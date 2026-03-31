4 emojis que você nunca deve enviar no início da paquera

Uma conversa pode começar com um simples “oi” no Instagram, virar troca de memes e continuar no WhatsApp. Nesse meio rápido das redes sociais, onde tudo acontece em poucos cliques, um detalhe aparentemente pequeno pode mudar completamente o rumo da interação: a utilização dos emojis. Presentes em quase todas as mensagens, eles ajudam a dar tom, mas também podem prejudicar uma paquera antes mesmo dela engrenar.

Especialistas em comportamento digital alertam que, no início de qualquer interação, a forma de se comunicar pesa tanto quanto o conteúdo. Isso inclui o uso de emojis, que, apesar de populares, nem sempre são interpretados da forma que quem envia imagina.

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Um dos principais erros é o uso de emojis com conotação sexual logo nas primeiras mensagens. Ícones como a berinjela, as gotinhas de água ou o rosto ofegante costumam ser vistos como invasivos e fora de contexto. Segundo análises sobre relacionamentos feito nas redes pelo New York Post, esse tipo de abordagem pode causar desconforto imediato e até encerrar a conversa. Anni Kim, de 33 anos, diz que todos que enviam esses emojis sabem o que eles significam, “Parece o mesmo de ser assediada na rua”, completa Kim em entrevista ao The Post.

A psicoterapeuta Lauren Tetenbaum alerta que outro ponto comum é o uso de muitos emojis em sequência, esse exagero pode fazer a mensagem parecer infantil ou pouco séria . Em vez de demonstrar interesse, o excesso pode dificultar a leitura e transmitir falta de maturidade na comunicação. Por exemplo, colocar muitos emojis de choro ou riso na mensagem. “A mensagem que você está respondendo era realmente tão engraçada assim?”, diz Lauren.

Responder apenas com emojis também pode ser um problema. Símbolos como o joinha, quando usados sozinhos, tendem a passar a impressão de desinteresse ou preguiça de manter o diálogo. Em uma fase em que a conexão ainda está sendo construída, a falta de troca pode esfriar rapidamente a conversa.

Até mesmo emojis considerados brincalhões podem causar estranhamento. O uso de símbolos como o cocô, por exemplo, é apontado como inadequado em contextos de paquera e pode gerar uma imagem negativa logo no início.

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De acordo com especialistas entrevistados pelo NYP, a comunicação clara ainda é o caminho mais eficaz nas redes. Emojis podem complementar a mensagem, mas dificilmente substituem palavras quando o objetivo é criar conexão.

No fim, eles alertam que antes de enviar qualquer emoji, vale pensar em como ele pode ser interpretado por quem recebe. Em ambientes onde tudo pode acontecer rápido, pequenos detalhes podem definir se a conversa continua ou termina ali mesmo.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe