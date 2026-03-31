Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 31/03/2026

Algumas cartas indicam cortes necessários e mudanças inesperadas, enquanto outras apontam leveza, recomeços e reconexões (Imagem: LunarVogel | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Conforme o tarot, o último dia do mês terá uma energia de rupturas, libertações e novos começos. Algumas cartas indicam cortes necessários e mudanças inesperadas, enquanto outras apontam leveza, recomeços e reconexões emocionais. Será um dia de virada tudo o que não faz mais sentido tenderá a se transformar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Rainha de Espadas

O nativo de Áries lidará com o dia de forma direta e estratégica (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” indica clareza e posicionamento firme. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz mais sentido, mas sempre com maturidade.

Touro O Enforcado

O nativo de Touro deverá desacelerar e reavaliar caminhos (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Priorize a pausa e a mudança de perspectiva; nem tudo se resolverá na pressa. A carta “O Enforcado” pede reflexão antes de agir.

Gêmeos O Diabo

O nativo de Gêmeos perceberá comportamentos que o prendem (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Neste dia, tenha atenção a padrões repetitivos e apegos. A carta “O Diabo” indica a necessidade de libertação de comportamentos ou situações que o(a) limitam.

Câncer A Torre

O nativo de Câncer enfrentará reviravoltas que trarão libertação (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas que poderão mexer com estruturas importantes. Apesar do impacto, elas trarão libertação e recomeço.

Leão O Louco

O nativo de Leão seguirá com coragem rumo ao desconhecido (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “O Louco” indica um novo ciclo com liberdade. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir caminhos diferentes. Confie mais no seu instinto.

Virgem Rei de Copas

O nativo de Virgem lidará com situações delicadas com sensibilidade (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” indica equilíbrio emocional e maturidade. Você poderá lidar com situações delicadas com sensibilidade e controle.

Libra Pajem de Copas

O nativo de Libra poderá se emocionar com gestos ou convites inesperados (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” indica sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um gesto ou convite poderá tocar seu coração.

Escorpião A Temperança

O nativo de Escorpião precisará evitar extremos (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio e paciência. A carta “A Temperança” mostra a necessidade de ajustar emoções e situações com calma. Será importante evitar extremos.

Sagitário 8 de Copas

O nativo de Sagitário tomará decisões emocionais importantes (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” indica desapego necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que já não fizer sentido emocionalmente.

Capricórnio 3 de Copas

O nativo de Capricórnio viverá um clima positivo ao lado de pessoas próximas (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” indica um clima de celebração e leveza. O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes.

Aquário Cavaleiro de Espadas

O nativo de Aquário deverá ter cautela com atitudes e palavras (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica ações rápidas e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.

Peixes A Morte

O nativo de Peixes encerrará uma fase importante (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica uma transformação profunda. Um ciclo chegará ao fim para abrir espaço para um novo começo. Essa mudança será necessária.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.