Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/03/2026

As energias deste sábado indicam encerramentos, mas também oportunidades de crescimento e renovação (Imagem: Melinda Nagy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sábado será marcado por ajustes emocionais, recomeços e a necessidade de equilíbrio interno. Algumas cartas do tarot indicam ansiedade e encerramentos, enquanto outras apontam oportunidades, crescimento e reconexão com o próprio poder. De modo geral, o dia pedirá calma para lidar com as emoções, além de clareza para agir.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 9 de Espadas

Os nativos de Áries deverão ter cuidado com a ansiedade e com os pensamentos excessivos (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Você deverá ter cuidado com a ansiedade e com os pensamentos excessivos. Isso porque a carta 9 de Espadas indica que a preocupação poderá estar maior na sua mente do que na realidade. O ideal será manter a calma.

Touro Rei de Ouros

Será um dia favorável para as finanças e para o trabalho dos nativos de Touro (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

De acordo com a carta Rei de Ouros”, haverá estabilidade e segurança material neste sábado. Será um dia favorável para decisões práticas, especialmente no trabalho e nas finanças. Portanto, confie na sua experiência.

Gêmeos Pajem de Paus

Novidades e entusiasmo marcarão o sábado dos nativos de Gêmeos (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão o sábado. Segundo a carta Pajem de Paus, ideias ou convites poderão trazer boas energias. Logo, permita-se explorar novas possibilidades.

Câncer O Mago

Será um bom dia para os nativos de Câncer se dedicarem a novos projetos (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

O poder de realização estará em alta, conforme a carta O Mago. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer. Em resumo, o dia favorecerá iniciativas e novos projetos.

Leão 10 de Espadas

Apesar dos desconfortos, haverá libertação e recomeços para os nativos de Leão (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas indica o encerramento de ciclos. Nesse cenário, algo chegará ao fim, trazendo desconfortos. Contudo, também haverá libertação e recomeços.

Virgem 2 de Ouros

Os nativos de Virgem precisarão equilibrar as responsabilidades neste sábado (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros pede equilíbrio entre as responsabilidades. Será um dia importante para se organizar e lidar com várias demandas ao mesmo tempo.

Libra A Temperança

Os nativos de Libra deverão ajustar as situações com calma e evitar os excessos (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Harmonia e paciência serão importantes neste sábado. A carta A Temperança sugere a necessidade de ajustar as situações com calma. Portanto, evite excessos.

Escorpião Rainha de Ouros

O sábado dos nativos de Escorpião será marcado por estabilidade e bem-estar (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Estabilidade e bem-estar marcarão o dia. A carta Rainha de Ouros favorece a segurança, o conforto e a valorização do que você construiu.

Sagitário O Enforcado

Ao longo do dia, os nativos de Sagitário mudarão algumas de suas perspectivas (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Segundo a carta O Enforcado, mudanças de perspectivas ocorrerão neste sábado. No processo, lembre-se de que nem tudo pode ser resolvido rapidamente. Portanto, o melhor será refletir antes de agir.

Capricórnio 8 de Ouros

O sábado pedirá foco e dedicação aos nativos de Capricórnio (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta 8 de Ouros” pede foco e dedicação. Isso porque o dia favorecerá o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento. Portanto, continue firme.

Aquário A Imperatriz

Haverá crescimento, autoestima e abundância no sábado dos nativos de Aquário (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Conforme a carta A Imperatriz, haverá crescimento, autoestima e abundância. O sábado favorecerá o cuidado e a conexão com seu poder pessoal.

Peixes A Lua

Ao longo deste sábado, os nativos de Peixes precisarão se atentar às ilusões e às inseguranças (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Emoções intensas e possíveis dúvidas surgirão neste sábado. Com isso, a carta A Lua pede atenção a ilusões e inseguranças. Ao longo do dia, será importante confiar na intuição, mas também buscar clareza.

Por Viviane Petterson

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.