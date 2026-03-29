Amor em abril: veja o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo

Abril chegará com um combo poderoso para o amor daqueles que mexerão, acelerarão e, ao mesmo tempo, pedirão mais consciência nas escolhas. Logo no início do mês, a Lua Cheia em Libra iluminará os relacionamentos, trazendo verdades à tona e pedindo equilíbrio entre dar e receber.
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Ao longo do mês, o céu ganhará intensidade: Marte e Mercúrio em Áries deixarão tudo mais direto, impulsivo e cheio de atitude, enquanto a Lua Nova em Áries abrirá espaço para novos começos. No campo afetivo, Vênus começará em Touro, favorecendo relações mais estáveis, sensuais e seguras mas, no fim do mês, ao entrar em Gêmeos, o clima mudará: o amor ficará mais leve, curioso e cheio de conversas e possibilidades.
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E, como se não bastasse, Urano entrando definitivamente em Gêmeos marcará um período de mudanças inesperadas na forma de se relacionar, trazendo novas dinâmicas, encontros diferentes e até reviravoltas. A seguir, veja as previsões para a vida amorosa de cada signo!
Áries
Abril colocará sua vida amorosa em destaque e com intensidade. Você tenderá a agir mais, falar o que sente e tomar decisões rápidas. Poderá ser um mês de inícios, mas cuidado com impulsos: nem tudo precisa ser resolvido no calor do momento.
Touro
O amor ganhará um tom mais estável e prazeroso, principalmente no começo do mês. Você buscará segurança, carinho e conexão real. Mas, no fim de abril, mudanças inesperadas poderão mexer com suas certezas e talvez te tirem da zona de conforto.
Gêmeos
O mês começará mais lento no amor, mas terminará com você no centro das atenções. Conversas, flertes e novas possibilidades surgirão com força. Se estiver solteiro(a), prepare-se: o período poderá trazer alguém interessante de forma inesperada.
Câncer
Abril pedirá equilíbrio emocional nas relações. Você poderá sentir mais necessidade de segurança, mas o céu exigirá movimento e decisões. Evite se prender ao passado o novo só entrará quando você liberar espaço.
Leão
O amor ganhará movimento e intensidade. Poderá surgir alguém que mexerá com você de forma rápida e intensa. Para quem estiver em um relacionamento, o mês pedirá mais diálogo e menos orgulho.
Virgem
Abril trará reflexões importantes sobre o que você realmente quer no amor. Relações superficiais tenderão a perder espaço. No fim do mês, o clima ficará mais leve e você poderá se permitir viver algo novo sem tanta cobrança.
Libra
A Lua Cheia no seu signo mexerá diretamente com seus relacionamentos. Verdades aparecerão, e decisões precisarão ser tomadas. Abril poderá marcar viradas importantes seja para fortalecer uma relação ou encerrar o que não faz mais sentido.
Escorpião
O amor virá com intensidade, mas também com necessidade de transformação. Você poderá se ver lidando com sentimentos mais profundos e até confrontando inseguranças. Será um mês de limpeza emocional.
Sagitário
Abril trará movimento e novas possibilidades no amor. Você tenderá a se sentir mais aberto(a), leve e disposto(a) a viver experiências diferentes. Só cuidado para não perder o interesse rápido demais.
Capricórnio
O amor pedirá mais entrega e menos controle. Abril poderá trazer situações que fugirão do seu planejamento, especialmente no fim do mês. Tente relaxar e confiar mais no fluxo das coisas.
Aquário
Com tantas mudanças no céu, sua vida amorosa poderá surpreender e muito. Conversas inesperadas, encontros diferentes e até reviravoltas estarão no pacote. Abril te tirará do óbvio.
Peixes
Abril começará mais sensível, mas, aos poucos, te colocará em movimento. Você poderá sair de uma fase mais introspectiva para se abrir novamente para o amor. O fim do mês favorecerá conexões leves e agradáveis.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.