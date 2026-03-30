Bolo de liquidificador: 4 receitas rápidas e deliciosas para o dia a dia

O bolo de liquidificador é uma opção prática e perfeita para o dia a dia, especialmente para quem busca rapidez na cozinha sem abrir mão do sabor. As receitas costumam levar ingredientes simples e o preparo é feito em poucos minutos. O resultado são bolos macios, saborosos e ideais para acompanhar um café ou servir em diferentes momentos do dia.
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Abaixo, confira receitas de bolo de liquidificador para o dia a dia!
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1. Bolo de baunilha de liquidificador
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e a essência de baunilha. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, despeje o conteúdo do liquidificador e acrescente a farinha de trigo e o sal. Misture delicadamente até incorporar bem. Por último, adicione o fermento em pó e misture suavemente, apenas para integrar à massa. Despeje a massa em uma forma com furo no meio, untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e passe no teste do palito. Espere amornar, desenforme e sirva.
2. Bolo de banana de liquidificador
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 3 ovos
- 200 g de açúcar
- 120 ml de óleo
- 240 ml de leite
- 240 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de canela em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Bata por cerca de 2 a 3 minutos até formar uma mistura cremosa. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo, o sal e a canela. Misture bem até a massa ficar homogênea. Acrescente o fermento por último e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.
3. Bolo de milho-verde de liquidificador
Ingredientes
- 200 g de milho-verde
- 240 ml de leite
- 200 g de açúcar
- 120 ml de óleo
- 3 ovos
- 150 g de fubá
- 30 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o milho-verde, o leite, o açúcar, o óleo e os ovos. Bata por 2 a 3 minutos até formar uma mistura homogênea. Adicione o fubá, a farinha de trigo e o sal. Bata novamente apenas para incorporar. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher ou use a função pulsar do liquidificador. Despeje a massa em uma forma com furo no meio, untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere amornar, desenforme e sirva.
4. Bolo de iogurte de liquidificador
Ingredientes
- 170 g de iogurte natural
- 3 ovos
- 200 g de açúcar
- 120 ml de óleo
- 240 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o iogurte, os ovos, o açúcar, a essência de baunilha e o óleo. Bata por cerca de 2 a 3 minutos até obter uma mistura lisa. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de trigo e o sal. Misture bem até incorporar. Acrescente o fermento e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere amornar, desenforme e sirva.