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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/03/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O dia será marcado por emoções intensas, desafios nas relações e a necessidade de agir com maturidade (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia será marcado por emoções intensas, desafios nas relações e a necessidade de agir com maturidade (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste sábado, o movimento dos astros poderá afetar os nativos de diferentes maneiras, trazendo à tona transformações internas e boas oportunidades, mas também desafios e disputas de poder. Diante disso, será necessário maturidade e autocontrole, sobretudo nas relações, no trabalho e na forma de lidar com os próprios sentimentos. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias do dia da melhor forma possível!

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Áries

Representação do símbolo de Áries com uma textura interna de galáxia azul vibrante e bordas arredondadas como vidro, lembrando os chifres de um carneiro, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado.
Áries deverá focar a organização da rotina e assumir novas responsabilidades com dedicação (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Neste sábado, você precisará concentrar sua atenção na organização do cotidiano e em estratégias que melhorem seu bem-estar físico, buscando métodos que tornem suas tarefas mais eficientes. O dia também se mostrará propício para assumir novas responsabilidades no trabalho; sua dedicação poderá, inclusive, ser reconhecida e valorizada, trazendo maior motivação e sensação de realização.

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Touro

Ilustração do símbolo de Touro em um estilo de vidro translúcido azul com textura de galáxia estrelada em seu interior, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado
Para Touro, o dia exigirá equilíbrio emocional diante de tensões familiares e pedirá desapego de padrões de controle (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com tensões profundas no ambiente doméstico. Ao longo do dia, precisará evitar disputas de poder que abalem a segurança emocional e o convívio familiar. Também busque enfrentar crises internas com coragem e se desapegar de antigos padrões de controle. Em todos os processos, o ideal será manter o equilíbrio e agir com controle.

Gêmeos

Símbolo de Gêmeos representado pelo algarismo romano para o número dois (II) com uma estética de vidro transparente com luzes azuis e poeira estelar, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado.
Gêmeos precisará agir com cautela para transformar desafios em aprendizado (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Haverá possibilidade de disputas de poder nas conversas do dia, o que poderá gerar rupturas desnecessárias. Por isso, será importante evitar impor suas ideias de forma autoritária e controlar reações agressivas diante de opiniões contrárias. O ideal será usar a intensidade do dia para investigar os fatos com profundidade e honestidade, transformando desafios em oportunidades de aprendizado.

Câncer

Símbolo do signo de Câncer, composto por dois algarismos que lembram o número 69 deitados horizontalmente com textura de um azul galáctico brilhante, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado.
Câncer passará por mudanças na forma de lidar com valores e recursos, sendo importante evitar atitudes impulsivas (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Neste sábado, haverá uma pressão interna para transformar a forma como lida com os recursos materiais e com os próprios valores, o que poderá gerar conflitos ou perdas inesperadas. Diante disso, será preciso desapegar-se de hábitos antigos e adotar uma postura mais firme. Ademais, procure manter o controle emocional e evitar decisões impulsivas.

Leão

Ilustração do símbolo de Leão com textura de azul estrelado, lembrando a juba e a cauda de um leão, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado.
Para Leão, haverá um impulso de afirmação pessoal, mas será necessário lidar com pressões externas e abrir mão do controle excessivo (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se destacar e afirmar sua identidade. Contudo, pressões externas tenderão a surgir, exigindo uma transformação profunda que poderá entrar em choque com seus desejos pessoais. Diante desse cenário, será importante enfrentar medos antigos e renunciar ao controle excessivo, preservando sua energia e evitando desgastes desnecessários.

Virgem

Representação visual do signo de Virgem, mostrando a letra
Virgem poderá viver transformações emocionais intensas e deverá enfrentar medos internos para preservar o equilíbrio (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você atravessará um dia de intensas transformações emocionais, o que poderá gerar crises e disputas de poder. Nesse cenário, haverá uma forte pressão para encarar os medos profundos e abandonar padrões de comportamento que afetam a sua paz de espírito e vitalidade. Ao longo do processo, procure manter o equilíbrio e evitar o isolamento excessivo. O mais indicado será renovar as suas forças para lidar com as mudanças inevitáveis.

Libra

Símbolo do signo de Libra, lembrando uma balança equilibrada ou o pôr do sol com textura de um azul galáctico brilhante e reflexos de vidro, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado.
Libra deverá agir com discrição diante de tensões em grupos e manter o foco em objetivos de longo prazo (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Ao longo deste sábado, tensões ocultas poderão surgir e desgastar os projetos coletivos. Logo, você precisará ter cautela ao lidar com amigos e grupos dos quais participa. Para tanto, procure observar as intenções alheias com atenção, evitando se envolver em conflitos que não contribuem para os objetivos de longo prazo. Ademais, procure manter o foco nas metas e agir com discrição.

Escorpião

Representação visual do signo de Escorpião, mostrando a letra
Para Escorpião, o dia trará desafios na carreira, exigindo controle das reações e mais estratégia nas ações (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com disputas de poder e incômodos intensos na carreira. Diante disso, deverá ter cautela para não reagir com autoritarismo. Busque também evitar tentativas de manipulação ou controle excessivo sobre os resultados profissionais. Para amenizar as tensões do dia, será necessário agir com resiliência e honestidade, usando a sua energia para ajustar os planos.

Sagitário

Símbolo de Sagitário retratando uma flecha apontada para o alto com um traço transversal com um preenchimento de nebulosa azul e reflexos de vidro, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado.
Sagitário sentirá vontade de ampliar horizontes, favorecendo planos de estudos ou viagens (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes e buscar conhecimentos que tragam mais sentido à vida. Inclusive, essa disposição mental favorecerá a organização de viagens longas ou o início de estudos que ajudem a elevar a autoconfiança. Logo, aproveite as influências do dia para planejar o futuro com entusiasmo.

Capricórnio

Símbolo de Capricórnio representado com um efeito de vidro brilhante preenchido por poeira estelar azul, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado.
Capricórnio voltará a atenção para questões internas e deverá promover mudanças profundas com base no autoconhecimento (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você precisará voltar a sua atenção para questões profundas e transformações internas, buscando compreender melhor os sentimentos ocultos e as crises pessoais. Também será um dia importante para desapegar-se de situações desgastadas e resolver pendências relacionadas aos recursos compartilhados. Em todos os processos, o autoconhecimento se tornará um importante aliado.

Aquário

Símbolo do signo de Aquário, retratando duas ondas em ziguezague com uma aparência vítrea azul e textura de galáxia estrelada em seu interior, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado.
Aquário deverá se dedicar às relações e buscar equilíbrio nas parcerias por meio do diálogo e da flexibilidade (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você se dedicará às parcerias e aos compromissos com as pessoas próximas, buscando o equilíbrio entre os desejos pessoais e as necessidades alheias. Inclusive, o reconhecimento e a valorização mútua se tornarão essenciais no processo. Ao longo do dia, portanto, busque agir com transparência, ouvir o outro e evitar posturas rígidas.

Peixes

Ícone de Peixes formado por duas linhas curvas conectadas por uma barra horizontal, com um acabamento vítreo azulado com brilhos internos, sobre um fundo de céu noturno azul-escuro profundo e estrelado.
Para Peixes, haverá foco na organização da rotina, sendo importante evitar atitudes autoritárias para manter a produtividade (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Haverá mais motivação para organizar a rotina de trabalho e cuidar da saúde. No entanto, a produtividade poderá ser atrapalhada pela busca excessiva de reconhecimento ou atitudes autoritárias. Para evitar tensões ao longo do dia, o melhor será finalizar as pendências acumuladas com criatividade.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 28/03/2026 01:02
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