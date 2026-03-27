Horóscopo Chinês: previsões de abril de 2026 para todos os signos

Abril será marcado pela energia do Dragão, conhecido por sua coragem, dinamismo e espírito aventureiro (Imagem: kotoffei | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Abril traz a influência do Dragão, um signo aventureiro, dinâmico e corajoso, mas também temperamental e impulsivo.

De acordo com Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, 2026 poderá ser um ano desafiador para o Dragão no campo das batalhas. Por isso, os nativos precisarão escolher as lutas com sabedoria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Este período lembra a lenda que rege o signo: o Dragão, guardião dos mares, precisou enfrentar uma batalha para recuperar um cajado que mantinha os oceanos pacíficos, roubado por forças adversas. Apesar de sua força e coragem, ele acabou perdendo a disputa um lembrete de que nem sempre é possível vencer todas as batalhas, mas a estratégia e a cautela são essenciais para seguir adiante.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em abril. Confira!

Rato

Os nascidos no ano do Rato poderão resolver questões ligadas à autoestima (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em abril, os nascidos no ano do Rato poderão amadurecer por meio do aumento das responsabilidades. Também será um mês propício para os nativos resolverem questões confusas, sobretudo relacionadas à autoestima.

Búfalo

Os nativos do Búfalo precisarão desenvolver flexibilidade para lidar com imprevistos e evitar desgastes desnecessários em abril (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Em abril, os nativos do Búfalo poderão enfrentar conflitos de poder relacionados a interesses divergentes. Administrar o estresse e agir com cautela será muito importante nesta fase.

Tigre

Os nativos do Tigre deverão canalizar melhor a energia em abril para evitar conflitos e alcançar resultados positivos (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

Neste mês, os nascidos no ano do Tigre serão convidados a realizar algumas transformações necessárias. No processo, poderá haver desconfortos, exigindo cuidado e responsabilidade.

Coelho

Os nascidos no ano do Coelho poderão revisar ideias ultrapassadas em abril (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. O mês de abril pedirá que os nativos revisem ideias que já não servem na área profissional, intelectual ou emocional. Além disso, será importante que estejam dispostos a absorver novos conhecimentos.

Dragão

Os nativos do Dragão poderão se envolver em conflitos desnecessários e precisarão direcionar a energia para projetos construtivos (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Ao longo deste mês, os nativos do Dragão poderão se envolver em conflitos desnecessários. Em vez de perder tempo com desentendimentos, será importante que eles direcionem a energia para projetos construtivos.

Serpente

Os nascidos no ano da Serpente enfrentarão obstáculos e precisarão da paciência como maior aliada (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e pela rapidez de raciocínio. No entanto, quando essas qualidades não são bem conduzidas, podem despertar comportamentos manipuladores e gerar desconfiança nas pessoas.

Os nascidos no ano da Serpente poderão enfrentar obstáculos e desgastes ao buscar suas metas. Por isso, alguns objetivos talvez precisem ser adiados. Neste período, a paciência será sua maior aliada, ajudando a manter o foco e a clareza mesmo diante de desafios.

Cavalo

Os nativos do Cavalo viverão um otimismo intenso em abril e precisarão separar a realidade da fantasia para evitar confusões (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes. Neste mês, haverá um otimismo desmedido na vida dos nativos, o que poderá levar a idealizações e confusões. Logo, será essencial que eles separem a realidade da fantasia.

Cabra

Os nascidos no ano da Cabra enfrentarão um período de restauração (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos. Ao longo de abril, os nativos continuarão a reestruturar ideias que não foram bem planejadas. Será um período importante para a restauração, embora possa envolver limitações e crises que exigirão maior responsabilidade.

Macaco

Os nativos do Macaco precisarão exercitar a empatia para fortalecer parcerias e evitar conflitos nas relações (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Em abril, os nascidos no ano do Macaco poderão enfrentar desafios financeiros. Os ganhos tendem a diminuir, enquanto os gastos poderão aumentar, trazendo risco de endividamento. Será essencial que os nativos renegociem dívidas e busquem equilíbrio nas finanças, garantindo mais segurança e tranquilidade ao lidar com recursos.

Galo

Os nativos do Galo deverão buscar mais leveza nas relações em abril, evitando julgamentos e cobranças exageradas (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes. Em abril, será possível que os nativos passem por desilusões e quebras de expectativas, gerando desgastes. Diante desse cenário, a revisão das metas se tornará de extrema importância.

Cão

Os nascidos no ano do Cão precisarão confiar mais nos processos e evitar preocupações excessivas para manter o equilíbrio emocional (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Em abril, os nativos irão se deparar com o aumento das responsabilidades, o que exigirá equilíbrio e dedicação na condução das atividades. Sem isso, o período ficará muito mais difícil.

Javali

Os nativos do Javali deverão buscar mais equilíbrio e disciplina em abril, evitando exageros e focando em objetivos consistentes (Imagem: Power Clipart | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e negativos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo. Por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados. Em abril, os nativos poderão viver uma fase de transformações intensas, o que exigirá algumas rupturas. O mais indicado será focar o próprio desenvolvimento e autonomia.

Tery Kanakura

Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.