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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá consciência nas decisões e atenção ao que é construído (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá consciência nas decisões e atenção ao que é construído (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira trará uma energia de movimento, escolhas e transformações. Algumas cartas do tarot indicam crescimento e realização, enquanto outras alertam para ilusões, inseguranças e mudanças necessárias. O dia pedirá consciência nas decisões e atenção ao que é construído.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 7 de Espadas

Ilustração do signo de Áries, em fundo bege, contendo símbolo semelhante a um V com hastes arqueadas para fora
O ariano precisará ter atenção com situações pouco claras (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” indica a necessidade de agir com estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser compartilhado.

Touro 5 de Ouros

Ilustração do signo de Touro, em fundo bege, contendo um círculo com duas hastes curvas voltadas para cima
O taurino deverá ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Cuidado com a sensação de insegurança ou carência. A carta “5 de Ouros” lembra que você não está sozinha(o), mesmo que pareça. Busque apoio.

Gêmeos O Mago

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo bege, contendo duas linhas curvas verticais paralelas, unidas por traços retos acima e abaixo
O geminiano terá tudo o que precisa para iniciar algo importante (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

O poder de realização estará em alta, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. Aproveite o dia para agir.

Câncer O Hierofante

Ilustração do signo de Câncer, em fundo bege, contendo dois traços curvos em formato de garras opostas, com círculos nas extremidades
O canceriano precisará seguir caminhos mais seguros ou ouvir conselhos importantes (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Haverá busca por estabilidade e orientação. A carta “O Hierofante” indica a necessidade de seguir caminhos mais seguros ou ouvir conselhos importantes.

Leão Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de Leão, em fundo bege, contendo uma curva circular à esquerda ligada a um traço vertical que se estende suavemente para cima e depois desce
Energia e impulso marcarão o dia do leonino (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Energia e impulso marcarão o seu dia. A carta “Cavaleiro de Paus” favorece o movimento, mas pede cuidado com atitudes precipitadas.

Virgem 3 de Ouros

Ilustração do signo de Virgem, em fundo bege, contendo um símbolo que lembra a letra M com uma perna direita curva que se dobra para dentro
O dia do virginiano favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos com outras pessoas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Trabalho em equipe e construção estarão em destaque, conforme a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos com outras pessoas.

Libra 8 de Ouros

Ilustração do signo de Libra, em fundo bege, contendo um semicírculo no topo representando a balança e uma linha horizontal reta abaixo
O foco e a dedicação do libriano estarão em evidência (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Foco e dedicação estarão em evidência. A carta “8 de Ouros” indica crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento. O que você construir agora tenderá a dar frutos.

Escorpião 2 de Ouros

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo bege, contendo símbolo semelhante à letra M com uma cauda curva em forma de seta para a direita
O dia do escorpiano poderá exigir jogo de cintura para lidar com várias demandas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra que haverá necessidade de equilíbrio entre diferentes áreas da vida. O dia poderá exigir jogo de cintura para lidar com várias demandas ao mesmo tempo.

Sagitário 7 de Copas

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo bege, contendo uma flecha apontada para cima e à direita, com haste atravessando um pequeno círculo cruzado
O sagitariano deverá ter cuidado com ilusões (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Muitas opções poderão gerar confusão. A carta “7 de Copas” pede clareza e cuidado com ilusões. Nem tudo é o que parece.

Capricórnio 8 de Paus

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo bege, contendo símbolo curvo semelhante a um V alongado à esquerda e uma espiral à direita
O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos ao capricorniano (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Movimento e rapidez estarão presentes, conforme a carta “8 de Paus”. O dia poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças de planos. Aproveite o fluxo.

Aquário 9 de Ouros

Ilustração do signo de Aquário, em fundo bege, contendo duas linhas onduladas paralelas
A independência e a sensação de realização do aquariano estarão em destaque (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Independência e realização estarão em destaque. A carta “9 de Ouros” indica satisfação pessoal e valorização do que você tem conquistado.

Peixes A Morte

Ilustração do signo de Peixes, em fundo bege, contendo dois arcos opostos conectados ao centro por uma linha reta horizontal, formando o símbolo de dois peixes em sentidos contrários
Um ciclo chegará ao fim na vida do pisciano para dar espaço a um novo começo (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “A Morte” mostra que haverá uma transformação profunda. Um ciclo chegará ao fim para dar espaço a um novo começo. Apesar da intensidade, essa mudança será necessária.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 27/03/2026 08:01
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