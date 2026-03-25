Cientistas criam método contraceptivo para homens à base de mamão

Um estudo divulgado em dezembro apontou o desenvolvimento do Carispermex, um produto à base de resíduos naturais com potencial contraceptivo. A proposta é oferecer uma opção que seja natural, reversível e de fácil utilização para os homens. O produto foi criado por três estudantes de bioquímica e farmácia da Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz).

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O estudo sobre o desenvolvimento do Carispermex foi publicado no próprio site da instituição de ensino (e pode ser lido na íntegra neste link). Segundo as pesquisadoras, a escolha do mamão veio após uma análise de diferentes plantas, o critério principal das estudantes foi encontrar uma substância que não interferisse na libido. A pesquisa identificou que as sementes de mamão (Carica papaya L.) contêm compostos bioativos — como carpaína, fenóis e isotiocianatos — que, de acordo com estudos pré-clínicos, podem reduzir reversivelmente a concentração e a motilidade (capacidade biológica de realizar movimentos espontâneos e ativos, gerando força própria) dos espermatozoides.

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As três estudantes da Unifranz que desenvolveram o Carispermex são: Nadia Janco Acarapi, Cristyane Shiaskya Laura e Jovita Baltazar García (foto: Divulgação/Unifranz)

As sementes de mamão são um resíduo orgânico pouco aproveitado, e o Carispermex consegue transformar essa matéria prima que seriam descartadas em um produto extremamente funcional e que ajuda na sustentabilidade.

O Carispermex é apresentado em forma de grânulos efervescentes — formas farmacêuticas que se dissolvem rapidamente em água, liberando gás carbônico e resultando em uma solução efervescente, pensados para facilitar a administração e aumentar a adesão do público masculino, além disso, para tornar o consumo mais aceitável, o produto possui sabor semelhante ao café.

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Outros estudos

A proposta das estudantes encontra respaldo em pesquisas internacionais sobre o uso das sementes de mamão como contraceptivo masculino. Estudos realizados na Índia com animais indicaram que compostos extraídos das sementes podem inibir completamente a movimentação dos espermatozoides após cerca de 90 dias de uso, os mesmos estudos apontaram que o efeito é reversível: com a interrupção do uso, as funções reprodutivas tendem a se restabelecer ao longo do tempo.

Outras análises laboratoriais, conduzidas na África do Sul e nos Estados Unidos, também observaram que o extrato reduz a vitalidade e a velocidade dos espermatozoides, além de comprometer sua capacidade de fecundar o óvulo.

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Segundo uma das integrantes do projeto, Nadia Janco, a ideia é ampliar as possibilidades disponíveis e dividir de forma mais equilibrada o planejamento familiar. A iniciativa também busca reduzir a sobrecarga enfrentada apenas por mulheres que muitas vezes lidam com efeitos colaterais de métodos hormonais.

Em relação à segurança, os dados iniciais indicam que o extrato das sementes de mamão não apresenta toxicidade significativa. Os testes não apontaram impactos em órgãos vitais nem alterações nos níveis de testosterona, sugerindo uma atuação mais específica sobre os espermatozoides.

O projeto foi desenvolvido com orientação do professor Cervando Christian Gutierrez Foronda e ainda depende de novos estudos para validação em larga escala. Mesmo assim, já é visto como um exemplo do potencial da pesquisa universitária em responder a demandas sociais e ampliar o debate sobre saúde reprodutiva masculina.

Confira o vídeo das estudantes:

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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