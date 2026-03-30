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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 30 de março a 05 de abril de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

A semana será marcada por escolhas, oportunidades e crescimento gradual (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana será marcada por escolhas, oportunidades e crescimento gradual (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta semana marcará o início de um novo ciclo de ação após um período de ajustes internos. O baralho cigano revela que atitudes práticas começarão a trazer respostas mais rápidas. Segundo o Mestre Ravi Vidya, este será um momento de confiança, mas com consciência.

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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Ilustração do signo de Áries, contendo um traço vertical com duas curvas simétricas no topo, lembrando os chifres de um carneirode touro, contendo um círculo com dois traços curvos no topo representando os chifres, em círculo bicolor (preto e branco) em fundo cinza
A semana do nativo de Áries favorecerá decisões rápidas, mas exigirá foco (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta O Cavaleiro traz movimento e iniciativa. A semana favorecerá decisões rápidas, mas exigirá foco. No amor, atitudes diretas aproximarão. No trabalho, oportunidades surgirão.

Touro

Ilustração do signo de Touro, contendo um círculo com dois traços curvos no topo representando os chifres, em círculo bicolor (preto e branco) em fundo cinza
O nativo de Touro avançará com segurança e construirá bases mais sólidas em diferentes áreas (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta A Árvore indica crescimento sólido e gradual. No entanto, evite a pressa. No amor, haverá estabilidade emocional. No trabalho, haverá evolução consistente.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, contendo traço branco com duas barras verticais unidas por linhas horizontais, sobre fundo cinza com círculo preto bipartido
O nativo de Gêmeos precisará organizar pensamentos e equilibrar a comunicação (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta Os Pássaros aponta excesso de comunicação. Será importante tomar cuidado com a ansiedade. No amor, haverá diálogo claro. No trabalho, será necessária organização mental.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, contendo dois semicírculos brancos opostos com pontos centrais, sobre fundo cinza com círculo preto central em dois tons
O nativo de Câncer buscará conforto e fortalecerá vínculos que trazem estabilidade emocional (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta A Casa traz segurança e acolhimento. Será importante focar o que traz estabilidade. No amor, os vínculos se fortalecerão. No trabalho, haverá base sólida.

Leão

Ilustração do signo de Leão, contendo curva branca com círculo na ponta esquerda, sobre fundo cinza com círculo preto dividido ao meio verticalmente
O nativo de Leão brilhará e receberá reconhecimento por seus esforços (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta O Sol ilumina caminhos. O reconhecimento estará em alta. No amor, haverá magnetismo. No trabalho, haverá destaque profissional.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, contendo traço branco em forma de
O nativo de Virgem deverá analisar com cautela e escolher melhor o que revelar ou manter em sigilo (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “O Livro” pede discrição e análise. Nem tudo deverá ser exposto. No amor, precisará observar mais. No trabalho, será necessário estratégia.

Libra

Ilustração do signo de Libra, contendo linha curva branca sobre traço reto, sobre fundo cinza com círculo central preto em dois tons verticais
O nativo de Libra viverá momentos mais leves e encontrará harmonia nas relações (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta O Buquê traz harmonia e boas notícias. A semana suavizará tensões. No amor, haverá carinho. No trabalho, haverá reconhecimento.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, contendo traço branco em forma de
O nativo de Escorpião deverá fazer cortes necessários e abrir espaço para o novo (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta A Foice indica cortes necessários. Evite prolongar o que já acabou. No amor, tome decisões firmes. No trabalho, haverá renovação.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, contendo uma flecha branca apontada para cima e para a direita, sobre fundo cinza com círculo preto bipartido
O nativo de Sagitário deverá definir caminhos e tomar decisões importantes para o futuro (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta Os Caminhos pede escolhas. Por isso, nesta semana, evite indecisão. No amor, defina rumos. No trabalho, foque a direção.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, contendo traço branco curvo com laço na ponta, sobre fundo cinza com círculo preto central dividido verticalmente
O nativo de Capricórnio deverá focar as metas de longo prazo e fortalecer sua estrutura (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta A Torre reforça a responsabilidade. Você deverá focar as metas de longo prazo. No amor, cuidado com o distanciamento. No trabalho, haverá estrutura.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, contendo duas linhas onduladas brancas paralelas, sobre fundo cinza com círculo preto central dividido ao meio em dois tons
O nativo de Aquário enxergará novas possibilidades e encontrará saídas criativas (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta A Estrela traz esperança e visão. Você deverá confiar no futuro. No amor, haverá conexão espiritual. No trabalho, haverá inovação.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, contendo duas linhas curvas brancas voltadas para fora, unidas por um traço horizontal branco, sobre fundo cinza com círculo preto dividido ao meio em dois tons
O nativo de Peixes terá uma semana de fluxo e prosperidade (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta Os Peixes indica fluxo e prosperidade. Por isso, nesta semana, evite excessos. No amor, haverá intensidade equilibrada. No trabalho, haverá ganhos.

Por Ravi Vidya 

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 30/03/2026 07:06
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