Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 30 de março a 05 de abril de 2026

Esta semana marcará o início de um novo ciclo de ação após um período de ajustes internos. O baralho cigano revela que atitudes práticas começarão a trazer respostas mais rápidas. Segundo o Mestre Ravi Vidya, este será um momento de confiança, mas com consciência.
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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
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Áries
A carta O Cavaleiro traz movimento e iniciativa. A semana favorecerá decisões rápidas, mas exigirá foco. No amor, atitudes diretas aproximarão. No trabalho, oportunidades surgirão.
Touro
A carta A Árvore indica crescimento sólido e gradual. No entanto, evite a pressa. No amor, haverá estabilidade emocional. No trabalho, haverá evolução consistente.
Gêmeos
A carta Os Pássaros aponta excesso de comunicação. Será importante tomar cuidado com a ansiedade. No amor, haverá diálogo claro. No trabalho, será necessária organização mental.
Câncer
A carta A Casa traz segurança e acolhimento. Será importante focar o que traz estabilidade. No amor, os vínculos se fortalecerão. No trabalho, haverá base sólida.
Leão
A carta O Sol ilumina caminhos. O reconhecimento estará em alta. No amor, haverá magnetismo. No trabalho, haverá destaque profissional.
Virgem
A carta “O Livro” pede discrição e análise. Nem tudo deverá ser exposto. No amor, precisará observar mais. No trabalho, será necessário estratégia.
Libra
A carta O Buquê traz harmonia e boas notícias. A semana suavizará tensões. No amor, haverá carinho. No trabalho, haverá reconhecimento.
Escorpião
A carta A Foice indica cortes necessários. Evite prolongar o que já acabou. No amor, tome decisões firmes. No trabalho, haverá renovação.
Sagitário
A carta Os Caminhos pede escolhas. Por isso, nesta semana, evite indecisão. No amor, defina rumos. No trabalho, foque a direção.
Capricórnio
A carta A Torre reforça a responsabilidade. Você deverá focar as metas de longo prazo. No amor, cuidado com o distanciamento. No trabalho, haverá estrutura.
Aquário
A carta A Estrela traz esperança e visão. Você deverá confiar no futuro. No amor, haverá conexão espiritual. No trabalho, haverá inovação.
Peixes
A carta Os Peixes indica fluxo e prosperidade. Por isso, nesta semana, evite excessos. No amor, haverá intensidade equilibrada. No trabalho, haverá ganhos.
Por Ravi Vidya
O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.