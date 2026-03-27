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O que chega à Netflix em abril de 2026? 5 séries imperdíveis para maratonar

Confira as produções que devem movimentar o catálogo do streaming ao longo do mês

As novidades chegam para envolver, surpreender e não deixar ninguém desgrudar da tela (Imagem: Reprodução digital | Netflix) - (crédito: EdiCase)
As novidades chegam para envolver, surpreender e não deixar ninguém desgrudar da tela (Imagem: Reprodução digital | Netflix) - (crédito: EdiCase)

Quem gosta de ficar por dentro dos lançamentos das séries já pode se preparar, porque abril chega com novidades de peso à Netflix. A plataforma aposta em uma mistura equilibrada de continuações aguardadas, produções inéditas e até uma história inspirada em um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Tem drama intenso, suspense, narrativas baseadas em fatos e universos já conhecidos ganhando novos capítulos tudo para manter o público vidrado do começo ao fim.

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Abaixo, confira 5 séries imperdíveis que estreiam em abril de 2026 na Netflix!

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1. Cães de Caça: 2ª Temporada – 03/04

dois homens, um ao lado do outro, com cabelo preto, rosto sério e punhos fechados para lutar
Na segunda temporada de Cães de Caça, os protagonistas enfrentam ameaças ainda maiores enquanto lidam com as consequências de escolhas passadas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série sul-coreana Cães de Caça conquistou o público ao acompanhar dois jovens boxeadores que mergulham no perigoso mundo das agiotagens para pagar dívidas e proteger quem amam. Com uma narrativa intensa e cenas de ação marcantes, a produção se destacou também pelo elenco, liderado por Woo Do-hwan e Lee Sang-yi, além da presença de Rain, um dos maiores ícones do K-pop.

Na segunda temporada da série, a história aprofunda as consequências dos confrontos anteriores, mostrando como os protagonistas lidam com novos inimigos ainda mais poderosos. A trama se expande para além das dívidas, explorando redes criminosas maiores e dilemas morais mais complexos. Ao mesmo tempo, a amizade entre os personagens principais é colocada à prova diante de decisões difíceis.

Com mais ação, reviravoltas e desenvolvimento emocional, os novos episódios prometem elevar o nível da série, mantendo o ritmo acelerado que conquistou os fãs.

2. Treta – 2ª Temporada – 16/04

Três pessoas de expressão séria e óculos escuros posam à frente de um carro preto com a porta aberta. No centro, uma mulher idosa veste jaqueta de couro preta; à esquerda, um homem de terno preto; e à direita, uma mulher de sobretudo bege. O cenário é uma rua ensolarada com palmeiras ao fundo, evocando um clima de suspense cinematográfico.
Na segunda temporada de Treta, um novo conflito ganha forma após um casal testemunhar um episódio que desencadeia jogos de poder e manipulação (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Treta se destacou como uma comédia dramática ácida sobre ressentimento, frustração e as tensões do cotidiano moderno. A primeira temporada acompanha o conflito crescente entre dois desconhecidos após um incidente no trânsito, que rapidamente escala para uma obsessão destrutiva.

Na segunda temporada, a série adota uma abordagem antológica, apresentando uma nova história com personagens diferentes, mas mantendo o mesmo tom provocador e psicológico. A trama acompanha um jovem casal que trabalha em um clube de campo e acaba testemunhando e registrando uma discussão intensa entre o chefe e sua esposa. A partir desse evento, os personagens se veem envolvidos em uma rede de segredos, manipulações e interesses que expõe as dinâmicas de poder em um ambiente marcado por privilégios e desigualdades.

Com um elenco que inclui Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton e Cailee Spaeny, a temporada aprofunda temas como coerção, status e os limites morais nas relações humanas.

3. Ronaldinho Gaúcho – 16/04

Um pôster biográfico em estilo de colagem fotográfica com forte tonalidade amarela e verde. No centro, em destaque e colorido, está Ronaldinho Gaúcho, sorrindo e olhando para a frente, usando uma boina preta, óculos de sol amarelos e uma jaqueta bege clara aberta. Ao fundo, diversas imagens dele em campo são exibidas em tons monocromáticos de amarelo: ele rindo e comemorando com camisas do Barcelona (visível o patrocínio
Na série Ronaldinho Gaúcho, a trajetória do craque é revisitada a partir de bastidores, conquistas e momentos decisivos de sua vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série documental da Netflix sobre Ronaldinho Gaúcho revisita a trajetória de um dos jogadores mais talentosos e carismáticos da história do futebol. Desde a infância humilde no Brasil até o estrelato mundial, a produção apresenta momentos marcantes da carreira do atleta.

A narrativa percorre sua ascensão meteórica, com destaque para passagens por grandes clubes e pela seleção brasileira, incluindo conquistas importantes e jogadas que marcaram época. Além dos feitos dentro de campo, a série também explora o lado pessoal, mostrando bastidores, desafios e controvérsias que fizeram parte de sua vida.

Com depoimentos exclusivos, imagens de arquivo e análises, a produção busca construir um retrato completo do jogador não apenas como ídolo, mas como figura complexa e influente dentro e fora do esporte.

4. Stranger Things: Histórias de 85 – 23/04

Cena de animação 3D estilizada. Em primeiro plano e ligeiramente à esquerda, um personagem jovem (semelhante a Eleven), vestindo uma jaqueta puffer roxa e macacão jeans, está em pé sobre o teto de um carro. Ela está com o braço direito estendido para a frente, com a palma da mão aberta, focada em usar um poder. Atrás dela, sentado no carro, está outro personagem jovem (semelhante a Mike), com jaqueta azul e laranja, olhando para ela com expressão de preocupação e surpresa. O fundo é uma rua residencial coberta de neve ao anoitecer, com uma luminária de rua antiga e árvores escuras contra um céu azul-crepúsculo.
Em Stranger Things: Histórias de 85, os personagens retornam a Hawkins para enfrentar um novo mistério paranormal durante o inverno de 1985 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Expandindo o universo de “Stranger Things“, Histórias de 85 chega como uma série de animação ambientada entre a segunda e a terceira temporada da produção original.

A trama retorna à cidade de Hawkins durante o rigoroso inverno de 1985, reunindo os personagens já conhecidos em uma nova ameaça: um mistério paranormal ligado ao surgimento de um monstro inédito. Enquanto tentam entender o que está acontecendo, eles precisam enfrentar perigos que colocam novamente o lugar em risco.

Com novos personagens, como Nikki, a animação amplia a mitologia da franquia ao explorar acontecimentos paralelos e aprofundar o impacto das forças do Mundo Invertido.

5. Homem em Chamas – 30/04

Cena de ação cinematográfica em plano médio. No centro, o ator Yahya Abdul-Mateen II, interpretando um personagem com colete tático e uma mochila pesada nas costas, caminha em direção ao espectador. Ele está falando ao celular com a mão direita e sua expressão é séria. Às suas costas, uma imensa e detalhada explosão de fogo e fumaça laranja-avermelhada consome o fundo. O cenário parece ser uma rua pavimentada diante de um complexo industrial ou prisional de concreto, com uma torre de observação visível à esquerda, sob uma luz diurna difusa.
Na série Homem em Chamas, um ex-mercenário embarca em uma jornada de vingança enquanto tenta proteger quem ainda lhe resta (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Homem em Chamas chega como uma adaptação seriada que revisita a história de vingança e redenção já conhecida do cinema. A trama acompanha a jornada de John Creasy, um ex-mercenário das Forças Especiais marcado por traumas e conhecido por sua habilidade em situações extremas.

Após a morte de um amigo próximo, ele passa a lidar com o transtorno pós-traumático enquanto decide buscar vingança contra os responsáveis pelo crime. Ao mesmo tempo, assume a responsabilidade de proteger a filha do colega, que também se torna alvo de ameaças.

Ao ser arrastado novamente para um cenário de violência, Creasy precisa enfrentar inimigos perigosos e seus próprios demônios, em uma trajetória que mistura ação intensa, drama psicológico e redenção.

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Janaine Fernandes

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    Portal EdiCase
    Por Janaine Fernandes
    postado em 27/03/2026 17:30
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