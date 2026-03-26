Cacau: 3 sobremesas leves e deliciosas para o dia a dia

Resistir a uma sobremesa com cacau é difícil e, quando ela é leve, nem precisa. Presente em receitas de diferentes culturas ao redor do planeta, esse ingrediente tem o poder de transformar preparações simples em algo memorável, com aquele toque intenso e aromático que só ele proporciona. Para quem busca adoçar a rotina sem culpa, existem combinações surpreendentes à base de cacau que fogem do convencional e cabem perfeitamente no dia a dia.

Abaixo, confira 3 sobremesas leves e deliciosas com cacau para o dia a dia!

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1. Musse de cacau com iogurte

Ingredientes

1 xícara de chá de iogurte natural

natural 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

2 colheres de sopa de mel

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1/4 de xícara de chá de leite

1 colher de chá de gelatina incolor sem sabor

Água para hidratar

Raspas de chocolate 70% cacau a gosto

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte natural, o cacau em pó e o mel até formar um creme homogêneo. Adicione o leite aos poucos, mexendo bem, até atingir uma consistência cremosa e lisa. Acrescente a baunilha. Depois, hidrate a gelatina conforme as instruções da embalagem, dissolva e incorpore à mistura. Distribua o creme em copos ou taças e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, até ficar mais consistente. Finalize com as raspas de chocolate por cima e folhas de hortelã. Sirva gelado.

Rolinho de banana com massa de cacau (Imagem: Mila Naumova | Shutterstock)

2. Rolinho de banana com massa de cacau

Ingredientes

1 banana madura amassada

madura amassada 1 ovo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

1/2 colher de chá de fermento químico

1 colher de chá de mel

1 banana descascada

1 colher de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de castanha-do-pará triturada

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a banana amassada, o ovo, a aveia, o cacau e o mel até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente untada em fogo baixo. Despeje uma porção da massa e espalhe para formar uma camada fina, como uma panqueca.

Antes de a massa firmar totalmente, coloque a banana inteira sobre a massa. Com cuidado, vá enrolando ainda na frigideira, usando uma espátula, formando um rolinho com a banana dentro. Deixe dourar levemente por fora, girando para cozinhar por igual. Isso faz com que a banana aqueça e fique macia, quase cremosa. Retire do fogo, corte em pedaços e finalize com castanha-do-pará por cima.

3. Sorvete de cacau

Ingredientes

2 bananas maduras cortadas em rodelas e congeladas

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

3 colheres de sopa de leite

1 colher de chá de mel

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Coloque as bananas congeladas no liquidificador ou processador. Adicione o cacau em pó, o leite e o mel. Bata até obter um creme liso e homogêneo. Se necessário, pare para mexer e bata novamente, adicionando mais leite aos poucos para ajudar a atingir a consistência cremosa. Quando estiver com textura de sorvete, sirva imediatamente para uma consistência mais macia. Se preferir mais firme, leve ao freezer por cerca de 1 hora antes de servir.