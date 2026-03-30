Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/03/2026

A segunda-feira trará uma energia de clareza, oportunidades e decisões importantes. Enquanto algumas cartas apontam leveza, brilho e novos começos, outras indicam dúvidas e necessidade de posicionamento. Será um dia para equilibrar razão e emoção antes de agir.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries O Sol
Alegria, clareza e energia positiva estarão em destaque, conforme a carta “O Sol”. O dia favorecerá conquistas, boas notícias e sensação de leveza. Será ideal para aproveitar a expansão.
Touro 10 de Paus
Será preciso cuidado com a sobrecarga, conforme a carta “10 de Paus”. Você pode estar carregando mais do que deve. Será importante avaliar o que pode ser deixado de lado.
Gêmeos O Mago
A carta “O Mago” mostra que haverá poder de realização. Você terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. O dia será favorável para agir.
Câncer 7 de Copas
Muitas possibilidades poderão gerar dúvidas. A carta “7 de Copas” pede cuidado com ilusões e escolhas baseadas apenas na emoção.
Leão Rei de Espadas
A carta “Rei de Espadas” mostra que haverá clareza e necessidade de posicionamento firme. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Será importante cortar o que não faz sentido.
Virgem Rainha de Copas
A sensibilidade e a intuição estarão em destaque, conforme a carta “Rainha de Copas”. O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.
Libra Rainha de Paus
A carta “Rainha de Paus” mostra que haverá confiança e magnetismo. Você poderá se destacar e atrair atenção. Será um dia propício para aproveitar a autoestima elevada.
Escorpião 4 de Copas
Insatisfação ou desinteresse poderão surgir. A carta “4 de Copas” pede atenção para não ignorar oportunidades importantes.
Sagitário A Justiça
A carta “A Justiça” mostra que haverá decisões importantes e busca por equilíbrio. O dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas. Tudo tenderá a se ajustar.
Capricórnio Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo marcarão o dia, conforme a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia ou oportunidade poderá trazer motivação e uma energia diferente.
Aquário A Estrela
A carta “A Estrela” indica que haverá esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante confiar no processo.
Peixes 2 de Espadas
Você sentirá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você está evitando.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.