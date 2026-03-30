Beagle harrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Utilizado tradicionalmente para caça e matilha, o beagle harrier também conquistou espaço nos lares graças ao seu temperamento sociável e adaptável (Imagem: Renge1988 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O beagle harrier é um cachorro de origem francesa que surgiu, em meados do século XIX, a partir do cruzamento entre o beagle e o harrier, com o objetivo de criar um cão de caça versátil, resistente e com excelente faro, principalmente para farejar raposas e lebres na França. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a raça está classificada no grupo 6, que reúne os sabujos farejadores, sendo utilizada tradicionalmente para a caça em matilha.

Ele costuma ser confundido com o beagle, seu ancestral, principalmente por conta da semelhança na aparência. No entanto, o beagle harrier é uma raça rara, com porte intermediário: maior que o beagle e menor que o harrier, outro de seus antecessores.

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Conforme o padrão oficial da CBKC, o beagle harrier é descrito como um cão de porte médio, equilibrado, ágil e vigoroso, características que refletem sua função original no campo. Ao longo dos anos, além de suas habilidades de trabalho, a raça também conquistou espaço como companheira, graças ao seu temperamento sociável e adaptável.

A seguir, veja as principais características do cachorro da raça beagle harrier!

1. Aparência física

Segundo a CBKC, o beagle harrier apresenta uma estrutura mediolínea, ou seja, com proporções equilibradas entre altura e comprimento do corpo, garantindo boa mobilidade e resistência. Sua altura varia entre 45 cm e 50 cm na cernelha, sendo considerado um cão de porte médio.

A cabeça é moderadamente forte, com crânio largo. O focinho tem comprimento semelhante ao do crânio, com linha nasal reta, característica importante para manter a eficiência do faro. Os olhos são escuros, bem abertos e transmitem uma expressão inteligente e atenta, conforme descreve a CBKC.

As orelhas são inseridas na altura dos olhos, com comprimento mais curto e formato levemente arredondado, caindo rente à face. O corpo é musculoso, com dorso firme e peito profundo, favorecendo a capacidade respiratória durante atividades intensas.

Ainda de acordo com a CBKC, a pelagem é densa, bem assentada e não muito curta, oferecendo proteção durante o trabalho em diferentes terrenos. A coloração mais comum é a tricolor (fulvo, preto e branco), mas há variações aceitas dentro do padrão da raça, como tricolor cinza ou branco-cinza.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento do beagle harrier está diretamente ligado à sua origem como cão de caça. Conforme a CBKC, trata-se de um animal expressivo, ágil e cheio de energia, sempre disposto à atividade. Por ser acostumado a trabalhar em grupo, tende a ser sociável com outros cães e com pessoas. No ambiente familiar, costuma demonstrar comportamento amigável e participativo, sendo um bom companheiro para tutores que levam uma rotina ativa.

No entanto, seu instinto farejador é bastante desenvolvido. Isso significa que ele pode se distrair facilmente ao seguir cheiros, o que exige atenção em passeios e ambientes abertos. Além disso, a raça pode apresentar certa independência, algo comum em cães farejadores. Por isso, a convivência equilibrada depende de estímulos físicos e mentais frequentes.

A prática regular de exercícios físicos é indispensável para o beagle harrier (Imagem: Renge1988 | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão vigoroso e ativo, o beagle harrier necessita de uma alimentação adequada ao seu gasto energético. Rações de boa qualidade, balanceadas e indicadas por um médico-veterinário são fundamentais para manter sua saúde em dia.

De acordo com o padrão descrito pela CBKC, a raça possui estrutura física voltada para resistência e trabalho, reforçando a importância de manter o animal em bom condicionamento corporal. Assim, a prática regular de exercícios é indispensável, não apenas para evitar o sobrepeso, mas também para garantir o bem-estar do animal. Caminhadas, corridas e atividades que estimulem o faro são altamente recomendadas.

Além disso, cuidados básicos como vacinação, vermifugação e acompanhamento veterinário periódico devem fazer parte da rotina.

4. Educação e socialização

A educação do beagle harrier deve começar desde cedo. Por ser inteligente e ativo, ele aprende com facilidade, mas pode apresentar certa teimosia, especialmente se não houver consistência no treinamento. O uso de reforço positivo é o método mais indicado, incentivando comportamentos desejados de forma gradual. Por fim, a socialização precoce é essencial para que o cão se torne equilibrado. O contato com diferentes pessoas, ambientes e outros animais ajuda a reduzir comportamentos indesejados no futuro.