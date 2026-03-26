Bacalhau cremoso: 3 receitas surpreendentes para a Páscoa

A Páscoa e o bacalhau formam uma das combinações mais antigas da tradição cristã. Consumido há séculos, esse peixe ocupa lugar de honra nas mesas brasileiras durante a data seja em receitas herdadas de avós portuguesas, seja em versões contemporâneas que reinventam o clássico sem perder a essência. Entre as formas mais apreciadas de preparo, o bacalhau cremoso se destaca pela textura envolvente e pelo sabor marcante que agrada toda a família.

Abaixo, confira receitas surpreendentes de bacalhau cremoso para a Páscoa!

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1. Bacalhau cremoso com alho-poró e vinho branco

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

1 xícara de chá de alho-poró cortado em rodelas finas

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

cremoso 1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga com o azeite em fogo médio e refogue o alho até perfumar. Acrescente o alho-poró e cozinhe até ficar macio. Adicione o bacalhau e misture bem. Depois, regue com o vinho branco e deixe reduzir por alguns minutos. Incorpore o creme de leite e o requeijão, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e mexa até formar um creme encorpado. Transfira para um refratário, cubra com o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 200 °C até gratinar. Sirva em seguida.

2. Bacalhau cremoso com brócolis gratinado

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado

2 xícaras de chá de brócolis em floretes

em floretes 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de presunto picado

1/2 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Água para cozinhar

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o brócolis no vapor até ficar al dente e reserve. Depois, em uma panela com água, ferva rapidamente o bacalhau em fogo médio. Escorra e desfie. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio, refogue a cebola até ficar macia, acrescente o alho e o bacalhau e misture bem. Adicione a farinha de trigo e mexa por cerca de um minuto; depois, acrescente o leite aos poucos, mexendo até formar um creme homogêneo. Incorpore o creme de leite, tempere com pimenta-do-reino e noz-moscada e misture o brócolis e o presunto. Transfira tudo para uma travessa, finalize com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Bacalhau cremoso gratinado (Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock)

2. Bacalhau cremoso gratinado

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado

3 batatas cortadas em rodelas finas

1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Água para cozinhar

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com água, cozinhe rapidamente o bacalhau por 5 minutos em fogo médio. Escorra e desfie bem. Depois, em outra panela, cozinhe as batatas em água por 5-7 minutos, em fogo médio, até ficarem levemente macias (não muito moles). Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e, depois, o bacalhau desfiado. Tempere com pimenta-do-reino e misture bem.

Na mesma panela, adicione a farinha e mexa por 1 minuto. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até engrossar. Finalize com o creme de leite e a noz-moscada, formando um molho cremoso. Em uma travessa, faça uma camada de batatas, em seguida uma camada de bacalhau cremoso. Repita as camadas e finalize com queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos, até dourar bem por cima. Sirva em seguida.