Rachaduras em paredes: 5 sinais que merecem atenção

Nem todas as rachaduras em paredes representam perigo, mas algumas merecem atenção imediata (Imagem: Cat Box | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Construções de todos os tipos e idades estão sujeitas ao aparecimento de rachaduras nas paredes. Apesar de gerar preocupação entre moradores, nem todas elas representam perigo, mas algumas merecem atenção imediata. A diferença entre uma trinca superficial e uma falha estrutural pode não ser óbvia para quem não tem experiência na área, e confundir as duas pode colocar em risco a segurança.

As rachaduras podem surgir por diversos motivos. Entre os mais frequentes, estão a movimentação natural do solo, especialmente em períodos de chuva intensa ou seca prolongada, que provoca dilatação e retração do terreno. Recalques da fundação, quando a base da construção cede de forma irregular, também estão entre as principais causas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Variações de temperatura, uso de materiais de baixa qualidade, falhas no projeto estrutural, execução inadequada da obra e reformas mal planejadas contribuem para o aparecimento de fissuras. Em prédios mais antigos, o desgaste natural dos materiais ao longo do tempo é outro fator relevante, explica a coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Pitágoras, Nadia Mesquita.

Quando as rachaduras indicam risco

Nem toda rachadura representa risco imediato. Segundo a especialista, fissuras finas, semelhantes a fios de cabelo, geralmente estão ligadas à retração do reboco ou da pintura e têm caráter apenas estético. Já trincas mais largas, em formato diagonal, horizontal ou que aumentam com o tempo, merecem atenção.

Rachaduras próximas a portas, janelas, vigas e pilares podem indicar sobrecarga ou movimentação estrutural. Algumas ausências de elementos estruturais também reforçam a presença dessas manifestações patológicas. Quando a abertura ultrapassa alguns milímetros, apresenta desníveis ou permite a passagem de água, o sinal de alerta se intensifica, pois é o momento em que a fissura começa a virar uma trinca, aponta Nadia Mesquita.

A infiltração pode levar à erosão interna ou perda de suporte da fundação (Imagem: fast-stock | Shutterstock)

5 sinais de alerta para risco estrutural

O risco estrutural torna-se maior quando as rachaduras vêm acompanhadas de outros indícios:

1. Portas e janelas que não fecham corretamente

Estruturas são projetadas para manter a geometria estável. Quando uma porta emperra, é sinal de que houve movimentação diferencial, uma parte da estrutura cedeu mais que outra.

2. Estalos frequentes

Estalos são sinais de liberação de tensões internas. Materiais como concreto e alvenaria acumulam tensões. Quando essas tensões ultrapassam a resistência local, ocorre microfissuração, gerando som. Isso também pode indicar movimentações térmicas.

3. Inclinação de paredes

Esse é um dos sinais mais graves. Quando inclinadas, há introdução de momentos fletores e forças que entortam a estrutura. Isso pode indicar falha na fundação, perda de capacidade de suporte e instabilidade global.

4. Infiltrações constantes

Não é só um problema estético, é estrutural. A água pode causar corrosão de armaduras de concreto e redução de resistência do material. Em solos, infiltração pode levar à erosão interna ou perda de suporte da fundação.

5. Surgimento repentino de trincas após chuvas fortes ou obras vizinhas

Esse é um forte indicativo de interferência externa no sistema estrutural. Chuvas intensas alteram a umidade do solo e podem mudar sua capacidade de suporte. Quanto às obras, é preciso ficar atento a vibrações, escavações que alteram o equilíbrio do terreno e rebaixamento do lençol freático.

Importância da avaliação profissional

Nadia Mesquita salienta que, diante de casos como os citados acima, é recomendada a avaliação imediata de um engenheiro, perito estrutural ou arquiteto, que poderá identificar a origem do problema e indicar as medidas corretivas.

A prevenção passa por projetos bem elaborados, fundações adequadas ao tipo de solo, uso de materiais de qualidade e manutenção periódica da edificação. Agir rapidamente diante de rachaduras suspeitas é essencial para evitar danos maiores e garantir a segurança de quem ocupa o imóvel, completa a profissional.

Por Camila Crepaldi