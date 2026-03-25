Disney+: veja 5 lançamentos imperdíveis para assistir em abril de 2026

A plataforma aposta em um catálogo eclético para o mês de abril (Imagem: Worawee Meepian | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Abril promete agitar a programação do Disney+. A plataforma aposta em um catálogo variado, que mistura continuações aguardadas, revivals de séries icônicas, animações originais e produções internacionais de peso. De Gilead a uma galáxia muito, muito distante, passando pelas ruas de Medellín e pelos palácios da Coreia do Sul, há opções para todos os gostos e perfis de assinante.

Confira, a seguir, cinco lançamentos do mês que você não pode perder!

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1. Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos 01/04

“Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos” narra a infância do filho de Pablo Escobar entre assassinos que se tornaram seus protetores (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Inspirada nos relatos reais de Juan Pablo Escobar, filho do narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, a série dramática mergulha em uma infância marcada por luxo, violência e contradições. A produção acompanha Juampi, um menino solitário que cresce acreditando que seu pai é um empresário de sucesso e benfeitor dos mais humildes de Medellín. Seus guardas-costas jovens recrutados pelo cartel acabam assumindo o papel de babás e amigos. Com o tempo, porém, o mundo idealizado começa a desmoronar.

Gravada em locações reais de Bogotá e Medellín, a série recria com riqueza de detalhes a Colômbia das décadas de 1980 e 1990. O elenco estelar inclui John Leguizamo como Pablo Escobar Gaviria, além de Carmen Electra em participação especial. A produção tem oito episódios de 35 minutos, dirigidos por Pablo Fenfrik e Felipe Cano Ibañez, com roteiro de Alejandro Quesada, Ana María Parra, Martín Méndez e Sebastián Ortega, que também assina como showrunner ao lado de Juan Pablo Escobar e Pablo Farina.

2. Star Wars: Maul Lorde das Sombras 06/04

“Star Wars: Maul Lorde das Sombras” acompanha o icônico vilão da saga em sua tentativa de reconstruir um império no submundo galáctico (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Um dos antagonistas mais emblemáticos da saga Star Wars ganha sua própria série animada. A produção se passa após os eventos de “Star Wars: A Guerra dos Clones” e acompanha Maul em um momento de reorganização: tentando reconstruir seu sindicato do crime em regiões fora do alcance do Império, ele se estabelece em um planeta isolado e cruza o caminho de uma jovem Padawan Jedi desiludida relação que sugere tanto confronto quanto uma dinâmica de mestre e aprendiz.

O projeto é liderado por Dave Filoni, nome central na expansão do universo Star Wars na televisão e animação, com desenvolvimento assinado em parceria com Matt Michnovetz e direção supervisora de Brad Rau. Sam Witwer retorna como a voz de Maul. O destaque do elenco vai para o brasileiro Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro, que interpreta Brander Lawson. O elenco ainda conta com Gideon Adlon, Richard Ayoade, Dennis Haysbert e Vanessa Marshall.

3. Os Testamentos: Das Filhas de Gilead 08/04

“Os Testamentos: Das Filhas de Gilead” retorna ao universo distópico de Gilead pelo olhar de duas jovens que ousam questionar o regime (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A sequência do aclamado “The Handmaid’s Tale” chega ao Disney+ com os três primeiros episódios disponíveis de uma vez e lançamentos semanais na sequência. Baseada no romance homônimo de Margaret Atwood, a série dá continuidade ao universo distópico de Gilead com foco em duas jovens: Agnes, uma adolescente obediente e devota criada dentro do sistema, e Daisy, uma recém-chegada vinda de fora das fronteiras do regime.

As duas se encontram nos corredores da escola preparatória da Tia Lydia um lugar onde a obediência é imposta com brutalidade e o vínculo que formam se torna o gatilho para abalos profundos em suas vidas.

Ann Dowd retorna como Tia Lydia, acompanhada por Chase Infiniti, Lucy Halliday, Rowan Blanchard e Mattea Conforti, entre outros. A série foi criada por Bruce Miller, showrunner de “The Handmaid’s Tale”, e tem Elisabeth Moss como produtora executiva.

4. Malcolm: A Vida Continua Injusta 10/04

“Malcolm: A Vida Continua Injusta” reúne o elenco original da série em um reencontro familiar cheio de tensão e nostalgia (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Um dos reencontros mais aguardados do ano chega ao Disney+. A minissérie, de quatro episódios, reúne o elenco original da icônica sitcom “Malcolm”, que estreou em 2006 e marcou gerações. Na história, após mais de uma década afastado da família para proteger a si e sua filha, Malcolm é obrigado a voltar quando Hal e Lois exigem sua presença na festa de 40 anos de casamento.

Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) e Emy Coligado (Piama) retornam aos seus papéis originais. O elenco ganha novos integrantes: Keeley Karsten como Leah, filha de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly; Kiana Madeira como Tristan; e Caleb Ellsworth-Clark como Dewey. Linwood Boomer, criador da série original, assina como roteirista e produtor executivo.

5. A Coroa Perfeita 10/04

“A Coroa Perfeita” une duas das maiores estrelas coreanas em uma comédia romântica sobre um casamento por conveniência que foge ao planejado (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A comédia coreana “A Coroa Perfeita” reúne pela primeira vez nas telas duas das maiores estrelas da Coreia do Sul: IU e Byeon Wooseok. A série acompanha o Grão-Príncipe I-AN, o membro da realeza mais querido pelo povo, que, pressionado a se casar em meio a uma disputa de poder na família real, decide entrar em um casamento por conveniência com Huiju, herdeira de um grande conglomerado coreano. À medida que os dois unem forças para alcançar seus próprios objetivos, sentimentos inesperados começam a surgir.

IU, conhecida pela série “Se a Vida te Der Tangerinas“, interpreta Huiju, enquanto Byeon Wooseok, de “Lovely Runner”, dá vida ao príncipe. A direção é de Park Joonhwa, com roteiro de Yoo Jiwon.