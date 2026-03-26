Amigo de cada signo: veja como é a relação de amizade com nativos

Amigo de verdade a gente reconhece fácil: é aquele que aparece nos momentos certos, dá bronca quando precisa e celebra como se fosse conquista própria. E a astrologia pode revelar muito sobre esse jeitinho único de cada pessoa nas amizades.

Tem signos que são conselheiros, outros são parceiros de rolê, alguns mais protetores e tem aqueles que somem, mas voltam como se nada tivesse acontecido (e a gente ama mesmo assim). Abaixo, entenda como cada signo se comporta na amizade.

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Áries

O nativo de Áries é aquele que mergulha nas aventuras sem hesitar e incentiva todos a se moverem junto (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo Áries topa tudo na hora. Impulsivo, animado e direto, é aquele que te chama para viver e não deixa você ficar parado. Às vezes pode falar sem filtro, mas é extremamente leal.

Touro

Para o nativo de Touro, a amizade é construída com constância, lealdade e momentos de conforto e conexão profunda (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O signo de Touro é um amigo fiel e constante. Pode não ser o mais presente em todos os rolês, mas é aquele que você sabe que pode contar sempre. Ama conforto, boa comida e conversas profundas.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos adora conversar, trocar ideias e surpreender com histórias cheias de energia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Gêmeos é divertido e comunicativo. Está sempre por dentro de tudo e adora conversar sobre qualquer assunto. Pode sumir de vez em quando, mas quando volta, vem cheio de histórias.

Câncer

O nativo de Câncer cuida com atenção, percebe sentimentos e oferece apoio mesmo sem precisar ser pedido (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O canceriano é um amigo acolhedor. Cuida, protege e se preocupa de verdade. É aquele que percebe quando você não está bem, mesmo sem você falar. Sensível, mas extremamente presente.

Leão

O nativo de Leão ilumina quem está por perto, celebra conquistas alheias e faz cada pessoa se sentir especial (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Leão é aquele que te coloca para cima. Leal, generoso e protetor, gosta de ver quem ama brilhando. Pode ser dramático às vezes, mas é impossível não se sentir especial ao lado dele.

Virgem

O nativo de Virgem demonstra carinho nos detalhes, observa com cuidado e está sempre pronto para dar conselhos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Virgem é conselheiro. Observador, prático e sempre pronto para ajudar, inclusive com soluções que você nem solicitou. Demonstra amor nos detalhes e no cuidado do dia a dia.

Libra

O nativo de Libra busca harmonia, evita conflitos e oferece escuta atenta e apoio equilibrado (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Libra é o amigo diplomático. Odeia conflitos e sempre tenta manter a harmonia entre todos. É aquele que escuta os dois lados e tenta ajudar sem julgar. Companheiro e muito agradável.

Escorpião

O nativo de Escorpião é intenso e protetor, valoriza vínculos profundos e se dedica com fidelidade àqueles que ama (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Escorpião é intenso e leal. Não se abre com qualquer um, mas quando cria vínculo, é profundo e verdadeiro. Defende quem ama com unhas e dentes e espera o mesmo em troca.

Sagitário

O nativo de Sagitário inspira leveza, aventura e encoraja a aproveitar a vida (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Sagitário é parceiro de aventuras. Leve, sincero e espontâneo, é aquele que te incentiva a viver mais e se preocupar menos. Às vezes some, mas nunca perde a conexão.

Capricórnio

Para o nativo de Capricórnio, amizade é compromisso e confiança, trazendo segurança e conselhos que ajudam a evoluir (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Capricórnio é o amigo que dá estrutura. Pode parecer mais fechado, mas é extremamente confiável. Está ao seu lado nos momentos importantes e te ajuda a crescer com conselhos realistas.

Aquário

O nativo de Aquário valoriza liberdade e autenticidade, oferecendo presença constante de forma original e singular (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Aquário é diferente de todos! Livre, original e mente aberta, valoriza amizades verdadeiras e sem cobranças. Pode ser mais desapegado, mas está sempre presente à sua maneira.

Peixes

O nativo de Peixes se conecta emocionalmente, acolhe sem julgamento e está sempre pronto para oferecer apoio sensível (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Peixes é sensível e empático. Se conecta profundamente e sente tudo com você. É aquele que acolhe sem julgamento e está sempre pronto para ouvir e apoiar.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.