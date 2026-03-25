Crescimento acelerado sem estrutura transforma escala em risco para startups

Expandir operações exige preparo e controle para que o avanço não se torne um problema (Imagem: DesignCraftersBD | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A busca por crescimento acelerado segue no centro da estratégia das startups, mas os dados mostram que velocidade sem estrutura continua sendo uma das principais causas de fracasso. Um levantamento da CB Insights (empresa global de inteligência de mercado especializada em startups e venture capital) indica que 38% das startups encerram as atividades por falta de caixa, enquanto 42% falham por ausência de demanda real. Na prática, esses fatores se intensificam quando a empresa tenta escalar antes de validar seu modelo e organizar a operação.

Marilucia Silva Pertile, cofundadora da Start Growth e mentora de startups, afirma que crescer não corrige fragilidades, apenas amplia seus efeitos. “Quando a base não está estruturada, o crescimento acelera o problema. O que era pontual passa a impactar toda a operação”, diz.

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Impactos no financeiro e no comercial

O primeiro sinal negativo costuma aparecer no financeiro. Startups que aumentam investimento em aquisição sem domínio sobre indicadores como CAC (Custo de Aquisição de Clientes), margem e consumo de caixa, perdem previsibilidade rapidamente. A receita até pode avançar, mas a sustentabilidade do negócio se deteriora. “É comum ver o faturamento subindo enquanto o caixa encolhe. Sem controle, esse movimento não se sustenta”, afirma Marilucia Silva Pertile.

Na área comercial, a expansão sem processo compromete a eficiência. Equipes maiores ou novos canais, sem padronização, tendem a reduzir conversão e aumentar churn. Em vez de ganho de escala, o resultado é perda de margem e dificuldade de construir receita recorrente. “Escalar exige repetir o que funciona. Quando não há processo, cada novo cliente aumenta a complexidade e reduz o retorno”, explica.

Falta de validação limita o crescimento

A operação sente o impacto na sequência. O aumento da demanda expõe limitações de entrega, tecnologia e atendimento. A queda de qualidade afeta a experiência do cliente e compromete a retenção, um dos principais motores de crescimento no longo prazo.

Esse desalinhamento geralmente está ligado à falta de validação do modelo de negócio. Estimativas da Harvard Business School (escola de negócios da Universidade Harvard) apontam que apenas cerca de 10% das startups em estágio inicial atingem o Product-Market Fit antes de esgotarem seus recursos financeiros.

Investidores buscam startups com controle, eficiência e capacidade de sustentar o crescimento (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

Mudanças no padrão de avaliação

Com a retração global do venture capital e maior seletividade dos fundos, o padrão de avaliação também mudou. Investidores passaram a priorizar empresas com eficiência operacional, previsibilidade financeira e clareza estratégica. “O capital continua disponível, mas exige disciplina. O investidor quer entender como a startup cresce e, principalmente, como se sustenta”, afirma Marilucia Silva Pertile.

Na prática, isso desloca o foco do crescimento a qualquer custo para a construção de fundamentos. A escala deixa de ser ponto de partida e passa a ser consequência de um modelo validado, com unidade econômica saudável, processos replicáveis e capacidade operacional compatível com a demanda.

Esse ajuste começa pela gestão interna. “A startup precisa dominar seus números, entender o funil de vendas e ter clareza de como transforma investimento em receita. Sem isso, crescer vira risco”, diz.

A importância de um apoio estratégico

Nesse contexto, cresce o papel de investidores e programas de aceleração com atuação operacional, que vão além do aporte financeiro. O suporte na estruturação de vendas, marketing e gestão tem se tornado decisivo para aumentar a taxa de sobrevivência das empresas.

A expansão continua sendo essencial para consolidar startups. A diferença está na forma como ela é conduzida. “Velocidade ajuda a abrir mercado, mas é a consistência que sustenta o negócio. Crescer com base sólida permite avançar sem comprometer o futuro”, conclui Marilucia Silva Pertile.

Por Eluan Carlos