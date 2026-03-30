Almoço de Semana Santa: 5 receitas sem carne fáceis e surpreendentes

Durante o almoço de Semana Santa, muitas famílias mantêm o costume de evitar carne, o que naturalmente incentiva novas combinações na cozinha. Esse período se torna uma oportunidade para testar preparos que nem sempre fazem parte da rotina. Sem complicação, dá para criar refeições completas e bem equilibradas, com ingredientes acessíveis.
Abaixo, confira receitas para o almoço de Semana Santa sem carne!
1. Abóbora assada recheada com lentilha
Ingredientes
- 1 abóbora-japonesa cortada ao meio (no sentido do comprimento) e sem sementes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 2 xícaras de chá de água
- 1/2 xícara de chá de berinjela cortada em cubos pequenos
- 1/2 xícara de chá de tomate cortado em cubos pequenos
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de sementes de romã
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- Folhas de sálvia a gosto
Modo de preparo
Disponha as metades da abóbora-japonesa em uma assadeira, regue com 1 colher de sopa de azeite de oliva e tempere com uma pitada de sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até a polpa ficar macia. Enquanto isso, coloque a lentilha e a água em uma panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos, até ficar macia. Escorra o excesso de água, se necessário, e reserve.
Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione o restante do azeite de oliva e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Junte a berinjela e cozinhe até ficar macia. Adicione o tomate, a lentilha cozida, o sal, a pimenta-do-reino moída, o cominho e a páprica doce, misturando bem até formar um recheio úmido e bem temperado. Retire a abóbora-japonesa do forno e, com cuidado, acomode o recheio dentro das cavidades. Volte ao forno por mais 10 minutos para integrar os sabores. Finalize com as sementes de romã e folhas de sálvia por cima e sirva ainda quente.
2. Grão-de-bico crocante com espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 xícara de chá de cebola-roxa cortada em tiras
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de suco de limão
Modo de preparo
Em uma assadeira, espalhe o grão-de-bico, tempere com metade do azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Leve ao forno a 200 °C por cerca de 30 minutos, mexendo na metade do tempo, até ficar crocante. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o restante do azeite e refogue a cebola-roxa até ficar macia. Adicione o tomate e cozinhe rapidamente. Acrescente o espinafre e mexa até murchar. Misture o grão-de-bico assado ao espinafre refogado, finalize com suco de limão e sirva.
3. Torta com legumes e cogumelo
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de manteiga gelada em cubos
- 4 colheres de sopa de água gelada
- 1/2 colher de chá de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1/2 xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos
- 1 xícara de chá de brócolis picado
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o sal e a manteiga, trabalhando com a ponta dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea. Modele em formato de disco, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de torta. Faça pequenos furos com um garfo na base e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos para pré-assar.
Recheio
Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Adicione o cogumelo e cozinhe até liberar e evaporar a água. Junte a abobrinha e cozinhe por mais alguns minutos. Acrescente o tomate e o brócolis e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída.
Depois, em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite, a noz-moscada e metade do queijo ralado. Espalhe o recheio de legumes sobre a massa pré-assada, despeje a mistura líquida por cima e finalize com o restante do queijo ralado. Leve ao forno a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até o recheio firmar e a superfície ficar dourada. Retire, deixe amornar e sirva em fatias.
4. Nhoque de batata-doce
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de batata-doce cozida e amassada
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
- 2 xícaras de chá de tomate picado
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de manjericão seco
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a batata-doce com a farinha de trigo, o sal e a noz-moscada até formar uma massa macia. Modele rolinhos e corte em pequenos pedaços. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe o nhoque até subir à superfície. Retire e reserve. Para o molho, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e manjericão. Cozinhe até formar um molho encorpado. Misture o nhoque ao molho e sirva quente.
5. Moqueca de banana-da-terra
Ingredientes
- 2 bananas-da-terra maduras cortadas em rodelas grossas
- 1 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em tiras
- 1 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de cebola cortada em rodelas
- 2 xícaras de chá de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 colheres de sopa de coentro picado
Modo de preparo
Em uma panela larga, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Adicione os pimentões e cozinhe até começarem a amolecer. Junte as bananas-da-terra, o leite de coco, o azeite de dendê, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até os ingredientes ficarem macios e bem incorporados. Finalize com coentro e sirva quente.