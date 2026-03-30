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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/03/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá equilíbrio entre razão e emoção antes de agir (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá equilíbrio entre razão e emoção antes de agir (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira trará uma energia de clareza, oportunidades e decisões importantes. Enquanto algumas cartas apontam leveza, brilho e novos começos, outras indicam dúvidas e necessidade de posicionamento. Será um dia para equilibrar razão e emoção antes de agir.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Sol

Símbolo do signo de áries, na cor azul, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O dia favorecerá conquistas, boas notícias e sensação de leveza para o ariano (Imagem: rorry | Shutterstock)

Alegria, clareza e energia positiva estarão em destaque, conforme a carta “O Sol”. O dia favorecerá conquistas, boas notícias e sensação de leveza. Será ideal para aproveitar a expansão.

Touro 10 de Paus

Símbolo do signo de touro, na cor azul, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O taurino precisará avaliar o que pode ser deixado de lado (Imagem: rorry | Shutterstock)

Será preciso cuidado com a sobrecarga, conforme a carta “10 de Paus”. Você pode estar carregando mais do que deve. Será importante avaliar o que pode ser deixado de lado.

Gêmeos O Mago

Símbolo do signo de gêmeos, na cor azul, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O geminiano terá tudo o que precisa para iniciar algo importante (Imagem: rorry | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra que haverá poder de realização. Você terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. O dia será favorável para agir.

Câncer 7 de Copas

Símbolo do signo de câncer, na cor azul, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O canceriano deverá ter cuidado com ilusões e escolhas baseadas apenas na emoção (Imagem: rorry | Shutterstock)

Muitas possibilidades poderão gerar dúvidas. A carta “7 de Copas” pede cuidado com ilusões e escolhas baseadas apenas na emoção.

Leão Rei de Espadas

Símbolo do signo de leão, na cor azul, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta ao leonino (Imagem: rorry | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” mostra que haverá clareza e necessidade de posicionamento firme. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Será importante cortar o que não faz sentido.

Virgem Rainha de Copas

Símbolo do signo de virgem, na cor azul, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O dia favorecerá a conexão emocional do virginiano (Imagem: rorry | Shutterstock)

A sensibilidade e a intuição estarão em destaque, conforme a carta “Rainha de Copas”. O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

Libra Rainha de Paus

Símbolo do signo de libra, na cor verde, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O libriano poderá se destacar e atrair atenção (Imagem: rorry | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” mostra que haverá confiança e magnetismo. Você poderá se destacar e atrair atenção. Será um dia propício para aproveitar a autoestima elevada.

Escorpião 4 de Copas

Símbolo do signo de escorpião, na cor verde, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O escorpiano precisará ter atenção para não ignorar oportunidades importantes (Imagem: rorry | Shutterstock)

Insatisfação ou desinteresse poderão surgir. A carta “4 de Copas” pede atenção para não ignorar oportunidades importantes.

Sagitário A Justiça

Símbolo do signo de sagitário, na cor verde, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O dia pedirá ao sagitariano responsabilidade e clareza nas escolhas (Imagem: rorry | Shutterstock)

A carta “A Justiça” mostra que haverá decisões importantes e busca por equilíbrio. O dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas. Tudo tenderá a se ajustar.

Capricórnio Pajem de Paus

Símbolo do signo de capricórnio, na cor azul, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
Uma nova ideia ou oportunidade poderá trazer motivação ao capricorniano (Imagem: rorry | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão o dia, conforme a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia ou oportunidade poderá trazer motivação e uma energia diferente.

Aquário A Estrela

Símbolo do signo de aquário, na cor azul, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O dia trará ao aquariano leveza, fé e confiança no futuro (Imagem: rorry | Shutterstock)

A carta “A Estrela” indica que haverá esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante confiar no processo.

Peixes 2 de Espadas

Símbolo do signo de peixes, na cor azul, centralizado em um fundo bege-claro e com o nome abaixo
O pisciano precisará encarar uma situação que está evitando (Imagem: rorry | Shutterstock)

Você sentirá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você está evitando.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 30/03/2026 08:00
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