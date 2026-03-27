Gengibre e limão: 3 chás caseiros termogênicos para o outono

O outono pede aconchego e poucas experiências traduzem isso melhor do que uma xícara quente entre as mãos no fim do dia. A estação pode ser, também, um convite para revisitar hábitos e incluir ingredientes que fazem bem ao corpo. O gengibre, raiz termogênica com ação anti-inflamatória comprovada, e o limão, carregado de vitamina C e antioxidantes, estão entre os alimentos que podem auxiliar a saúde do organismo.

Separados, cada um já entrega benefícios expressivos. Combinados em um chá caseiro, gengibre e limão formam uma bebida que aquece, fortalece a imunidade e ainda acelera o metabolismo de forma natural. Veja as três receitas!

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1. Chá de gengibre com limão-siciliano e hortelã

Ingredientes

500 ml de água

1 pedaço de gengibre com cerca de 3 cm fatiado

com cerca de 3 cm fatiado 1/2 limão-siciliano cortado em rodelas

8 folhas de hortelã frescas

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Adicione o gengibre e deixe ferver por cerca de 8 a 10 minutos. Desligue o fogo e acrescente as rodelas de limão-siciliano e as folhas de hortelã. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de gengibre com limão-siciliano e canela (Imagem: Towfiqu ahamed barbhuiya | Shutterstock)

2. Chá de gengibre com limão-siciliano e canela

Ingredientes

500 ml de água

1 pedaço de gengibre com cerca de 3 cm em rodelas

1 limão-siciliano

2 canelas em pau

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, adicione o gengibre em rodelas e a canela. Abaixe levemente o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo e deixe o chá descansar por 2 a 3 minutos. Coe, corte o limão-siciliano ao meio e esprema o suco diretamente na xícara. Sirva em seguida.

3. Chá de gengibre, limão e cúrcuma

Ingredientes

500 ml de água

1 pedaço de gengibre com cerca de 3 cm fatiado

1 colher de chá de cúrcuma em pó

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione o gengibre e a cúrcuma. Deixe cozinhar por cerca de 8 a 10 minutos, até o líquido ficar levemente dourado e aromático. Desligue o fogo, acrescente o suco de limão e misture bem. Coe se desejar e sirva ainda quente.