda de controle diante de alguma situação atual. Já um sonho em que os dentes caem em público pode estar ligado ao medo de exposição ou de julgamento social.

Apesar das interpretações possíveis, a especialista alerta para o risco de generalizações. Crenças populares costumam associar sonhos a significados fixos, mas, na prática clínica, cada caso é único. O mesmo símbolo pode representar coisas completamente diferentes para pessoas distintas.

Outro ponto que chama atenção é a repetição desses sonhos. Quando uma mesma imagem aparece com frequência, pode ser um indicativo de que algo importante ainda não foi elaborado emocionalmente. Nesse sentido, o sonho funciona como um sinal de que a mente tenta trazer determinado conteúdo à consciência.

Leia também: Cientistas criam método contraceptivo para homens à base de mamão

Segundo Marília, compartilhar ou registrar os sonhos pode ser um passo importante para compreendê-los melhor. Falar sobre o que foi vivido durante o sono, seja com alguém de confiança ou em um processo terapêutico, ajuda a dar forma a esses conteúdos e pode contribuir para mudanças na vida cotidiana.

Mais do que prever acontecimentos ou trazer respostas prontas, os sonhos funcionam como um convite à reflexão. Mesmo quando causam desconforto, podem revelar aspectos importantes da forma como cada pessoa lida com suas emoções, inseguranças e transformações.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca