Brasil x França: 5 petiscos fáceis para curtir o jogo de hoje 

Nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília), a Seleção Brasileira encara a França, no Gillette Stadium, nos Estados Unidos, em ritmo de preparação para a Copa do Mundo. Este será o primeiro dos dois amistosos da Seleção na última data FIFA antes da convocação final para o Mundial, que acontece em 18 de maio. E, para entrar no clima desse clássico, nada melhor do que reunir a torcida, preparar petiscos práticos e saborosos, transformando o jogo em um verdadeiro evento em casa.

A seguir, veja 5 receitas de petiscos fáceis para curtir o jogo de hoje!

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1. Asinhas de frango ao molho barbecue

Ingredientes

1 kg de asas de frango

3 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de molho inglês

1 xícara de chá de molho barbecue

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as asas de frango e tempere com alho, suco de limão, páprica defumada, páprica doce, açúcar mascavo, molho inglês, sal e pimenta-do-reino. Misture bem até envolver todos os pedaços e deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Disponha as asas em uma assadeira, sem sobrepor, para que assem de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem bem douradas, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno, espalhe o molho barbecue sobre as asas e volte ao forno até o molho caramelizar levemente. Sirva em seguida.

2. Salame recheado com creme de ricota

Ingredientes

250 g de creme de leite

200 g ricota

2 colheres de sopa de suco de limão

300 g de salame fatiado

Sal e azeitonas pretas fatiadas a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o creme de leite, a ricota, o suco de limão e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Após, enrole os salames no formato de um cone e prenda com palitos. Recheie com o creme de ricota e enfeite com as azeitonas. Sirva em seguida.

3. Bolinho de batata recheado com queijo

Ingredientes

3 batatas cozidas e amassadas

cozidas e amassadas 1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de muçarela cortada em cubos

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de rosca

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as batatas amassadas ainda mornas, a manteiga, o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa uniforme. Adicione a farinha de trigo e misture até dar ponto de modelar. Pegue pequenas porções da massa, abra na mão, coloque um cubo de muçarela no centro e feche formando bolinhas. Reserve.

Em um prato, bata o ovo. Em outro prato, disponha a farinha de rosca. Passe cada bolinho no ovo batido e, em seguida, na farinha de rosca para empanar. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes por fora. Retire e deixe escorrer em papel-toalha. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Enroladinhos de salsicha (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

4. Enroladinhos de salsicha

Ingredientes

400 g de massa para pastel

10 salsichas cortadas ao meio

1 ovo batido para pincelar

2 colheres de sopa de gergelim

Modo de preparo

Corte a massa de pastel em tiras finas e uniformes. Enrole cada salsicha com uma tira de massa, certificando-se de que as pontas estejam bem fechadas. Coloque os enroladinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele com o ovo e polvilhe o gergelim. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, ou até que a massa esteja dourada e crocante. Retire do forno e sirva ainda quente.

5. Dadinhos de tapioca

Ingredientes

250 g de tapioca granulada

granulada 300 ml de leite quente

200 g de queijo coalho ralado

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a tapioca granulada, o queijo coalho e o sal. Misture bem. Adicione o leite quente e misture até formar uma massa homogênea. Transfira a massa para um refratário pequeno untado com azeite, espalhando e nivelando bem. Leve à geladeira até firmar. Retire da geladeira e corte em cubos. Disponha os dadinhos em uma assadeira levemente untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem dourados e crocantes por fora, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.