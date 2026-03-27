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5 formas de usar o painel de madeira na decoração

Aprenda a incorporar este elemento em diversos ambientes da casa, combinando conforto, estilo e funcionalidade

Peça-chave na decoração, o painel de madeira transforma qualquer ambiente com elegância e praticidade (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha) - (crédito: EdiCase)
Peça-chave na decoração, o painel de madeira transforma qualquer ambiente com elegância e praticidade (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha) - (crédito: EdiCase)

O painel de madeira tem conquistado cada vez mais espaço na decoração de interiores, deixando de ser apenas um detalhe para se tornar protagonista em diferentes ambientes da casa. Versátil, elegante e funcional, o recurso agrada tanto pelo apelo estético quanto pelas vantagens práticas, como conforto térmico e acústico.

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A arquiteta Camila Palladino, à frente do escritório Palladino Arquitetura, destaca que o painel de madeira pode ser utilizado de diversas formas, adaptando-se a diferentes estilos e necessidades. O painel de madeira é uma solução prática e sofisticada que transforma o ambiente, trazendo aconchego e unidade visual, afirma.

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Além da estética, o painel de madeira apresenta vantagens importantes. Ele melhora o isolamento acústico, contribui para o conforto térmico, é durável e pode ser adaptado a diferentes estilos de decoração, do clássico ao contemporâneo.

Abaixo, confira 5 formas de usar o painel de madeira na decoração!

1. Sala e living

Esta imagem de uma sala de estar compacta apresenta painéis de madeira cobrindo todas as paredes visíveis. O teto também é revestido por um forro de madeira ripado, criando uma atmosfera envolvente e acolhedora. Um grande painel de madeira na parede de fundo apresenta uma porta mimetizada (camuflada) com um puxador sutil. Um painel de TV preto e um rack flutuante de madeira e branco são montados sobre o painel de madeira na parede lateral.
Quando aplicado na sala, o painel de madeira valoriza o espaço e melhora a acústica, tornando o ambiente mais acolhedor para momentos de lazer (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Entre as principais formas de utilização, uma das mais comuns é o revestimento de paredes em salas e livings. Nesse caso, o painel ajuda a criar um ponto focal no espaço, valorizando o ambiente e permitindo a combinação com outros tipos de revestimentos, como pedras, pinturas ou papéis de parede, criando contrastes interessantes.

Na sala de televisão, o uso do painel pode ir além das paredes. A aplicação também no teto contribui para melhorar a acústica, tornando o ambiente mais confortável para assistir a filmes e séries, além de reforçar a sensação de aconchego.

2. Varanda gourmet

Esta imagem mostra um painel de madeira rica com veios horizontais cobrindo a parede de fundo e uma parte da parede lateral em um canto de bar moderno. Prateleiras de metal preto e madeira são montadas sobre o painel de madeira na parede lateral. O teto também é revestido por um painel de madeira ripado, criando uma continuidade visual no canto curvo que também apresenta uma parede de concreto aparente e um frigobar preto com design de chamas.
Na varanda gourmet, o painel de madeira adiciona sofisticação e cria continuidade visual quando aplicado em paredes e forro (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Outro espaço que se beneficia da presença do painel de madeira é a varanda gourmet. Quando utilizado como fundo para o bar, o material adiciona sofisticação e elegância. A proposta pode ser ampliada com o uso do mesmo painel no forro, criando uma continuidade visual que valoriza o projeto.

3. Cozinha

Esta imagem de uma cozinha moderna apresenta um piso de tábuas de madeira. A bancada da cozinha e a ilha de refeições apresentam superfícies de madeira de tábuas horizontais. O rack de vinho e as prateleiras abertas acima da bancada são feitos de madeira e metal. Um painel de madeira com veios horizontais reveste uma das paredes laterais, criando uma sensação de calor e continuidade.
Integrado à bancada ou ao mobiliário, o painel confere modernidade e organização à cozinha (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Na cozinha, o painel também encontra seu espaço, especialmente integrado à bancada ou ao mobiliário. Essa solução cria uma aparência uniforme e moderna, além de ajudar a organizar visualmente o ambiente.

4. Quarto

Esta imagem de uma cozinha moderna com painel de madeira. A bancada da cozinha e a ilha de refeições apresentam superfícies de madeira de tábuas horizontais. O rack de vinho e as prateleiras abertas acima da bancada são feitos de madeira e metal. Um painel de madeira com veios horizontais reveste uma das paredes laterais, criando uma sensação de calor e continuidade.
No quarto, o painel pode substituir a cabeceira, incorporar prateleiras e otimizar a circulação com estilo (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Na área íntima, o painel de madeira pode substituir a cabeceira da cama, oferecendo uma solução prática e estética. Ele pode ser utilizado em sua cor natural ou receber pintura, de acordo com o estilo do projeto. A inclusão de prateleiras no próprio painel é outro diferencial, dispensando a necessidade de mesas de cabeceira e otimizando a circulação no quarto.

5. Combinado com papel de parede

Esta imagem de um quarto moderno exibe um piso de madeira de tábuas largas. Uma parede lateral, no lado direito da imagem, é coberta por um grande painel de madeira com portas de armário embutidas e espelhadas. A parede atrás da cama apresenta um painel de cabeceira de madeira na cor terracota, que se estende verticalmente sobre uma parede com padrão de papel de parede.
O painel, junto ao papel de parede, deixa o ambiente elegante, acolhedor e confortável (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Outra possibilidade é a combinação do painel com papel de parede, criando um visual mais sofisticado e acolhedor. Essa solução também contribui para o conforto térmico e acústico do ambiente, especialmente quando aplicada na região da cabeceira.

Por Bruna Rodrigues

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    Por Redação EdiCase
    postado em 27/03/2026 12:34
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