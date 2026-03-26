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Perfume para o outono: 4 famílias olfativas ideais para a estação

Com a chegada da nova estação, é hora de trocar as fragrâncias frescas por aquelas mais intensas e encorpadas

Perfumes mais intensos ganham espaço com a chegada do outono (Imagem: vittoria_vittoria | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Perfumes mais intensos ganham espaço com a chegada do outono (Imagem: vittoria_vittoria | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Entre as estações do ano, o outono costuma ser um dos períodos mais apreciados, com temperaturas mais amenas, clima fresco e atmosfera aconchegante. Com a sua chegada, cresce o desejo por fragrâncias mais intensas, envolventes e com maior fixação na pele.  

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É comum que, no outono, os perfumes mais frescos e cítricos abram espaço para composições mais marcantes, como amadeirados e gourmands. Segundo a especialista em fragrâncias, CEO e fundadora da Paralela Escola Olfativa, Alessandra Tucci, essa troca é muito natural, pois, assim como na moda, acompanha o clima da estação.

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Essas famílias olfativas são intensas, envolventes e proporcionam a sensação de conforto que buscamos nesta época do ano, explica a especialista, acrescentando: Além disso, fragrâncias com notas de baunilha e especiarias apresentam excelente projeção e duração.

Abaixo, Alessandra Tucci lista as principais famílias olfativas e como escolher a ideal para o outono. Confira!

1. Notas amadeiradas

A estação pede por fragrâncias mais envolventes e que remetem ao lado robusto e sólido da natureza. Notas cremosas de sândalo, a nobreza do cedro e a profundidade úmida do patchouli são algumas possibilidades que ganham destaque nesse período, trazendo profundidade e elegância às composições. 

O outono é ideal para escolher fragrâncias com mais presença e personalidade, com muita fixação e que se adaptam perfeitamente tanto aos dias mais frescos quanto às noites mais frias, completa a especialista.

Sugestões de produtos: Seduction for Men EDT, de Animale.

2. Essências gourmands

Para uma dose extra de doçura, os perfumes gourmands são protagonistas na coleção das brasileiras. Marcantes e sensoriais, essas composições despertam os sentidos e, com poucas borrifadas, oferecem uma experiência marcante e ousada. 

Conhecidos como a confeitaria da perfumaria, os gourmands vão além do simples dulçor. Nem todo perfume doce pertence a essa família. Para identificá-los, é essencial observar a presença de notas que criam essa construção sensorial de sobremesa, como praliné (castanhas caramelizadas), chantilly, pistache, chocolate, café, cremes e amêndoa”, explica Alessandra Tucci.

Sugestões de produtos: Sweet Like Candy, de Gulf Orchid.

Vidro de perfume com perfume rosa em cima de folha de outono em fundo bege claro
Florais mais intensos criam perfumes versáteis que funcionam do dia à noite (Imagem: Igisheva Maria | Shutterstock)

3. Florais

Os florais são atemporais e funcionam bem em todas as estações. Com temperaturas mais baixas, flores mais potentes e exuberantes ganham protagonismo, como jasmim, íris, gardênia, tuberosa e ylang-ylang, que aquecem a composição e intensificam a elegância, funcionando perfeitamente o dia todo. Quando combinadas à baunilha ou às especiarias, fragrâncias florais ganham novas facetas e mais profundidade, são ideais para temperaturas amenas, e apresentam excelente fixação, completa a especialista.

Sugestões de produtos: Rose Paris, de Sahari; Blueberry Musk, de Arabiyat. 

4. Âmbar/oriental

Intensos, envolventes, sensuais e sofisticados, os perfumes dessa família se destacam por suas composições quentes, que geralmente combinam notas de baunilha, âmbar e especiarias, como canela e gengibre, criando uma aura de mistério e elegância. 

Por apresentarem maior intensidade e um perfil mais quente, essas fragrâncias são especialmente indicadas para dias mais frios e para quem quer marcar presença. Elas são ao mesmo tempo sofisticadas e envolventes, e possuem alta projeção e fixação prolongada, características que refletem perfeitamente o espírito do outono, finaliza Alessandra Tucci.

Sugestões de produtos: Club Black EDP, de Mercedes-Benz; Durrat Al Aroos, de Al Wataniah. 

Por Sarah Saliba

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    Por Redação EdiCase
    postado em 26/03/2026 17:48
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